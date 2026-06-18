صكوك الخزينة الحكومية الإماراتية للأفراد: خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار والادخار

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن إطلاق أول برنامج من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام المواطنين والمقيمين للمشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية.

ويأتي طرح صكوك الخزينة الحكومية ضمن توجه الإمارات لتعزيز الشمول المالي، وتوفير منتجات استثمارية آمنة ومدعومة من الحكومة، بما يمنح الأفراد والأسر فرصة لتنمية مدخراتهم ضمن إطار مالي منظم وشفاف.

يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية تحولاً مهماً في العلاقة بين الأفراد والأسواق المالية، حيث لم تعد الأدوات الاستثمارية الحكومية مقتصرة على المؤسسات الكبرى، بل أصبحت متاحة لشريحة أوسع من المستثمرين.

وتنسجم هذه المبادرة مع جهود الدولة لترسيخ ثقافة التخطيط المالي، وتشجيع الأسر على بناء استثمارات طويلة الأجل، بما يعزز الاستقرار المالي للأفراد ويدعم الاقتصاد الوطني.

صكوك الخزينة أداة استثمارية مدعومة من الحكومة

تتميز صكوك الخزينة الحكومية بأنها أداة استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات، ما يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن منتجات مالية منظمة.

ويبدأ الحد الأدنى للاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية من 1000 درهم إماراتي، مما يجعل المشاركة متاحة أمام شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. كما توفر الصكوك إمكانية التداول بعد إدراجها في ناسداك دبي، الأمر الذي يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم.

دور صكوك الخزينة الحكومية في تطوير السوق المالي

أكدت وزارة المالية أن إطلاق صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يعكس استراتيجية الدولة في تطوير منظومة الأسواق المالية، وتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع.

كما يعكس التعاون بين وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توجهاً نحو بناء سوق مالي أكثر تنوعاً واستدامة، من خلال توفير أدوات استثمارية تجمع بين الأمان والمرونة.

شراكات مالية لدعم نجاح طرح صكوك الخزينة الحكومية

يتم تنفيذ برنامج صكوك الخزينة الحكومية بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية، تشمل سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة للاكتتاب.

ويتولى بنك الإمارات دبي الوطني دور بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، إلى جانب مشاركة بنك الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك المشرق لتسهيل عمليات الاكتتاب عبر القنوات الرقمية والمنصات المتاحة.

إدراج صكوك الخزينة الحكومية في ناسداك دبي وفرص جديدة للمستثمرين

بعد إتمام عملية الطرح والتخصيص، سيتم إدراج صكوك الخزينة الحكومية في ناسداك دبي، ما يسمح بتداولها ضمن سوق مالية منظمة.

ويمنح هذا الإدراج المستثمرين الأفراد فرصة أكبر للوصول إلى أدوات الاستثمار الحكومية، مع إمكانية إدارة السيولة وتحقيق مرونة أعلى بعد مرحلة الاكتتاب.

أهمية صكوك الخزينة الحكومية للاقتصاد الإماراتي

لا يمثل إطلاق صكوك الخزينة الحكومية للأفراد مجرد منتج استثماري جديد، بل يعكس رؤية أوسع لتعميق مشاركة المجتمع في الأسواق المالية، وزيادة الوعي الاستثماري، ودعم اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ارتباط الأفراد بالقطاع المالي، وتحويل جزء من المدخرات الشخصية إلى استثمارات منتجة تدعم مسيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.