👈 شركة إنفيديا تهيمن على شركات التكنولوجيا الكبرى مجدداً 🗽 ماذا يُظهر موسم أرباح الشركات الأمريكية؟

خلال الأرباع الأخيرة، سادت في وول ستريت فكرة مفادها أن "السبعة الكبار" هم المحرك الرئيسي لنمو الأرباح في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. إلا أن بيانات الربع الأول من عام 2026 تشير إلى صورة أكثر دقة. فبينما تستمر شركات التكنولوجيا الكبرى في النمو بوتيرة أسرع من السوق بشكل عام، تشير بيانات فاكت سيت إلى أن هذه الميزة تتلاشى إلى حد كبير عند استبعاد شركة إنفيديا. وهذه إشارة مهمة للمستثمرين، إذ تُظهر أن قوة هذه المجموعة ليست واسعة النطاق كما قد تبدو.

على المستوى الإجمالي، لا تزال "السبعة الكبار" تتفوق على بقية المؤشر.

تشير التقديرات للربع الأول من عام 2026 إلى أن "السبعة الكبار" سيحققون نموًا في الأرباح بنسبة 22.8% على أساس سنوي. وبالمقارنة، من المتوقع أن تحقق الشركات الـ 493 المتبقية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نموًا بنسبة 10.1%. وعلى مستوى الأرقام الرئيسية، لا تزال أكبر شركات التكنولوجيا تتمتع بميزة واضحة.

يتماشى هذا مع الاتجاهات التي لوحظت في الأرباع السابقة، حيث استحوذت أكبر سبع شركات تقنية على حصة كبيرة بشكل غير متناسب من نمو أرباح المؤشر الإجمالي. لكن المشكلة تكمن في أن هذه الهيمنة الواسعة ظاهريًا باتت مدفوعة بشكل متزايد بشركة واحدة.

تُعدّ شركة إنفيديا المحرك الرئيسي لنمو الأرباح، ليس فقط ضمن مجموعة "السبع الكبرى"، بل في جميع أنحاء مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

الخلاصة الأهم من البيانات واضحة: لا تزال إنفيديا المساهم الأكبر منفردًا في نمو الأرباح، سواء ضمن مجموعة "السبع الكبرى" أو في جميع أنحاء مؤشر ستاندرد آند بورز 500. فهي تُفسر جزءًا كبيرًا من الفجوة بين أداء شركات التكنولوجيا العملاقة وبقية السوق.

باستثناء إنفيديا، ينخفض ​​نمو الأرباح المتوقع لمجموعة "السبع الكبرى" في الربع الأول من عام 2026 من 22.8% إلى 6.4% فقط. وهذا يعني أنه بدون إنفيديا، سينمو باقي المجموعة بوتيرة أبطأ من المؤشر الأوسع، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 10.1%. بمعنى آخر، يصبح تفوق أداء "السبعة الكبار" أقل إقناعًا بكثير بمجرد استبعاد أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

قد لا يكون باقي السوق ضعيفًا كما يوحي السرد السائد.

هنا يبدأ التفسير بالتغير. لفترة من الزمن، عملت الأسواق على افتراض أن نمو الأرباح يتركز بشكل كبير في عدد قليل من شركات التكنولوجيا الكبرى. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أنه بمجرد استبعاد إنفيديا، فإن الشركات الـ 493 المتبقية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تنمو بوتيرة أسرع من باقي شركات "السبعة الكبار".

هذه ليست مجرد تفصيلة إحصائية، بل تشير إلى أن نمو الأرباح قد يتسع تدريجيًا ليشمل شركات أخرى غير الأسماء الأكثر شهرة. من بين أكبر المساهمين في نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد إنفيديا، نجد مايكرون تكنولوجي، وإيلي ليلي، وبرودكوم، وسانديسك. هذا وحده يشير إلى أن قصة السوق لم تعد مقتصرة على مجموعة صغيرة من عمالقة التكنولوجيا.

المصدر: أبحاث XTB

ينطبق النمط نفسه على تقديرات عام 2026 بأكمله.

تؤكد التوقعات السنوية هذا التوجه. ففي عام 2026، من المتوقع أن تحقق الشركات السبع الكبرى نموًا في الأرباح بنسبة 24.6%، بينما من المتوقع أن تنمو الشركات الـ 493 المتبقية في مؤشر S&P 500 بنسبة 15.9%. للوهلة الأولى، تبدو الميزة كبيرة.

مع ذلك، تلعب شركة Nvidia دورًا حاسمًا مرة أخرى. فباستثناءها، ينخفض ​​نمو الأرباح المتوقع للشركات السبع الكبرى إلى 13.2%، وهو أقل من معدل النمو المتوقع لبقية السوق. يشير هذا إلى أنه حتى على المدى الطويل، فإن ميزة هذه المجموعة أقل اتساعًا مما توحي به الأرقام الرئيسية.

يُصبح تركز النمو خطرًا متزايدًا على السوق.

من وجهة نظر المستثمر، فإن الاستنتاج الرئيسي هو أن نمو الأرباح في الأسهم الأمريكية يزداد تركيزًا. فعندما تستحوذ شركة واحدة على حصة كبيرة من التحسن الإجمالي، يصبح السوق أكثر عرضة لخيبة الأمل.

يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل بيئة لا تزال فيها تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى مرتفعة والتوقعات عالية. فكلما تركز النمو في شركة واحدة، ازداد خطر أن تؤدي النتائج الضعيفة أو التوقعات الأكثر حذرًا إلى تحول أوسع في توجهات السوق.

أداء شركة إنفيديا وتأثيره على السوق

الخلاصة الأبسط هي: لا تزال الشركات السبع الكبرى تبدو قوية، لكن قوتها باتت تتمحور حول شركة إنفيديا أكثر من كونها هيمنة شاملة على المجموعة. هذا لا يعني ضعف الشركات المتبقية، بل يعني أن تفوقها على بقية السوق لم يعد واضحًا كما كان. بالنسبة للمستثمرين، يمثل هذا تحولًا هامًا في المنظور. فبدلًا من التعامل مع الشركات السبع الكبرى ككتلة نمو موحدة، تزداد الحاجة إلى تحليل كل شركة على حدة بشكل أدق. تُظهر بيانات الربع الأول وتوقعات عام 2026 بوضوح أنه بدون إنفيديا، تبدأ فكرة الهيمنة المطلقة بالتلاشي. تتداول أسهم شركة Nvidia فوق 200 دولار، وقد ارتفعت بنسبة 8% تقريبًا فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (الخط الأحمر)، مما يزيد من احتمالية حدوث اختراق فوق المستويات القياسية السابقة التي شوهدت في خريف عام 2025.

المصدر: xStation5