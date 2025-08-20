استقرار الدولار قبل محضر اجتماع الفيدرالي💲

شهد اجتماع يوليو أول معارضة مزدوجة منذ سنوات، حيث صوّت المحافظان والر وبومان لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

يواصل مؤشر الدولار استقراره حول مستوى 98، بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%، قبل ساعات فقط من صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير. ويبدو أن الأسواق بدأت تلتقط أنفاسها قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة، والذي قد يُحدد مسارًا واضحًا للسياسة النقدية الأمريكية، وبالتالي للدولار.

أهم النقاط المستفادة من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير:

شهد اجتماع يوليو أول معارضة مزدوجة منذ سنوات، حيث صوّت المحافظان والر وبومان لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على عكس بقية أعضاء اللجنة.

اتسم المؤتمر الصحفي لباول بنبرة متشددة بشكل واضح. والجدير بالذكر أنه قال إن الاحتياطي الفيدرالي "يتجاوز" التضخم عمليًا، ممتنعًا عن رفع أسعار الفائدة على الرغم من استمرار انتقال تكاليف التعريفات الجمركية إلى المستهلكين.

لا يزال سوق العمل المحرك الرئيسي لقرارات السياسة النقدية، حيث تُعتبر البطالة حاليًا المؤشر الأهم الذي يُشكل توقعات أسعار الفائدة.

قد يكشف المحضر عن وجهة نظر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن المتغيرات الاقتصادية الرئيسية (التضخم، البطالة، بيانات الوظائف غير الزراعية)، ويُلقي الضوء على الانقسامات حول المستوى المناسب لأسعار الفائدة.

على الرغم من تصريحات باول المتشددة، من الواضح أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منقسمة بشأن المزيد من التيسير. انتهى اجتماع يوليو بتصويت نادر بنتيجة 9-2، حيث طالب بومان ووالر بتخفيضات. وقد كرر كلاهما منذ ذلك الحين وجهة نظرهما: حذّر والر من أن الاحتياطي الفيدرالي يُخاطر بالتصرف بردود أفعال مبالغ فيها والتخلف عن الركب، بينما جادل بومان بأن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية مؤقت ولا ينبغي أن يُبرر إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وأقرّ باول بصحة منطقهما خلال مؤتمره الصحفي.

في حين تم التقليل من أهمية التضخم في يوليو، فإن البيانات اللاحقة - وخاصة ارتفاع التضخم الأساسي والقفزة غير المتوقعة في أسعار المنتجين - قد تُفاقم الانقسامات داخل الاحتياطي الفيدرالي. وقد يحمل خطاب باول المُرتقب في جاكسون هول تحولاً غير متوقع، مما يُشير إلى تجدد القلق بشأن المخاطر المزدوجة المتمثلة في التضخم الثابت وضعف سوق العمل.

تُقدّر الأسواق حاليًا احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 16-17 سبتمبر بنسبة 83.6%. في غضون ذلك، يواصل ترامب الضغط من أجل مزيد من التيسير النقدي. ويُنظر إلى والر وبومان أيضًا كخلفاء محتملين لباول عند انتهاء ولايته في مايو 2026.

في الوقت الحالي، يظل الدولار وعوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات مستقرين، على الرغم من أن التقلبات قد تعود في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع خطاب باول في جاكسون هول.