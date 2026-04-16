📈 استمرار انتعاش US100

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم، متجاهلةً إلى حد كبير انتعاش أسعار النفط، مدفوعًا بحالة عدم اليقين بشأن اتفاق سلام محتمل مع إيران، فضلًا عن البيانات الاقتصادية الكلية القوية للاقتصاد الأمريكي. وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.45% اليوم، معوضًا خسائره التي تكبدها في بداية الجلسة.
- ويُقدّر قادة دول الخليج العربي وأوروبا أن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران قد يستغرق نحو ستة أشهر.
- يحثّ الطرفين على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
- ولا تزال دول الخليج تعتقد أن إيران تسعى لامتلاك قدرات نووية، على الرغم من الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة.
- ووفقًا لمسؤولين إقليميين، يجب أن يمنع أي اتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم، وأن يحظر الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
- يعارض قادة الخليج بشدة تجدد القتال، ويفضلون حلًا دبلوماسيًا بقيادة الولايات المتحدة.
- من بين المطالب الرئيسية إعادة فتح مضيق هرمز فورًا لاستئناف تدفقات الطاقة.
- قد حذر مسؤولون، في أحاديث خاصة، من أن أزمة غذاء عالمية قد تتفاقم إذا استمر إغلاق الممر المائي لما بعد الشهر المقبل. قد تستمر أسعار الطاقة في الارتفاع إذا امتد النزاع لما بعد الجدول الزمني المقترح للمفاوضات.
الرسوم البيانية: مؤشر US100والنفط (الإطار الزمني H1)
تبرز أسهم شركات مايكروسوفت، وإيه إم دي، وإنتل، وأوراكل في سوق الأسهم الأمريكية اليوم، بينما تشهد أسهم شركتي تي إس إم سي وإيه إس إم إل انخفاضاً رغم نتائجها الفصلية القوية. كما يشهد قطاع النفط والغاز أداءً قوياً.
عاجل: النفط ينتعش إلى 100 دولار مع توقعات مسؤولين خليجيين وأوروبيين بأن تطلب الولايات المتحدة ستة أشهر لإبرام اتفاق مع إيران.
موسم الأرباح يدفع المؤشرات للارتفاع مجدداً
📌 انخفاض البيتكوين رغم التوقعات الإيجابية في وول ستريت: نظرة فنية
الولايات المتحدة: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق 📈 انخفاض أسهم تشارلز شواب بنسبة 4.5% رغم تقرير الأرباح القوي