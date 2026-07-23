شركتا ألفابت وتسلا تعلنان عن أرباحهما 🚩 تألق أعمال الذكاء الاصطناعي في جوجل، وتسريع تسلا لخطط أوبتيموس

أعلنت شركتا ألفابت وتسلا نتائجهما الفصلية بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الأربعاء. حققت ألفابت مجددًا نموًا قويًا استثنائيًا مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي، ورفعت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله، بينما سجلت تسلا نتائج متباينة، لكنها أعلنت عن إحراز مزيد من التقدم في مبادرتيها: الروبوت البشري أوبتيموس وسيارات الأجرة الروبوتية. وفي التداولات المسائية، انخفضت أسهم تسلا بنسبة 2.5% تقريبًا، بينما انخفضت أسهم ألفابت بشكل طفيف.

أبرز الحقائق:

سجلت ألفابت إيرادات بلغت 119.8 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 117.0 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ ربح السهم 2.26 دولار أمريكي مقارنةً بالتقديرات المتوقعة البالغة 2.24 دولار أمريكي.

ارتفعت إيرادات جوجل كلاود إلى 24.8 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات التي كانت 24.1 مليار دولار أمريكي، بينما رفعت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله إلى 44.9 مليار دولار أمريكي.

حققت تسلا إيرادات بلغت 28.2 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 28.3 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ ربح السهم المعدل 0.33 دولار أمريكي، متجاوزًا التوقعات التي كانت 0.32 دولار أمريكي.

حققت تسلا إيرادات بلغت 28.2 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 28.3 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ ربح السهم المعدل 0.33 دولار أمريكي، متجاوزًا التوقعات التي كانت 0.32 دولار أمريكي.

أعلنت تسلا عن بدء تركيب أول خطوط إنتاج أوبتيموس في مصنعها العملاق في تكساس، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام.

تُبرهن ألفابت مجددًا على قوة أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي.

تجاوزت ألفابت توقعات وول ستريت في كلٍ من الإيرادات والأرباح لربعٍ آخر على التوالي. وحققت جوجل كلاود أداءً متميزًا، حيث ارتفعت إيراداتها إلى 24.8 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات السوق.

وتواصل الشركة أيضًا استثماراتها المكثفة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية السنوية إلى حوالي 44.9 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات السوق البالغة 44.2 مليار دولار، مما يؤكد التزام ألفابت بتوسيع نطاق مراكز بياناتها وقدرتها الحاسوبية للذكاء الاصطناعي.

تبقى جوجل كلاود محرك نمو الذكاء الاصطناعي.

كانت جوجل كلاود أقوى قطاعات أعمال ألفابت خلال الربع. فقد ارتفعت إيراداتها بنسبة 82% على أساس سنوي لتصل إلى 24.8 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 22.4 مليار دولار. بلغت قيمة الطلبات المتراكمة لشركة جوجل في مجال الحوسبة السحابية 514 مليار دولار، مما يُبرز الطلب المستمر على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية. في الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات بحث جوجل بنسبة 17% لتصل إلى 63.3 مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات إعلانات يوتيوب بنسبة 13% لتصل إلى 11.1 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت.

تُضاعف ألفابت استثماراتها في الذكاء الاصطناعي

تضاعفت نفقات ألفابت الرأسمالية على أساس سنوي لتصل إلى 44.9 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات السوق بشكل طفيف. وتواصل الشركة توسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي وشبكة مراكز البيانات العالمية لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على سعة الحوسبة. صرّح الرئيس التنفيذي، سوندار بيتشاي، بأن استثمارات الذكاء الاصطناعي تُحدث تحولاً جذرياً في جميع جوانب أعمال جوجل تقريباً. وصل عدد مستخدمي تطبيق Gemini النشطين إلى حوالي 950 مليون مستخدم، بينما زادت سعة معالجة رموز واجهة برمجة التطبيقات (API) من 16 مليار إلى 22 مليار رمز في الدقيقة خلال ربع سنة فقط.

تُعزز مكاسب Waymo والاستثمارات آفاق ألفابت طويلة الأجل.

تُوسّع شركة ألفابت نطاق أعمالها ليشمل مجالات أخرى غير الإعلان والحوسبة السحابية. ولا تزال وايمو رائدةً في سوق خدمات النقل الذاتي في الولايات المتحدة، حيث تُشغّل خدماتها التجارية في 11 منطقة حضرية، وتُجري اختبارات في 21 مدينة أخرى، بما فيها لندن وطوكيو. وفي ولاية تكساس وحدها، سجّلت وايمو 677 سيارة أجرة آلية، مقارنةً بـ 175 سيارة لتسلا، ما يُؤكّد ريادتها في مجال القيادة الذاتية التجارية. في الوقت نفسه، تلقّى صافي دخل ألفابت المُعلن عنه دفعةً قويةً من أرباح بلغت حوالي 99 مليار دولار أمريكي من استثمارات الأسهم، والتي ترتبط بشكل أساسي بشركتي أنثروبيك وسبيس إكس، ما ساهم في تحقيق أرباح ربع سنوية قياسية.

تسلا: نتائج مالية متباينة، لكن تركيزًا أكبر على الذكاء الاصطناعي

أعلنت تسلا عن نتائج ربع سنوية متباينة. وجاءت الإيرادات أقل بقليل من توقعات السوق، بينما تجاوزت الأرباح المُعدّلة للسهم الواحد توقعات المحللين بشكل طفيف.

ومع ذلك، ركّز المستثمرون بشكل أساسي على استراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وأكّد إيلون ماسك أن خطوط الإنتاج الأولى لروبوت أوبتيموس البشري تُركّب حاليًا في مصنع جيجا فاكتوري تكساس، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الجيل الأول في وقت لاحق من هذا العام.

أعلنت تسلا أيضًا ما يلي:

تعمل سيارات الأجرة ذاتية القيادة حاليًا في سبع مدن رئيسية بالولايات المتحدة.

تم تأجيل إنتاج أشباه الموصلات حتى عام ٢٠٢٦.

عاد قطاع تخزين الطاقة إلى النمو.

يستعد مصنع أوستن لزيادة إنتاج أشباه الموصلات.

على الرغم من استمرار الضغوط التي يواجهها قطاع السيارات في تسلا، إلا أن الشركة تُشدد بشكل متزايد على أن نموها على المدى الطويل سيعتمد على القيادة الذاتية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، وليس على مبيعات السيارات وحدها.

لا تزال طموحات تسلا في مجال الذكاء الاصطناعي تجذب الاستثمارات.

إلى جانب نتائج الربع الأخير، ركز المستثمرون بشكل أساسي على استراتيجية تسلا طويلة الأجل في مجال الذكاء الاصطناعي. وأكدت الشركة أن إنتاج الجيل الأول من روبوت أوبتيموس البشري يسير وفق الخطة الموضوعة لبدء الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام. وسيتم نشر الوحدات الأولية داخليًا من خلال "أكاديمية أوبتيموس" لجمع بيانات التدريب وتحسين قدرات الروبوت قبل التوسع في طرحه على نطاق أوسع.

كما أعلنت تسلا أن خدمة سيارات الأجرة الآلية (Robotaxi) تعمل الآن في سبع مدن رئيسية في الولايات المتحدة، وذلك بعد توسيع نطاق عملياتها غير الخاضعة للإشراف في أوستن وإطلاقها في ميامي وأورلاندو وتامبا. وأضافت الشركة أن الاختبارات والموافقات التنظيمية وتدريب فرق الاستجابة الأولية مستمرة استعدادًا لتوسيع خدمة سيارات الأجرة الآلية لتشمل مدنًا أمريكية أخرى.

يؤثر الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي سلبًا على التدفق النقدي مع تعافي قطاع السيارات.

تواصل تسلا استثماراتها المكثفة في العديد من المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك إنتاج أوبتيموس، وبنية الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ومنصة سايبركاب. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي التدفق النقدي الحر (FCF) سالب 1.09 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني. مع ذلك، كان هذا أفضل بكثير من توقعات المحللين التي أشارت إلى خسارة قدرها 3.64 مليار دولار، مما يُشير إلى أن استنزاف السيولة النقدية لا يزال تحت السيطرة أكثر مما كان يخشاه المستثمرون.

في الوقت نفسه، بدأ قطاع السيارات الأساسي في تسلا بالتعافي. فقد ارتفعت عمليات تسليم السيارات في الربع الثاني بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 480,126 وحدة، متجاوزةً بذلك توقعات السوق بشكل ملحوظ، بينما بلغت سعة تخزين الطاقة 13.5 جيجاواط/ساعة، أي بزيادة تزيد عن 50% مقارنةً بالربع السابق. وقد دعم الطلبَ بدءُ الإنتاج الكامل لسيارة موديل Y الجديدة، وزخمُ المبيعات القوي في أوروبا والصين، وتحسنُ النظرة العامة للعلامة التجارية. على أي حال، لا تزال مبيعات السيارات في الولايات المتحدة تواجه ضغوطًا بعد انتهاء العمل بالإعفاء الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية.

مخططات أسعار أسهم تسلا وألفابت (الإطار الزمني اليومي)

المصدر: xStation5

Source: xStation5