استقرار أسعار النفط تحسباً لافتتاح مضيق هرمز

واصلت أسعار النفط انخفاضها صباحًا، لكنها تستقر حاليًا وترتفع إلى حوالي 79 دولارًا للبرميل من خام برنت. ورغم أن السوق مُهيأ لمزيد من الانخفاض في ظل احتمالية السلام بين إيران والولايات المتحدة، إلا أنه من الجدير بالذكر أن العديد من القضايا لا تزال عالقة.

تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا لا تزال قيد التعديل، وأن هذه الخطة إلى حد كبير مجرد أمنيات، إلا أن السوق يُقلل بالفعل من احتمالية عودة كميات كبيرة من المواد الخام إلى السوق، وهو ما انعكس في انخفاض الأسعار بنحو 40% عن ذروة النزاع. وتتراوح عقود خام برنت بين 78 و79 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مؤقتًا إلى ما دون حاجز 75 دولارًا، قبل أن يستقر عند حوالي 75-76 دولارًا.

ارتفع سعر النفط بنحو 11% عن مستويات ما قبل النزاع.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

ما الذي يؤثر على أسعار النفط؟

الموافقة على التصدير الفوري: على الرغم من عدم نشر النص الرسمي للاتفاقية، تشير التقارير الواردة إلى أن إيران ستتمكن من بيع النفط والوقود فور توقيعها. علاوة على ذلك، التزمت الولايات المتحدة برفع الحصار عن موانئها وإصدار إعفاءات من العقوبات تشمل صادرات النفط وقطاع البتروكيماويات والخدمات المصرفية والتأمينية ذات الصلة.

نشاط ناقلات النفط: يستعد مالكو السفن بالفعل لفتح مضيق هرمز بنقل سفنهم الفارغة نحو الشرق الأوسط. ويفترض المحللون، كسيناريو أساسي، استئناف حركة الملاحة عبر هذه النقطة اللوجستية الحيوية بالكامل في كلا الاتجاهين.

أثر الإفراج عن المخزونات: تشير التقديرات إلى أن فتح المضيق سيسمح لأكثر من 100 سفينة محملة تابعة لدول أخرى في المنطقة، كانت محاصرة هناك بسبب النزاع، بمغادرة الخليج العربي. سيؤثر هذا التدفق المفاجئ للنفط على السوق كما لو كان تحريرًا قويًا للاحتياطيات. ومع ذلك، فإن عودة الصادرات بالكامل إلى مستويات ما قبل الحرب ستستغرق عدة أشهر على الأقل، لأسباب منها الحاجة إلى إزالة الألغام من الممرات المائية.

عودة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي: قد يكون الإنتاج في المنطقة قد انخفض بما يصل إلى 14 مليون برميل يوميًا. وتتمثل المرونة في الإنتاج بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. في التسعينيات، عاد الإنتاج إلى وضعه الطبيعي بعد حوالي 12 شهرًا فقط، ولكن في الدول الرئيسية التي شهدت الصراع، أي العراق والكويت، استغرقت العودة وقتًا أطول بكثير.

توقعات وكالة الطاقة الدولية

في أحدث تقاريرها، تقدم وكالة الطاقة الدولية مرة أخرى نظرة أكثر تشاؤمًا (مؤيدة للعرض، وهابطة للأسعار) للسوق:

ضربة قوية للطلب: قامت الوكالة بمراجعة تقديراتها بشكل كبير فيما يتعلق بالطلب لهذا العام. تشير التقديرات إلى انخفاض استهلاك النفط العالمي هذا العام بما يصل إلى 1.1 مليون برميل يوميًا، نتيجة ارتفاع الأسعار في محطات الوقود ومشاكل توفر المنتجات المكررة (كان من المتوقع سابقًا انخفاض قدره 420 ألف برميل يوميًا). وقد انخفض الطلب العالمي بالفعل، وفقًا للتقديرات الأولية، إلى 100 مليون برميل يوميًا.

توقعات بفائض هائل في المعروض عام 2027: تشير التوقعات التفصيلية الأولى لوكالة الطاقة الدولية لعام 2027 إلى اقتراب فائض كبير في المعروض. ومن المتوقع أن يرتفع العرض العالمي بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا، بينما سيرتفع الطلب بمقدار مليوني برميل يوميًا فقط. ورغم أن هذه التوقعات قوية، إلا أنه حتى لو تحقق نصفها فقط، فمن المتوقع أن يتعرض سوق النفط لضغوط.

حالة الاحتياطيات العالمية: تشهد المخزونات العالمية حاليًا انخفاضًا بوتيرة قياسية. ومع ذلك، يُتوقع أن يمنح الفائض المتوقع في نهاية العام السوق فترة راحة ضرورية وفرصة لإعادة بناء هذه المخزونات المستنزفة.

انخفض الطلب إلى 100 مليون برميل يوميًا، ومن المرجح ألا يشهد انتعاشًا قويًا في المستقبل القريب.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

البنوك تخفض توقعات الأسعار: غولدمان ساكس تتوقع استقرارًا

استجابت المؤسسات المالية فورًا للتغيرات في المشهد الجيوسياسي. وقررت غولدمان ساكس مراجعة توقعاتها للأسعار بالخفض بشكل واضح:

توقعات عام 2026: خفض البنك متوسط ​​توقعاته لسعر خام برنت لهذا العام إلى 85 دولارًا أمريكيًا للبرميل (مقارنةً بـ 90 دولارًا سابقًا)، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل (مقارنةً بـ 85 دولارًا). تجدر الإشارة إلى أن الأسعار الحالية أقل من متوسط ​​التوقعات.

توقعات عام 2027: يتوقع خبراء غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 75 دولارًا، وخام غرب تكساس الوسيط 70 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل. يُسعّر سعر النفط حاليًا عند 75 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عقود مايو 2027.

عودة أسرع للوضع الطبيعي: ينبع هذا التصحيح من افتراض أن صادرات الخليج العربي ستعود إلى مستوياتها الطبيعية قبل النزاع بحلول نهاية يوليو، بفضل فتح مضيق هرمز (كان يُعتقد سابقًا أن ذلك سيحدث في نهاية أغسطس).

خطر قائم: مع ذلك، يُشير البنك إلى أن اتفاق يوم الجمعة مبدئي. فإذا فشلت المفاوضات التفصيلية اللاحقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، فقد تُقرر طهران مجددًا إغلاق المضيق.

انخفض منحنى العقود الآجلة بشكل واضح على المدى القصير والمتوسط، وقد تم تحديد مستوى 75 دولارًا أمريكيًا بالفعل لشهر مايو 2027. في المقابل، يُتوقع الوصول إلى مستوى 70 دولارًا أمريكيًا في عام 2031. ويُعدّ منحنى العقود الآجلة حاليًا مسطحًا للغاية مقارنةً بالماضي.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

مؤشرات السوق والتحليل الفني

من الواضح أن المستثمرين يركزون على المستقبل واحتمالية وجود فائض كبير في العرض العام المقبل، متجاهلين الضغط الفعلي المحتمل على السوق. من جهة أخرى، نلاحظ وضعًا مثيرًا للاهتمام في الأسعار الإقليمية ومن منظور التحليل الفني.

هيكل الكونتانجو: في سوق دبي، أحد أهم أسواق الشرق الأوسط، تحولت فروق أسعار العقود الآجلة إلى هيكل كونتانجو هابط، مما يشير مباشرةً إلى وجود فائض فعلي في المعروض من المواد الخام في السوق. ولو للحظة، لاحظنا محاولة من أقرب فروق أسعار عقود خام برنت للدخول في هيكل كونتانجو هابط.