أعلنت شركة ASM International الهولندية العملاقة لتصنيع معدات أشباه الموصلات، مساء أمس، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، والتي فاقت التوقعات وحققت أرقامًا قياسية جديدة في هوامش الربح. وقفزت أسهم الشركة صباح اليوم بنسبة 8.4% لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما دفع قطاع التكنولوجيا الأوروبي بأكمله إلى الصدارة، وتصدرت ASM International مؤشر الأسهم الأوروبية.

يقود قطاع التكنولوجيا المكاسب الحالية في أوروبا. المصدر: xStation

علّق سيتي قائلاً: "تجاوزت ASM التوقعات بشكل ملحوظ ورفعت توقعاتها، حتى بمعايير صناعة أشباه الموصلات."

📊 أهم المؤشرات - توقعات إيجابية وسلبية:

إيرادات الربع الأول من عام 2026: 862.5 مليون يورو مقابل توقعات المحللين البالغة 828.5 مليون يورو (مجموعة بورصة لندن) - عند الحد الأعلى لتوقعات الشركة البالغة 830 مليون يورو ±4%

نمو الإيرادات على أساس سنوي: +3% مُعلن / +16% بأسعار صرف ثابتة

هامش الربح الإجمالي: 53.3% - مدعومًا بمزيج منتجات مُلائم (قبل عام: 53.4%)

هامش الربح التشغيلي المُعدّل: 33.1% - رقم قياسي ربع سنوي (قبل عام: 32.3%)

صافي الربح المُعدّل: 246 مليون يورو - بزيادة قدرها 54 مليون يورو على أساس سنوي

🔭 توقعات الربع الثاني من عام 2026 - تجاوز التوقعات مرة أخرى:

توقعات إيرادات الربع الثاني من عام 2026: حوالي 980 مليون يورو ±5% بالعملة الثابتة

كان متوسط ​​توقعات المحللين (مجموعة بورصة لندن) 883.9 مليون يورو - الشركة أعلى بكثير من ذلك الرقم

من المتوقع أن يكون النصف الثاني من عام 2026 أقوى من النصف الأول، حيث تحافظ الإدارة على نظرتها المتفائلة للعام بأكمله.

🀏 ما الذي يدفع هذا النمو؟

العوامل الرئيسية الثلاثة التي تتضح في النتائج:

طلب قوي على الدوائر المنطقية/مصانع الرقائق - أداء قوي على أحدث التقنيات، بالإضافة إلى انتعاش واضح في الصين (أفادت الشركة أن إيرادات الصين من المتوقع أن تنمو على أساس سنوي).

استثمارات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي - يُسرّع العملاء استثماراتهم في طاقة الإنتاج للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ ومن المقرر أن يبدأ إنتاج خطوط تجريبية لتقنية 1.4 نانومتر في النصف الثاني من عام 2026.

مزيج منتجات مناسب وتحكم في التكاليف - هامش تشغيل قياسي مع زيادة الإنفاق على البحث والتطوير.

الرئيس التنفيذي هشام مسعد: "يزيد العملاء إنفاقهم على أحدث العمليات التكنولوجية ويستثمرون في خطوط إنتاج تجريبية لتقنية 1.4 نانومتر، والتي يمكن استخدامها في منتجات من إنفيديا وآبل."

📈 السوق والتقييم:

ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 63.8% منذ بداية العام (بما في ذلك جلسة اليوم) - وهي الأفضل أداءً على مؤشر ستوكس 600.

توقفت الشركة عن نشر بيانات الطلبات الجديدة (الحجوزات) - ويتعامل محللون مثل ديغروف بيتركام مع الأمر بهدوء: "مع تجاوز التوقعات بهذا الشكل، لا يهمنا الأمر على الإطلاق".

نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية تقارب 38 ضعفًا - وهي علاوة سعرية مقارنة بالقطاع، مبررة بهوامش ربح قياسية وتعرضها لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: xstation