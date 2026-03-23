١٥:١٩ · ٢٣ مارس ٢٠٢٦

تأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية للطاقة لمدة خمسة أيام

Milad Azar
نشر دونالد ترامب عبر حسابه على تروث سوشل:

يسرني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إيران قد أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل لأعمالنا العدائية في الشرق الأوسط. استنادًا إلى مضمون هذه المحادثات المعمقة والمفصلة والبناءة، والتي ستستمر طوال هذا الأسبوع، فقد أصدرتُ تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية وبنيتها التحتية للطاقة لمدة خمسة أيام، رهناً بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية.

 

المصدر: TruthSocial

 

 

٢٦ مارس ٢٠٢٦, ٢١:٥٨

