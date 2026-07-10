شركة ميتا تعلن عن رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. هل يقترب عصر الاعتماد الكامل على إنفيديا من نهايته تدريجياً؟

تستقطب شركة ميتا اهتمام السوق مجدداً، وهذه المرة ليس بسبب نموذج ذكاء اصطناعي جديد، بل بسبب قرار استراتيجي يتعلق ببنيتها التحتية الحاسوبية. فقد أعلنت الشركة أمس أنها ستبدأ بإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحكم في التكاليف وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين لأحدث المعالجات. وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير ظهرت في أوائل يوليو إلى أن ميتا تدرس خيارات لتسويق جزء من قدرتها الحاسوبية غير المستغلة.

يُبرز الجمع بين هاتين الخطوتين تحولاً هاماً في كيفية تعامل كبرى شركات التكنولوجيا مع الذكاء الاصطناعي. لا يزال السباق نحو بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي مستمراً، لكن التركيز يتجه بشكل متزايد من حجم الاستثمار إلى كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

كان أحد أكبر المعوقات أمام تطوير الذكاء الاصطناعي هو الوصول إلى قدرة حاسوبية كافية. فقد تجاوز الطلب على أحدث رقائق Nvidia، لفترة طويلة، الطاقة الإنتاجية للنظام البيئي الأوسع، مما أجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على التنافس للحصول على مُسرّعات الحوسبة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة باستمرار.

بدأ السوق الآن يطرح سؤالاً مختلفاً: هل سيظل بناء المزيد من البنية التحتية المصدر الرئيسي للميزة التنافسية، أم ستزداد أهمية القدرة على إدارة استثمارات الذكاء الاصطناعي الضخمة وتحسينها؟

تُعدّ مبادرة ميتا الخاصة برقائق الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية. تعمل الشركة على تطوير رقائق من عائلة MTIA، مصممة لتطبيقات محددة مثل أنظمة التوصية والإعلان وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. لا يهدف هذا إلى استبدال حلول Nvidia بالكامل، بل إلى تعزيز السيطرة على البنية التحتية وخفض تكاليف الحوسبة.

وفقاً للتقارير المتاحة، من المتوقع أن يبدأ إنتاج الرقائق الجديدة في سبتمبر، حيث تتعاون ميتا مع شركاء في صناعة أشباه الموصلات، بما في ذلك Broadcom وTSMC. كما تخطط الشركة لتوسيع مواردها الحاسوبية بشكل كبير، مما يؤكد أن بنية الذكاء الاصطناعي التحتية لا تزال من أهم أولوياتها الاستراتيجية.

من الجدير بالذكر أن توجه ميتا نحو رقائق الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً ليس سوى جزء من هجوم تكنولوجي أوسع نطاقاً. تُسرّع الشركة في الوقت نفسه من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ومن أحدث الأمثلة على ذلك Muse Spark 1.1، الذي يُتوقع أن يُمثّل خطوةً أخرى في منافستها مع الحلول التي طوّرها رواد صناعة الذكاء الاصطناعي.

يُظهر تطوير النماذج الخاصة أن Meta لا ترغب في البقاء مُستهلكةً للتكنولوجيا التي يُقدّمها شركاء خارجيون فحسب، بل تسعى الشركة إلى بناء منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة تشمل النماذج والبرمجيات والبنية التحتية للأجهزة.

لذا، لا ينبغي النظر إلى قرار إنتاج رقائقها الخاصة على أنه مُجرّد محاولة لتقليل الاعتماد على Nvidia. تسعى Meta إلى مزيد من السيطرة على سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي بأكملها، بدءًا من تصميم النماذج وتدريبها، مرورًا بنشرها، وصولًا إلى الأجهزة التي تُشغّل هذه الأنظمة. قد تُتيح هذه الاستراتيجية للشركة إدارة التكاليف بشكل أفضل وتكييف بنيتها التحتية بسرعة أكبر مع متطلباتها الخاصة.

بالنسبة لـ Nvidia، لا يُمثّل هذا بالضرورة تهديدًا مُباشرًا. لا يزال الطلب على مُسرّعات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا قويًا للغاية، وتستمر حلول Nvidia في كونها المعيار الصناعي لأكثر التطبيقات تطلبًا. ينبغي النظر إلى الرقائق المخصصة التي طورتها شركات الحوسبة السحابية العملاقة في المقام الأول على أنها محاولة لتحسين التكاليف وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، وليس تحولاً جذرياً عن النموذج الحالي.ذ

في الوقت نفسه، تُظهر خطوة شركة ميتا أن سوق الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة جديدة من التطور. ركزت المرحلة الأولى بشكل أساسي على تأمين الوصول إلى الأجهزة والتوسع السريع في سعة مراكز البيانات. أما التحدي التالي فيتمثل بشكل متزايد في تحويل هذه البنية التحتية إلى قيمة تجارية ملموسة.

في هذا السياق، تُعد التقارير المتعلقة بإمكانية تسويق ميتا لسعة الحوسبة غير المستخدمة مثيرة للاهتمام بشكل خاص. فإذا قررت الشركة إتاحة جزء من مواردها للمستخدمين الخارجيين، فسيدل ذلك على أن بنية الذكاء الاصطناعي التحتية لم تعد تُنظر إليها كدعم تقني داخلي فحسب، بل كأصل قادر على توليد إيرادات إضافية.

سيكون لهذا التطور آثار أوسع على القطاع بأكمله. قد ينتقل السوق تدريجياً من مرحلة كانت فيها الأولوية الرئيسية هي تأمين سعة الحوسبة إلى مرحلة يصبح فيها التركيز الأساسي على معدلات الاستخدام والكفاءة. بالنسبة لأكبر شركات التكنولوجيا، يعني هذا ضغطاً أكبر لتحسين الإنفاق وإثبات عوائد أقوى على استثمارات الذكاء الاصطناعي.

على المدى القريب، تُشكّل إعلانات شركة ميتا صورةً مُختلطةً لقطاع أشباه الموصلات. فمن جهة، تُؤكّد هذه الإعلانات استمرار كبرى شركات التكنولوجيا في زيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي والتزامها بتوسيع البنية التحتية. ويُعدّ ازدياد قدرة ميتا الحاسوبية المُخطّط له مؤشراً إيجابياً لسلسلة التوريد ككل.

من جهة أخرى، قد يُؤدّي تطوير الرقائق المُخصّصة إلى انخفاض تدريجي في الطلب على بعض الحلول الخارجية من شركات مثل إنفيديا وإيه إم دي خلال السنوات القادمة. ويسعى أكبر عملاء هذه الشركات بشكل متزايد إلى تصميم رقائق مُخصّصة تُلائم تطبيقاتهم الخاصة، الأمر الذي قد يُعيد تشكيل أجزاء من سوق أشباه الموصلات.

على المدى المتوسط، سيتمحور السؤال الرئيسي حول مدى سرعة وصول حلول الحوسبة السحابية المخصصة إلى مستوى الأداء المطلوب. فإذا نجحت شركات مثل ميتا وجوجل وأمازون في ابتكار رقائق متخصصة مُحسّنة بشكل أفضل لأعباء العمل الخاصة بها، فقد يؤثر ذلك على هيكل سوق الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.

لا يعني هذا نهاية هيمنة إنفيديا، إذ لا تزال الشركة تتمتع بميزة تقنية كبيرة، ونظام CUDA قوي، وقاعدة عملاء واسعة. السيناريو الأرجح هو ظهور سوق تبقى فيه إنفيديا المزود الرائد للبنية التحتية العامة للذكاء الاصطناعي، بينما تتولى رقائق مطورة داخلياً من قبل أكبر شركات التكنولوجيا معالجة بعض أعباء العمل المتخصصة بشكل متزايد.

لا شك أن الخطر الأكبر الذي يهدد النظام البيئي للذكاء الاصطناعي بأكمله يظل هو وتيرة تسييل الاستثمارات الحالية. لقد وصل الإنفاق على مراكز البيانات إلى مستويات غير مسبوقة، ويحلل السوق بشكل متزايد ما إذا كانت هذه النفقات الهائلة تترجم إلى نمو متناسب في الإيرادات. إن نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة، والتوسع في الحلول مفتوحة المصدر منخفضة التكلفة، والضغط من أجل تقليل نفقات الحوسبة، يمكن أن تعيد تشكيل اقتصاديات القطاع بأكمله.

ولذلك فإن Meta في مرحلة مثيرة جدًا للاهتمام. تعمل الشركة في الوقت نفسه على توسيع مواردها الحاسوبية، وتطوير رقائق خاصة بها، والبحث عن طرق للاستفادة بشكل أفضل من البنية التحتية الحالية. وهذه ليست إشارة إلى انتهاء طفرة الذكاء الاصطناعي، بل إلى أن السوق ينتقل إلى مرحلة جديدة حيث سيكون الفائزون هم أولئك القادرون على الجمع بين حجم الاستثمار والكفاءة التشغيلية.