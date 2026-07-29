تُظهر ميتا كيف يمكن أن تخسر ما يقرب من 10% على الرغم من المبيعات القياسية بسبب تطور الذكاء الاصطناعي

لطالما تساءل السوق عما إذا كان من المجدي الاستمرار في الاستثمار في أكبر الشركات العاملة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي. كانت شركة ميتا من الشركات الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث حققت أرباحًا طائلة لعدة فصول. قبل نشر التقرير اليوم، توقع المستثمرون نتائج مبهرة، آملين في دليل على أن وتيرة الإنفاق الهائلة على الذكاء الاصطناعي ستترجم إلى عوائد ملموسة على نطاق أوسع. لكن مارك زوكربيرج فاجأ السوق بخيبة أمل كبيرة: لا يهم أن آلة الإعلانات تدرّ أرباحًا طائلة، فقد استُهلكت الأرباح في مليارات الدولارات المخصصة للاحتياطيات المتعلقة بالنزاعات القانونية، وتعويضات نهاية الخدمة للموظفين المسرحين، والطلب المتزايد على الخوادم الجديدة. في البداية، لوحظ انخفاض بنسبة 5%، ثم تفاقمت الانخفاضات بعد دقائق قليلة في تداولات ما بعد الجلسة لتصل إلى 9%، مما أدى إلى مزيد من الانخفاضات في مؤشر ناسداك التكنولوجي، على الرغم من المحاولات القوية السابقة للتعافي.

نتائج الربع الثاني: فشلت شركة ميتا، الرائدة في مجال الإعلان، في تجاوز توقعات الأرباح.

على مستوى الإيرادات فقط، أظهرت ميتا أداءً يُحسد عليه باقي الشركات في القطاع، ليس فقط في مجال الإعلان، بل في مجال الذكاء الاصطناعي أيضاً. مع ذلك، كلما تعمقنا في النتائج، كلما ازدادت المقارنة سوءاً بالنسبة للشركة:

إجمالي الإيرادات: 60.80 مليار دولار أمريكي (+28% على أساس سنوي) مقابل 60.24 مليار دولار أمريكي متوقعة. نلاحظ هنا تجاوزاً طفيفاً للتوقعات، وهو ضئيل جداً لتحفيز توقعات السوق.

إيرادات الإعلانات: 59.36 مليار دولار أمريكي (+27% على أساس سنوي) مقابل 59.07 مليار دولار أمريكي متوقعة.

إيرادات تطبيقات العائلة: 60.37 مليار دولار أمريكي (+28% على أساس سنوي) مقابل 59.77 مليار دولار أمريكي متوقعة.

الربح التشغيلي: 18.78 مليار دولار أمريكي (انخفاض 8.2% على أساس سنوي)، وهو ما يُعد خيبة أمل كبيرة مقارنةً بالتوقعات البالغة 21.50 مليار دولار أمريكي.

بلغ الربح التشغيلي لقطاع الإعلانات (مجموعة التطبيقات) 23.39 مليار دولار أمريكي (-6.3% على أساس سنوي) مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 26.11 مليار دولار أمريكي.

بلغ هامش الربح التشغيلي 31%، وهو انخفاض ملحوظ مقارنةً بالعام الماضي، حيث بلغ الهامش 43%، بينما توقع السوق 35.6%.

بلغت ربحية السهم 6.18 دولار أمريكي مقارنةً بـ 7.14 دولار أمريكي في العام السابق، بينما تراوحت توقعات المحللين بين 7.15 و7.22 دولار أمريكي.

مؤشرات الإعلانات والمستخدمون: ارتفعت مرات ظهور الإعلانات بنسبة 14% على أساس سنوي (متوقع +14.6%)، وقفز متوسط ​​سعر الإعلان بنسبة 12% على أساس سنوي (متوقع +11.7%)، وبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا 3.60 مليار (متوقع 3.61 مليار).

باستثناء الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، سجلنا أدنى مستوى للأرباح منذ الربع الثالث من عام ٢٠٢٤. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

أين ذهبت الأموال؟ أتعاب المحامين، وتعويضات نهاية الخدمة، وأموال أخرى استُثمرت في الميتافيرس.

قد يستغرب المستثمرون من الفجوة الهائلة في الأرباح. لم نشهد مثل هذا التراجع الكبير في ربحية السهم في شركة تقنية كبرى منذ فترة طويلة. عادةً، حتى تجاوز التوقعات ولو بشكل طفيف كان كافيًا لإحداث انخفاض حاد في سعر السهم، واليوم نشهد خيبة أمل كبيرة، مع التأكيد على أن هذه النتائج جيدة نسبيًا. يكمن الجواب على سؤال أين ذهبت الأرباح في مجموعة من النفقات غير المتكررة والمشبوهة التي أضرت بالربحية في الربع الثاني:

٢.٤ مليار دولار أمريكي للنزاعات القانونية: تكبدت ميتا رسومًا قانونية باهظة تتعلق بإجراءات جارية. والأسوأ من ذلك، حذرت الشركة من أن المحاكمات القادمة في الولايات المتحدة بشأن تأثير المنصات على الشباب قد تتسبب في مزيد من "الخسائر المادية".

1.18 مليار دولار أمريكي كتعويضات نهاية الخدمة: هذه هي تكلفة عمليات التسريح الجماعي التي جرت في مايو. انخفض عدد الموظفين في نهاية يونيو بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 75,472 موظفًا.

تواصل شركة Reality Labs تكبّد خسائر بمليارات الدولارات: سجّل القطاع المسؤول عن الميتافيرس والواقع الافتراضي خسارة تشغيلية قدرها 4.62 مليار دولار أمريكي (مقارنة بخسارة قدرها 4.53 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، وخسارة متوقعة قدرها 4.45 مليار دولار أمريكي)، محققًا إيرادات بلغت 431 مليون دولار أمريكي فقط.

توقعات الربع الثالث والعام بأكمله: نفقات رأسمالية أعلى وتقديرات متدنية.

لو كانت الأرباح المخيبة للآمال في الربع الثاني هي المشكلة الوحيدة، لكان السوق قد تغاضى عن هذا الخلل. إلا أن الإعلانات المتعلقة بالأشهر القادمة زادت الطين بلة:

إيرادات الربع الثالث أقل من التوقعات: تُقدّر شركة Meta مبيعات الربع الثالث بما يتراوح بين 61 و64 مليار دولار أمريكي. ويقلّ متوسط ​​هذه التوقعات (62.5 مليار دولار أمريكي) بشكل واضح عن متوسط ​​توقعات السوق البالغ 63.17 مليار دولار أمريكي.

رفع الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية: لا تعتزم الشركة خفض الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. تم تقليص النفقات الرأسمالية السنوية إلى ما بين 130 و145 مليار دولار أمريكي (بعد أن كان الحد الأدنى 125 مليار دولار أمريكي)، متجاوزةً بذلك متوسط ​​توقعات المحللين (135.8 مليار دولار أمريكي).

ارتفاع إجمالي التكاليف: سترتفع نفقات التشغيل السنوية إلى ما بين 165 و169 مليار دولار أمريكي (بدلاً من النطاق المخطط له بين 162 و169 مليار دولار أمريكي).

ارتفاع معدل الضريبة: رفعت الشركة توقعاتها لمعدل الضريبة الفعلي للنصف الثاني من العام إلى ما بين 15 و17% (بدلاً من 13-16%).

رؤية زوكربيرج: من تكساس إلى رؤية المصادر المفتوحة

على الرغم من تراجع أسهم الشركة والسوق بشكل عام، يواصل مارك زوكربيرج بناء رؤيته الطموحة. يدّعي الرئيس التنفيذي لشركة ميتا أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر دوره على تحسين الإعلانات فحسب، بل "يفتح آفاقًا جديدة تمامًا لفرص الأعمال أمام الشركات".

مشروع ضخم مع بلاك روك: بالتزامن مع النتائج، تم الكشف عن خطط لإنشاء مجمع مراكز بيانات في إل باسو، تكساس، بقيمة 14 مليار دولار أمريكي بالتعاون مع بلاك روك.

بيان سياسي-تكنولوجي: يعارض زوكربيرج بشدة أفكار حظر نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية أو فرض قيود على تصدير الرقائق الإلكترونية. ويروج لرؤية البرمجيات مفتوحة المصدر كأداة تهدف إلى تمكين الأفراد، لا الشركات المغلقة.

إعلان عن تحسن أرباح العام بأكمله: على الرغم من الضغوط على هوامش الربح، تؤكد الإدارة أن أرباح التشغيل للعام 2026 ستكون أعلى من أرباح عام 2025.

صدمة: لا تزال ميتا أداة فعالة للغاية لتحقيق الربح من الإعلانات الرقمية. تكمن المشكلة في أن المستثمرين لم يعودوا يرغبون في دفع ثمن "الوعود والإمكانيات" على مستوى الذكاء الاصطناعي، في حين أن صافي الربح يتناقص بسبب التكاليف القانونية وتكاليف إعادة الهيكلة. إلى أن تبدأ استثمارات الخوادم التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في جلب إيرادات تجارية مباشرة ومنفصلة (على سبيل المثال، من خط سحابة الذكاء الاصطناعي)، سيتعامل السوق مع كل زيادة في النفقات الرأسمالية على أنها عبء غير ضروري.

قد تفتتح أسهم ميتا تداولاتها عند حوالي 532 دولارًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى لها منذ 31 مارس. ونظرًا للتراجع الحاد في أسهم ميتا ومخاوف السوق بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي وخطط ترامب المتعلقة بإيران، فإن مؤشر US100 يتعمق في انخفاضاته ويصل إلى أدنى مستوى له منذ 30 أبريل. المصدر: xStation5