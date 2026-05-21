تقرير Nvidia تحت المجهر 🔍. ماذا تُظهر الأرقام؟

أعلنت شركة NVIDIA عن نتائج الربع الأول من السنة المالية 2027، والتي فاقت توقعات السوق مجددًا على مستوى الإيرادات والأرباح. في الوقت نفسه، لا يزال رد فعل السوق هادئًا نسبيًا، مما يشير إلى أن المستثمرين باتوا أقل تركيزًا على مجرد تجاوز التوقعات ورفعها، ويولون اهتمامًا أكبر لجودة النمو وتنوعه واستدامته في سياق دورة الاستثمار العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

النتائج مقابل التوقعات: تجاوز قوي آخر في بيئة تتسم بتوقعات عالية.

بلغت الإيرادات 81.615 مليار دولار أمريكي، مقابل 79.15 مليار دولار أمريكي وفقًا لتوقعات بلومبيرغ، وهو ما يمثل مفاجأة إيجابية واضحة، فضلًا عن نمو سنوي بنسبة 85% ونمو ربع سنوي بنسبة 20%. يؤكد حجم هذا التجاوز أن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال أقوى من المتوقع، على الرغم من القاعدة المرتفعة جدًا وتوقعات السوق المتزايدة.

بلغت ربحية السهم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 2.39 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغت ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 1.87 دولارًا أمريكيًا، متجاوزةً بذلك التوقعات، ومؤكدةً استمرار قوة الرافعة التشغيلية للشركة وقدرتها على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح.

أما فيما يخص الربحية، فقد حافظ هامش الربح الإجمالي على قوته العالية عند 74.9%، مما يُبرز استقرار القدرة على تحديد الأسعار رغم التوسع المستمر في حجم العمليات وتزايد تعقيدها.

أبرز المؤشرات المالية للربع الأول من السنة المالية 2027

الإيرادات: 81.615 مليار دولار أمريكي مقابل 79.15 مليار دولار أمريكي متوقعة، بزيادة قدرها 85% على أساس سنوي و20% على أساس ربع سنوي

ربحية السهم: 2.39 دولار أمريكي مقابل النطاق المتوقع الذي تراوح بين 1.77 و1.80 دولار أمريكي

هامش الربح الإجمالي: 74.9% مقابل 75% متوقعة تقريبًا

الدخل التشغيلي: 53.536 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 147% على أساس سنوي

صافي الدخل: 58.321 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 211% على أساس سنوي

إيرادات قطاع مراكز البيانات: 75.2 مليار دولار أمريكي مقابل 73.5 مليار دولار أمريكي متوقعة تقريبًا، بزيادة قدرها 73% على أساس سنوي

المصروفات التشغيلية: 7.621 مليار دولار أمريكي، متوافقة بشكل عام مع التوقعات وتعكس استمرار الكفاءة على نطاق واسع

مراكز البيانات كأساس لدورة الذكاء الاصطناعي

النطاق والكفاءة

على المستوى التشغيلي، أظهرت NVIDIA مرة أخرى قدرة استثنائية على التوسع. فقد بلغ الدخل التشغيلي أكثر من 53 مليار دولار، إلى جانب نفقات تشغيلية مستقرة نسبياً عند 7.6 مليار دولار، مما يُبرز قوة الرافعة التشغيلية.

عملياً، يعني هذا أن كل دولار إضافي من الإيرادات يُترجم إلى زيادة كبيرة في الأرباح، وهو ما يظل أحد الركائز الأساسية التي تدعم التقييم المتميز للشركة.

إعادة رأس المال كمؤشر على نضج الدورة

من العناصر المهمة الأخرى في التقرير الإعلان عن تفويض إضافي لإعادة شراء الأسهم بقيمة 80 مليار دولار، إلى جانب زيادة توزيعات الأرباح الفصلية من 0.01 دولار للسهم إلى 0.25 دولار للسهم. تشير هذه المؤشرات إلى أن الشركة تدخل مرحلةً تتزايد فيها أهمية إعادة رأس المال وتوزيعات الأرباح النقدية على المساهمين، إلى جانب النمو القوي للغاية.

يُشير هذا التوسع الكبير في برنامج إعادة شراء الأسهم، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في توزيعات الأرباح، إلى أن شركة NVIDIA لا تكتفي بإعادة استثمار مبالغ ضخمة في النمو فحسب، بل تُولي اهتمامًا متزايدًا لعوائد المساهمين، وهو ما يُعزز، في شركة بهذا الحجم، جودة نموذج أعمالها واستقراره.

التوجيهات: مؤشر على استمرار نمو دورة الذكاء الاصطناعي

تبقى التوجيهات المستقبلية أهم عنصر بالنسبة للسوق. تتوقع NVIDIA تحقيق إيرادات تُقارب 91 مليار دولار للربع القادم، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 87.2 مليار دولار. يُمثل هذا مفاجأة إيجابية أخرى، ويُعزز الرأي القائل بأن الطلب على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية لا يزال في مرحلة نمو، دون وجود مؤشرات واضحة على تباطؤ ملحوظ.

ومن المهم الإشارة إلى أن التوقعات لا تتضمن أي مساهمة من الصين في إيرادات قطاع الحوسبة بمراكز البيانات، مما يترك مجالًا لمزيد من النمو على المدى المتوسط ​​والطويل في حال تغير الظروف التنظيمية.

روبين، المنافسة، وهيكل السوق

على الرغم من النتائج القوية، لا يزال المستثمرون يركزون على عدة مجالات مخاطر رئيسية. أولها الانتقال إلى بنى الجيل التالي، بما في ذلك منصة روبين، التي يُتوقع أن تحذو حذو بلاكويل وتُعزز كفاءة وقابلية التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ثانيًا، المنافسة المتزايدة من شركات AMD وبرودكوم وجوجل، التي تُسرّع جميعها جهودها في مجال الرقائق المخصصة وبنى الحوسبة البديلة سعيًا للاستحواذ على حصة أكبر من الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي.

ثالثًا، الصين، التي لا تزال سوقًا مهمة ولكنها مقيدة جزئيًا، مما يُبقي على عنصر من عدم اليقين مع الحفاظ على إمكانية تحقيق مكاسب على المدى المتوسط.

خلاصة السوق

تؤكد أحدث نتائج شركة NVIDIA مرة أخرى أن دورة الاستثمار العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي لا تزال سليمة تمامًا، مع استمرار الشركة في احتلال مكانتها الأساسية كمزود رائد للبنية التحتية للحوسبة.

في الوقت نفسه، ثمة تحول واضح في كيفية تفسير السوق للنتائج. لم يعد المستثمرون يتفاعلون فقط مع تجاوز الأرباح للتوقعات، بل يركزون بشكل متزايد على زخم النمو المستقبلي، وجودة التوجيهات، وقدرة الشركة على الحفاظ على ريادتها التكنولوجية. وبهذا المعنى، تتطور NVIDIA تدريجياً من شركة تقليدية تُعلن عن أرباحها إلى مؤشر رئيسي على صحة دورة الاستثمار العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.