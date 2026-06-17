صناعة السيارات الأوروبية تحت ضغط - بي إم دبليو في أدنى مستوياتها منذ عام 2020

تعرضت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية لضغوط يوم الأربعاء بعد أن خفضت شركة بي إم دبليو توقعاتها المالية لعام 2026 بشكل حاد.

لم يؤثر تحذير المجموعة الألمانية على سعر سهم بي إم دبليو فحسب، بل أثار أيضًا مخاوف بشأن شركات أخرى في القطاع، وعلى رأسها مرسيدس بنز وفولكس فاجن.

انخفض سهم بي إم دبليو بأكثر من 6%، ومرسيدس بأكثر من 3%، وفولكس فاجن بأكثر من 1%.

يُظهر هذا التراجع أن المستثمرين لا ينظرون إلى مشاكل بي إم دبليو على أنها مخاطر خاصة بالشركة، بل كإشارة تحذيرية لقطاع السيارات بأكمله.

خفضت بي إم دبليو بشكل كبير توقعاتها لهامش الربح قبل الفوائد والضرائب لعام 2026 في قطاع السيارات إلى ما بين 1% و3%، بعد أن كانت تتراوح بين 4% و6%. كما ذكرت الشركة أن إجمالي ربح المجموعة سينخفض ​​بأكثر من 15%. في السابق، توقعت كل من بي إم دبليو والسوق تراجعًا طفيفًا فقط في النتائج.

يُعزى السبب الرئيسي لهذا التخفيض إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وخاصة في قطاع سيارات محركات الاحتراق الداخلي.

لا تزال الحرب في إيران تشكل مصدر ضغط إضافي، إذ تقول الشركة إنها رفعت تكاليف الطاقة بشكل ملحوظ وأدت إلى تدهور ثقة المستهلك العالمي أكثر مما كان متوقعًا.

وأشار محللو باركليز إلى أن مرسيدس قد تتأثر سلبًا بهذا التأثير بشكل خاص، نظرًا لتعرضها المماثل للسوق الصينية وحساسيتها لتراجع الطلب العالمي على السيارات الفاخرة. مع ذلك، لم تُحدّث مرسيدس توقعاتها بعد.

وهذه هي المرة الثالثة التي تُجري فيها بي إم دبليو تعديلًا على أرباحها مرتبطًا بالصين خلال العامين الماضيين، مما يُضعف صورتها السابقة كشركة مستقرة. كما يُثير هذا الأمر تساؤلات حول استمرار وجود الشركات الأوروبية في السوق الصينية وقدرتها على منافسة نظيراتها المحلية المدعومة من الحكومة.

ويتوقع السوق بشكل متزايد أن يُصبح الضغط الناتج عن المنافسة الصينية، وضعف الطلب على سيارات الاحتراق الداخلي، وتزايد الأعباء الجيوسياسية، مشكلة هيكلية وليست مؤقتة.

BMW.DE (D1)

يبدو أداء الشركة قاتمًا إلى حد كبير. فمنذ ذروتها المحلية في بداية العام، انخفضت قيمتها بأكثر من 30%. وقد دفع "تقاطع الموت" في أبريل سعر السهم إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2020. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مستويات مؤشر القوة النسبية (RSI) قد بلغت بالفعل مستويات قياسية (24.6)، مما يدعم سيناريو انتعاش مؤقت على الأقل. المصدر: xStation5