ستاندرد تشارترد تتوقع انخفاض سعر الدولار في مصر إلى 49 جنيهاً بنهاية 2026

توقع بنك ستاندرد تشارترد، أن يسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيهاً بنهاية 2026 حيث قدر بدر الصراف، المحلل الاقتصادي في البنك ، أن قيمة الاستثمارات التي خرجت من مصر خلال فترة حرب إيران تتراوح بين 10 مليارات دولار و12 مليار دولار.

كما اكد خلال إطلاق تقرير للبنك عن آفاق الاقتصاد المصري والعالمي أنه: «عندما تتحسن شهية المخاطر العالمية ويهدأ التوتر في الأسواق الدولية، سيعود المستثمرون الأجانب مرة أخرى».

موضحا أن التحدي الرئيسي للاقتصاد المصري حالياً هو الوضع المالي للحكومة، إذ إن وزارة المالية لديها التزامات ديون كبيرة يتعين سدادها، وأحد المؤشرات على ذلك نسبة مدفوعات الفائدة إلى الإيرادات الحكومية التي تمثل نحو 70% من الإيرادات.