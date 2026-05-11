تارجت: هل يؤتي التحول إلى الذكاء الاصطناعي ثماره؟

شركة تارجت هوسبيتاليتي شركة متخصصة في توفير أماكن إقامة للعمال في المناطق النائية بالولايات المتحدة. وحتى الآن، انصبّ نشاط الشركة بشكل رئيسي على بناء وتشغيل مرافق سكنية مؤقتة، من بينها مرافق لقطاعي الاستخراج والبناء.

عقدت الشركة مؤخرًا اجتماعًا هاتفيًا مثيرًا للاهتمام لمناقشة الأرباح.

انخفضت الإيرادات مجددًا إلى 72.8 مليون دولار أمريكي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% تقريبًا مقارنةً بالربع السابق.

ويبدو أداء ربحية السهم أسوأ من ذلك، حيث سجلت الشركة خسائر لخمسة أرباع متتالية. وجاءت خسارة الربع الأول من عام 2026 أسوأ من المتوقع، إذ بلغت -0.13 دولار أمريكي مقابل المستوى المتوقع البالغ حوالي -0.10 دولار أمريكي.

بينما كان أداء الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أفضل، حيث بلغت 9.94 مليون دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 8.5 مليون دولار أمريكي. ومع ذلك، وبالنظر إلى بقية البيانات، فمن المنطقي التساؤل عن مدى انعكاس قوة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على الكفاءة التشغيلية، بدلًا من تأثيرات محاسبية، على سبيل المثال.

بعد إعلان النتائج، ارتفع سعر السهم بنسبة تصل إلى 14%، وهو ارتفاعٌ كان من المستبعد أن يحققه مع استمرار الخسائر. ويعود تفاؤل المستثمرين إلى عقدٍ ضخمٍ فازت به الشركة، يُتوقع أن يُدرّ عليها 750 مليون دولار أمريكي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقد مكّن هذا العقد الشركة من رفع توقعاتها للربحية بأكثر من 12% بحلول نهاية عام 2026.

كما رفعت الإدارة هدفها للإيرادات بنهاية العام إلى 375 مليون دولار أمريكي (مقارنةً بـ 325 مليون دولار أمريكي)، وهدفها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى حوالي 80 مليون دولار أمريكي (مقارنةً بالتقديرات السابقة التي كانت تُقدّر بحوالي 73 مليون دولار أمريكي).

وهذا ليس أول عقدٍ من نوعه في الآونة الأخيرة، ففي أبريل/نيسان، أعلنت الشركة عن عقدٍ آخر بقيمة 550 مليون دولار أمريكي. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن في ضوء هذه المعلومات هو: من يدفع مئات الملايين من الدولارات مقابل حاويات الإسكان الجاهزة والمراحيض المتنقلة؟

بطبيعة الحال، يرتبط كلا العقدين بدعم بناء وتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتؤكد الشركة على الطبيعة الاستراتيجية لهذا التحول وإعادة توجيهها نحو هذا القطاع. من وجهة نظر الشركة، يُعدّ هذا نجاحًا باهرًا: إذ يُبقي نموذج أعمالها الحالي دون تغيير، ولا يتغير سوى العميل، الذي يمتلك ميزانيات رأسمالية ضخمة تُتيح لهوامش ربح أعلى. مع ذلك، من وجهة نظر المستثمر، قد يكون من المفيد التساؤل عن مدى استدامة هذا النمو وتحسين هوامش الربح.

يقودنا هذا إلى سؤال ثانٍ. من المهم توضيح السياق: بلغت شركة Target Hospitality ذروة إيراداتها وأرباحها في عام 2023، ومنذ ذلك الحين وهي في مسار هبوطي. من هذا المنظور، يبدو انتعاش الشركة كمحاولة مؤقتة للاستفادة من اتجاه السوق الأوسع الذي توقف عن طرح تساؤلات جوهرية حول استدامة الحلول، أو منطقية النمو، أو تكلفة الاستثمار.

تبدو بعض شركات الاستثمار متفائلة أيضًا، حيث رفعت أهدافها السعرية للسهم.

يستجيب ارتفاع الأسعار بسرعة أكبر، متجاهلاً الفوائد المستقبلية من العقود الجديدة. وقد ارتفعت أسهم الشركة بنحو 130% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معوضةً خسائر استمرت لأكثر من عامين. ويعكس هذا توجه السوق العام تجاه الكيانات المرتبطة بـ"طفرة الذكاء الاصطناعي". المصدر: xStation5