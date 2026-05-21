⚡ ستستثمر شركة AMD مبلغ 10 مليارات دولار في تايوان لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي

أعلنت AMD عن استثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار في منظومة الذكاء الاصطناعي في تايوان لتعزيز بنيتها التحتية. ستتعاون الشركة مع ASE وSPIL لتطوير تقنيات الربط الجسري، بينما ستكون منصة HELIOS المزودة بمعالجات Venice، والمبنية على تقنية 2 نانومتر من TSMC، ومعالج AMD Instinct MI450X جاهزة لدعم عمليات نشر ضخمة تصل إلى جيجاوات في النصف الثاني من عام 2026.
- بعد مكاسب جلسة الأمس، تتداول أسهم AMD اليوم بتقلبات في تداولات ما قبل افتتاح السوق. مع ذلك، إذا افتتح مؤشر ناسداك على ارتفاع، فقد يستمر الزخم في قطاع أشباه الموصلات بعد التقرير القوي لشركة Nvidia. تُعد AMD حاليًا المنافس الرئيسي لشركة Nvidia في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
- يهدف هذا إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع قدرات الإنتاج والتجميع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتسعى الشركة إلى تطوير تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة لأنظمة ومعالجات الذكاء الاصطناعي. إلى جانب شركتي ASE وSPIL، تتعاون الشركة أيضًا مع شركاء تايوانيين آخرين: PTI، وSanmina، وWiwynn، وWistron، وInventec.
- وأكدت ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، أن التوسع المتزايد في استخدام الذكاء الاصطناعي يُسهم في زيادة طلب العملاء على البنية التحتية للحوسبة. ولا تزال تايوان تُشكل جزءًا أساسيًا من سلسلة التوريد العالمية للذكاء الاصطناعي، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى دور شركة TSMC.
