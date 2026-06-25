شركة IBM تُظهر إنجازاً بارزاً: هل هي قائدة الثورة القادمة؟

على الرغم من تركيز السوق على أسهم شركات مثل مايكرون وآبل، إلا أن بعض المستثمرين يتجهون بأنظارهم نحو شركة آي بي إم.

كشفت الشركة عن تقنية رقائق إلكترونية بدقة أقل من 1 نانومتر. تهدف هذه البنية الجديدة، التي تُعرف باسم "نانوستاك"، إلى تمكين الترانزستورات من التراص عموديًا، ما يُتيح زيادة كثافة الحوسبة بشكل أكبر، في وقتٍ يقترب فيه تصغير أشباه الموصلات التقليدية من حدوده الفيزيائية.

ووفقًا لشركة آي بي إم، فإن تقنية 0.7 نانومتر الجديدة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 100 مليار ترانزستور على شريحة بحجم ظفر الإصبع. وهذا ضعف عدد الترانزستورات التي استوعبتها الشريحة السابقة بدقة 2 نانومتر التي عرضتها الشركة في عام 2021. وفي تقريرها لعام 2022، أشارت آي بي إم إلى أنها وقّعت اتفاقية تطوير/ترخيص مشتركة لمدة ثلاث سنوات مع تحالف ياباني بشأن الملكية الفكرية والمعرفة في مجال أشباه الموصلات المتقدمة، والتي كان من المتوقع أن تُدرّ حوالي 100 مليون دولار أمريكي من الإيرادات في عام 2022. سيستغرق تحقيق الربح من المرحلة التالية من تطوير تقنية آي بي إم وقتًا، ولكنه قد يكون أكثر إثارة للإعجاب.

تشمل الفوائد المحتملة الأخرى (تقديرًا) زيادة في الأداء بنسبة 50% أو انخفاضًا في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 70% مقارنةً بجيل 2 نانومتر. وفي سياق الذكاء الاصطناعي تحديدًا، قد يكون للتحسين المزعوم في توسيع ذاكرة SRAM أهمية بالغة، إذ بات عرض نطاق البيانات وكفاءتها من أهم العوامل التي تعيق تطوير مُسرّعات الذكاء الاصطناعي.

من الناحية التقنية، يُعزز إعلان IBM الفرضية طويلة الأمد القائلة بأن صناعة أشباه الموصلات لا تزال قادرة على زيادة القدرة الحاسوبية رغم القيود المتزايدة. بالنسبة لسوق الذكاء الاصطناعي، قد يعني هذا انخفاضًا إضافيًا في تكلفة وحدة الحوسبة وزيادة كفاءة مراكز البيانات.

في الوقت نفسه، لا يزال هذا الإنجاز، في الوقت الراهن، في طور البحث والتطوير وليس تجاريًا. ومن المرجح أن يستغرق أي نشر أو إنتاج ضخم أو تحقيق ربح سنوات، وسيحدث على الأرجح بشكل رئيسي من خلال ترخيص التقنية والتعاون مع شركات تصنيع الرقائق (مثل إنتل).

على المدى القريب، يصعب توقع تأثير كبير على إيرادات IBM وهوامش ربحها. تُحسّن هذه المعلومات من نظرة الجمهور إلى القدرات التكنولوجية للشركة، وتُعزّز مكانتها في المجالات الاستراتيجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. ومع مرور الوقت، قد يُسهم هذا الإنجاز في دعم السوق بشكل عام، الذي يُشكّك في جدوى وجودة الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة.

IBM.US (D1)

كان رد فعل السوق ضعيفًا. ارتفع سعر السهم مبدئيًا بنحو 2% خلال جلسة الخميس، ولكن مع تراجع المعنويات العامة، اتجه السعر نحو الانخفاض. ولا يزال السهم ضمن نطاق اتجاه صاعد واسع ونطاق تذبذب بين 220 و330 دولارًا، وهو حاليًا أقرب إلى حده الأدنى. المصدر: xStation5.