تُبيّن مايكروسوفت كيفية تحقيق الربح من مراكز البيانات. بدأت استثمارات الذكاء الاصطناعي تؤتي ثمارها.

في حين أثارت نتائج شركة ميتا قلقًا في السوق بشأن ربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي، وزادت من حدة انخفاض عقود ناسداك، إلا أن قيادة مايكروسوفت في ريدموند، مقر الشركة، كانت مستعدة للاحتفال. فقد نشرت مايكروسوفت، أكبر شركة برمجيات في العالم، والتي تُعتبر اليوم شركة سحابية بامتياز، تقريرها المالي للربع الرابع من السنة المالية 2026، مُثبتةً أن الإنفاق الضخم على مراكز البيانات يمكن أن يتوافق مع تجاوز توقعات المحللين بشكل كبير على جميع المستويات الرئيسية.

وكان رد فعل المستثمرين فوريًا. ففي تداولات ما بعد إغلاق السوق، ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 3% إلى 5%، ووصلت في وقت من الأوقات إلى ما يقارب حاجز 410 دولارات للسهم. ورغم أن أسهم الشركة ربما تكون قد وصلت إلى أدنى مستوياتها عند حوالي 350 دولارًا للسهم، إلا أنها لا تزال قادرة على بلوغ ثلث المسافة تقريبًا نحو أعلى مستوياتها التاريخية قرب 550 دولارًا للسهم.

نتائج الربع الرابع من السنة المالية 2026: أداء قوي في جميع القطاعات

على عكس منافسيها، لم تضطر مايكروسوفت لتبرير ضغوط هوامش الربح أو التكاليف غير المتوقعة، فالأرقام تتحدث عن نفسها:

إجمالي الإيرادات: 90.01 مليار دولار (نمو سنوي 18%) مقارنةً بتوقعات السوق التي تراوحت بين 87.6 و87.72 مليار دولار.

ربحية السهم: 4.81 دولار (ربحية السهم المعدلة: 4.74 دولار)، متجاوزةً بذلك توقعات السوق التي تراوحت بين 4.24 و4.25 دولار.

الربح التشغيلي: 40.60 مليار دولار مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 39.02 مليار دولار.

صافي الربح: 35.8 مليار دولار للربع وحده.

إجمالي إيرادات الحوسبة السحابية (مايكروسوفت كلاود): 59.3 مليار دولار مقارنةً بتقديرات بلغت 58.71 مليار دولار.

قطاع الحوسبة السحابية الذكية: 39.31 مليار دولار مقابل توقعات بلغت 38.17 مليار دولار.

إجمالي إيرادات الحوسبة السحابية الذكية: 39.31 مليار دولار مقابل توقعات بلغت 38.17 مليار دولار. قطاع الإنتاجية وعمليات الأعمال: 37.85 مليار دولار مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 37.27 مليار دولار.

قطاع الحوسبة الشخصية: 12.85 مليار دولار مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 12.17 مليار دولار.

بعد قفزة استثنائية في الأرباح خلال الربع السابق، حققت الشركة أداءً متميزًا، متجاوزةً أرباحًا بلغت نحو 32 مليار دولار. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

أين يكمن سر النجاح؟ أداء قياسي لـ Azure و Copilot

كانت وول ستريت قلقة بشكل خاص بشأن تباطؤ نمو خدمة Azure السحابية الرائدة. في المقابل، أظهرت مايكروسوفت أن الطلب على قوة الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع:

نمو هائل لـ Azure بنسبة 43%: قفزت إيرادات Azure وخدمات الحوسبة السحابية الأخرى (باستثناء تقلبات العملة) بنسبة 43% على أساس سنوي، متجاوزةً متوسط ​​تقديرات المحللين (+39.6%).

إنجاز تاريخي لـ Azure : لأول مرة في التاريخ، تجاوزت الإيرادات السنوية من مبيعات خدمات الحوسبة السحابية لـ Azure حاجز 100 مليار دولار.

انتشار واسع لـ Copilot : تجاوز عدد الاشتراكات المدفوعة في مساعد الذكاء الاصطناعي الرائد، Microsoft 365 Copilot ، 30 مليون اشتراك. يُظهر هذا أن الحل الأمثل ليس بالضرورة هو المهم، بل نموذج المبيعات هو الأساس. كما يُعدّ دليلاً قاطعاً للمشككين على أن الشركات تستثمر مبالغ طائلة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

النفقات الرأسمالية 41 مليار دولار: إنفاقٌ يُؤتي ثماره

لم تغب مخاوف المستثمرين بشأن استنزاف الأموال على الخوادم والرقائق عن مايكروسوفت؛ إلا أن الشركة دافعت عن استراتيجيتها في هذه الحالة بنتائج أعمال ملموسة:

قفزت النفقات الرأسمالية بنسبة 70%: بلغ الإنفاق الاستثماري في الربع الرابع وحده مبلغاً فلكياً للشركة قدره 41 مليار دولار (بزيادة 70% على أساس سنوي)، مما يعكس التوسع الهائل في مراكز البيانات لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي.

أرباح من الاستثمار في أنثروبيك: تعززت النتائج المالية في هذا الربع بأرباح بلغت 3.2 مليار دولار من حصتها في شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

الفرق عن ميتا: بينما فقدت ميتا ثقة المستثمرين بسبب انخفاض هامش الربح التشغيلي وعدم وضوح آلية تحقيق الربح من البنية التحتية الجديدة خارج نطاق أعمالها الإعلانية، أثبتت مايكروسوفت أن التوسع في الحوسبة السحابية يُولّد فورًا إيرادات تجارية جديدة ذات هوامش ربح عالية.

تُبيّن مايكروسوفت كيفية تحويل الرموز الرقمية إلى عملة حقيقية.

لخّص ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، أداء الربع الأخير بالقول إن الشركة تدفع حدود الكفاءة في التكلفة بحيث "يستطيع كل عميل تحويل رموز الذكاء الاصطناعي إلى نتائج أعمال ملموسة".

يُعدّ هذا التقرير إشارة واضحة للسوق: المستثمرون لا يخشون الإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي طالما أنه مصحوب بنمو في الحوسبة السحابية بنسبة 43% وتجاوز ربحية السهم ببضعة سنتات. تُثبت مايكروسوفت بنجاح أنها لا تزال الرائدة بلا منازع في سباق تسويق الذكاء الاصطناعي.

لم يتمكن سهم مايكروسوفت (MSFT) من تجاوز حاجز 400 دولار أمريكي خلال الجلسات الثلاث الماضية، وهو ما قد يحدث مع بداية جلسة الغد. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معنويات السوق تبدو قاتمة، ويتضح ذلك من خلال انخفاض عقود مؤشر ناسداك 100. المصدر: xStation5