إسرائيل مستعدة لشنّ ضربة أخرى؟ ❓الدولار ينتعش مع عودة المخاوف من الحرب 📈

توقف مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) عن انخفاضه الأخير واستأنف مساره الصعودي عقب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس. فقد صرّح كاتس بأن بلاده مستعدة لاستئناف الضربات على إيران، وأنها تنتظر حاليًا "الضوء الأخضر من الولايات المتحدة".

إضافةً إلى الطلب على الملاذات الآمنة الذي أثارته المخاوف من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط، تلقى الدولار الأمريكي دعمًا كبيرًا من أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات. وتشير التقارير إلى انتعاش قياسي في النشاط التجاري الأمريكي، مما يعزز التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ارتد زوج الدولار الأمريكي (USDIDX) بنجاح من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 30 يومًا على الإطار الزمني H1 (ساعة واحدة).

المصدر: xStation5

مؤشرات التضخم في بيانات مؤشر مديري المشتريات

تجاوزت مؤشرات مديري المشتريات التوقعات في قطاعي الخدمات والتصنيع. مع ذلك، تكشف التفاصيل الداخلية عن جانب متشدد: فقد أثارت المساهمات القوية من المؤشرات الفرعية للأسعار - التي تغطي تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات النهائية - مخاوف من امتداد الضغوط التضخمية إلى الاقتصاد ككل. تشير هذه البيانات إلى موقف أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في عام 2026.

رؤية ستاندرد آند بورز العالمية: عاد القطاع الخاص الأمريكي بقوة إلى منطقة التوسع.

المصدر: S&P Global

ردود فعل العملات: الأسواق الناشئة مقابل مجموعة العشر

يُلاحظ تأثير قوة الدولار بشكلٍ حاد في الأسواق الناشئة، على سبيل المثال:

الفورنت المجري (USDHUF): +0.5%



الروبية الهندية (USDINR): +0.2%



الراند الجنوب أفريقي (USDZAR): +0.2%

أما في مجموعة العشر، فيبدو أن حالة النفور من المخاطرة تتجلى بوضوح في الدولار النيوزيلندي (NZDUSD: -0.4%)، الذي تراجع عن مكاسبه التي حققها في بداية الجلسة، منهيًا بذلك سلسلة انتعاش استمرت منذ بداية الأسبوع.

ومن المثير للاهتمام أن الدولار الأسترالي (AUD) يُظهر مرونة مماثلة لتلك التي أظهرها الجنيه الإسترليني والين واليورو (AUDUSD، EURUSD، GBPUSD: -0.05%)، والتي تشهد استقرارًا نسبيًا. ويعود ذلك بشكلٍ كبير إلى الانتعاش الحاد في مؤشرات مديري المشتريات الأسترالية، مما زاد من احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.

سياق السوق: على الرغم من التراجع الذي حدث اليوم، إلا أن الدولار النيوزيلندي لا يزال يتمتع بشهر أقوى نسبياً مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بنظرائه من عملات مجموعة العشر.

المصدر: XTB Research

مفارقة الكرونة النرويجية



تشهد الكرونة النرويجية تراجعاً حاداً اليوم. نظرياً، كان من المفترض أن يدعم الارتفاع الأخير في أسعار خام برنت الكرونة، إلا أن ارتداد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الكرونة النرويجية من أدنى مستوى له في أربع سنوات يشير إلى أن هذا الضعف ناتجٌ بشكل أساسي عن حالة النفور من المخاطرة السائدة، وليس عن عوامل الطاقة الأساسية.

تصور تجنب المخاطر: إن اللجوء إلى الملاذات الآمنة واضح بشكل خاص عند مقارنة الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل المكاسب في سعر صرف الكرونة النرويجية، بما يتماشى مع المكاسب في العقود الآجلة للنفط.

المصدر: xStation5