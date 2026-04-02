تاسي ينهي الربع الأول 2026 مرتفعاً بـ 7.2%.. وبترورابغ والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعاً

أنهى مؤشر السوق السعودي تاسي تعاملات الربع الأول 2026 على ارتفاع بنحو 759 نقطة ما يعادل 7.2% مغلقاً عند 11250 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه نهاية العام 2025 عند 10491 نقطة.

وتعد مكاسب السوق خلال هذا الربع الأعلى من حيث النسبة منذ الربع الرابع 2023 حيث ارتفع آنذاك بأكثر من 8%.

يشار أنه كان السوق السعودي قد شهد خلال هذا الربع عدة أحداث أهمها بداية الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران، والمستمرة حتى الآن، والتي أثرت على أسعار النفط والأسواق العالمية في حين تراوحت أسعار النفط بين 59.7 دولار و119.4 دولار في الربع الأول 2026، وذلك بعد استمرار الحرب وتعطل الملاحة في مضيق هرمز.

يذكر أنه تم فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية في حين قام الاحتياطي الفيدرالي، بتثبيت أسعار الفائدة عند النطاق 3.50% و3.75% دون تغيير للمرة الثانية على التوالي كما شهد هذا الربع إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية السنوية لعام 2025، والتي استمرت لثلاث أشهر كاملة.

هذا وأعلنت وزارة المالية عن الميزانية الفعلية للمملكة عن عام 2025، حيث بلغت الإيرادات 1111.8 مليار ريال والمصروفات 1388.4 مليار ريال، وبعجز بلغ 276.6 مليار ريال.

من جانبه أظهر الأداء الربعي لمؤشر السوق خلال السنوات العشر الماضية تقلبات حادة بين صعود وهبوط، متأثراً بالأحداث المحلية والعالمية المختلفة وأظهر الأداء الشهري لمؤشر السوق خلال الربع الأول 2026 تذبذباً إذ سجل ارتفاعاً في يناير بنسبة 8.5%، تلاه انخفاض في فبراير بنسبة 5.9%، قبل أن يعاود الصعود في مارس بنسبة 5.1% كما أظهر أداء القطاعات في الربع الأول 2026 تبايناً إذ تصدر قطاع المنتجات المنزلية والشخصية الارتفاع بنسبة 26%، تلتها قطاع الطاقة بنسبة 15% ثم التأمين بنسبة 14% في حين ارتفع قطاعا البنوك والمواد الأساسية بنحو 10%.