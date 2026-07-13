تُظهر شركة TSMC أن الشركات لا تزال تستثمر مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي.

تُقدّم شركة TSMC للمستثمرين مجدداً دليلاً على أن ازدهار الذكاء الاصطناعي لا يزال راسخاً. فقد أعلنت الشركة التايوانية المصنّعة لأشباه الموصلات عن أرقام قياسية في إيرادات الربع الثاني، وذلك قبل النشر الرسمي لنتائجها الفصلية الكاملة. ومن المقرر الإعلان عن هذه النتائج هذا الأسبوع، وستكون من أهم الأحداث في قطاع التكنولوجيا بأكمله، حيث سيركز المستثمرون ليس فقط على الأرقام بحد ذاتها، بل وقبل كل شيء على التعليقات المتعلقة باستمرار الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي وتوقعات الأرباع القادمة.

تشمل البيانات الرئيسية التي نشرتها TSMC ما يلي:

بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني 1.27 تريليون دولار تايواني جديد، أي ما يعادل 39.6 مليار دولار أمريكي تقريباً،

وزادت المبيعات بنسبة 36% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين،

وارتفعت الإيرادات في شهر يونيو وحده بنحو 68% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،

ولا يزال المحرك الرئيسي للنمو هو الطلب القوي على أشباه الموصلات الأكثر تطوراً المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن أهمية هذه الأرقام تتجاوز بكثير أداء شركة واحدة. تتبوأ شركة TSMC مكانة مركزية في منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها. ففي مصانعها التايوانية تُنتج بعضٌ من أكثر أشباه الموصلات تطوراً في العالم، بما في ذلك تلك التي تستخدمها شركة Nvidia وغيرها من كبرى شركات التكنولوجيا. ولذلك، تُعدّ بيانات المبيعات القوية لشركة TSMC من أفضل المؤشرات على استمرار شركات التكنولوجيا في الاستثمار بكثافة في توسيع قدراتها الحاسوبية.

من المهم الإشارة إلى أن نتائج TSMC تأتي في وقتٍ بدأ فيه بعض المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت التقييمات الحالية للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تُبالغ في تقدير نموها المستقبلي. وتشمل المخاوف ما إذا كان الإنفاق الهائل من قِبل أكبر شركات التكنولوجيا في العالم قد يؤدي في نهاية المطاف إلى فائض في القدرات الحاسوبية وإفراط في الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لكن في الوقت الراهن، لا تدعم البيانات الصادرة عن TSMC هذا السيناريو. فالإيرادات القياسية التي حققتها أكبر شركة مصنّعة لأشباه الموصلات المتقدمة في العالم تُظهر أن الطلب على التقنيات المتطورة لا يزال قوياً، وأن إنفاق كبرى شركات التكنولوجيا يُترجم إلى طلبات فعلية. تُعدّ شركة TSMC من أسهل الشركات التي يُمكن من خلالها تقييم ما إذا كانت دورة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي مدعومة فعليًا بأسس اقتصادية متينة.

في الوقت نفسه، لا يعني تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركات مثل ميتا وجوجل وأمازون بالضرورة تراجعًا في مكانة TSMC أو قطاع أشباه الموصلات ككل. بل على العكس، فبغض النظر عن الشركة المصممة للرقاقة، فإن إنتاجها يتطلب أحدث تقنيات التصنيع، الأمر الذي يستلزم استثمارات ضخمة وقدرات إنتاجية متخصصة للغاية. وفي هذا المجال، تبقى TSMC إحدى أهم حلقات الوصل في السوق.

بالطبع، لا تزال التقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا من أهم شواغل المستثمرين. وستحتاج الفصول القادمة إلى تأكيد أن المليارات المستثمرة في الذكاء الاصطناعي ستُترجم إلى مزيد من النمو في الإيرادات والأرباح. ومع ذلك، تُخفف بيانات TSMC الحالية هذه المخاوف جزئيًا، إذ تُظهر أن تطوير الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على توقعات السوق، بل يُولّد بالفعل طلبًا حقيقيًا على بنية تحتية متطورة.

في هذا السياق، لا تُعدّ نتائج شركة TSMC مؤشراً إيجابياً للشركة فحسب، بل تُشكّل أيضاً تأكيداً هاماً لقطاع التكنولوجيا ككل. قد تُغيّر كبرى الشركات طريقة بناء حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لكنّ التوجه العام يبقى ثابتاً. فالعالم بحاجة إلى قدرة حاسوبية متزايدة، وهذا يعني استمرار الطلب على أشباه الموصلات المتقدمة.

المصدر: xStation5