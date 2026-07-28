شركة ASML: الأحلام والشائعات لن تكسر الاحتكار

انخفضت أسهم شركة ASML، أكبر شركة في أوروبا وأهمها برأي الكثيرين، بنسبة تصل إلى 8% خلال جلسة تداول يوم الاثنين. وكان الوضع حرجًا لدرجة أن بورصة أمستردام اضطرت إلى تعليق التداول على أسهم الشركة.

وكان العامل المحفز لهذا الانخفاض هو نبأ قرب بدء الصين الإنتاج الضخم لأنظمة "DUV"، أي آلات الطباعة الحجرية القائمة على "الأشعة فوق البنفسجية العميقة". ولكن ما الذي يعنيه هذا حقًا للسوق ولشركة ASML؟

أسئلة بلا إجابات

رسالة تبدو بسيطة تحمل في طياتها الكثير من التداعيات والشكوك والتساؤلات، لكنها تفتقر إلى التفاصيل.

شركات وهمية

أفضل مصدر أساسي هو مقال لوكالة رويترز. يشير المقال إلى مصدر مجهول من داخل قطاع أشباه الموصلات الصيني، أفاد بأن شركة صغيرة مملوكة للدولة في شنغهاي من المتوقع أن تحاول إنتاج آلات DUV. المعلومات المتوفرة على الإنترنت حول هذه الشركة شبه معدومة. في الوقت الراهن، يصعب تحديد ما إذا كانت الشركات المعنية بهذه المبادرة موجودة أصلًا.

إنتاج "ضخم" محدود

يشير مصطلح "الإنتاج الضخم"، كما تصفه بعض المصادر، إلى خطة لإنتاج 5 آلات في عام 2026 و20 آلة في عام 2027. فهل يُعدّ هذا إنتاجًا ضخمًا؟ تُنتج شركة ASML 130 آلة من هذا النوع سنويًا.

منافسة من عقد مضى

بالنسبة لشركة ASML، يُعدّ قطاع الأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV) قطاعًا تتجه الشركة نحوه، لأنه معيار قديم مقارنةً بنشاطها الأساسي، وهو الأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV). وتتصدر شركتا نيكون وكانون حاليًا سوق الأشعة فوق البنفسجية العميقة، حيث تُنتج كل منهما مئات الآلات من هذا النوع سنويًا. لذا، فإن "الإنتاج الضخم" في الصين لا يُمثل نسبة مئوية، بل يُمثل حصة سوقية لكل ألف.

ليست جميع آلات الأشعة فوق البنفسجية العميقة متساوية

إذا وُجدت آلات صينية من هذا النوع، فلا يُعرف شيء عن دقتها أو موثوقيتها أو إنتاجيتها أو كفاءتها. حتى التغييرات الطفيفة في هذه المعايير قد تُؤدي إلى تراجع الربحية بشكل كبير.

نتائج ASML حسب الدولة والقطاع [2026]

المصدر: ASML

باختصار، يُعدّ قطاع الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV)، رغم أهميته (أقل بقليل من 30% من المبيعات)، قطاعًا تنسحب منه ASML بشكل واضح، لأن تقنية الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة (EUV) الرائدة توفر هوامش ربح أفضل بكثير وإمكانات نمو أكبر، ما يعوض بشكل كبير عن السوق الصينية، بافتراض زوالها سريعًا بالنسبة للشركة.

احتكار لا يُقهر؟

يُطرح سؤال أكثر أهمية: إذا كانت الصين تمتلك حاليًا تقنية إنتاج DUV، أو على الأقل تدّعي مصادر مجهولة ذلك دون تقديم أي دليل، فهل هي مسألة وقت فقط قبل أن تستحوذ الصين أيضًا على تقنية EUV، التي تُمثّل الميزة التنافسية الرئيسية لشركة ASML؟

بالتأكيد لا، وتحت أي ظرف من الظروف. إذا اكتسبت الصين القدرة على إنتاج آلات DUV بكميات هائلة تصل إلى بضع وحدات، فإن ذلك يُمثّل سدًّا لثغرة هائلة في قدرات صناعة الطباعة الحجرية الصينية، التي لا تزال، حتى في ضوء هذا الكشف الافتراضي، متأخرة عقودًا عن شركة ASML الأوروبية.



يجب أن يُفهم أن منتجات ASML ليست حلولًا استهلاكية، كالأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، قابلة للتقليد. فالانتقال من تقنية الأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV) إلى تقنية الأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV) ليس خطوةً أو مسيرةً، بل رحلةٌ طويلة، وليست إلى القمر، بل إلى المريخ.

للوصول إلى ما هي عليه اليوم، كان على ASML بناء شبكة من الشركات فائقة التخصص، التي عملت على مدى عقود على إتقان كل مكون من مكونات آلات ASML. حتى الحصول على آلة ASML EUV كاملة، محمية بطريقة تُضاهي، على سبيل المثال، كيفية حماية الأسلحة النووية، لن يكون سوى بداية بناء سلسلة إنتاج كاملة من الصفر، وفي أفضل الأحوال سيستغرق ذلك سنوات عديدة. محاولة تكرار نجاح ASML من قِبل أي جهة أخرى من خلال البحث والتطوير التقليدي ستستغرق، في أحسن الأحوال، 10 سنوات، وعلى الأرجح حوالي 20 عامًا.

أرباح ASML [2018–2026]

يُعدّ الانخفاض الحالي في سعر سهم شركة ASML تحركًا سعريًا مبنيًا على معلومات غير مؤكدة بالغت السوق في تفسيرها. أما العوامل الأساسية والتوقعات المستقبلية للشركة فتبقى دون تغيير.