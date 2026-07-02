📈 تجاوز سعر البيتكوين 62 ألف دولار

ارتفع سعر البيتكوين بشكل حاد بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) التي جاءت أضعف من المتوقع، حيث صعد من حوالي 61,000 دولار إلى 62,000 دولار. كما عززت أنباء استحواذ شركة ميتابلانيت اليابانية على 2,823 بيتكوين إضافية بقيمة تقارب 170 مليون دولار من معنويات السوق. عززت هذه الصفقة الكبيرة الثقة في استمرار الطلب المؤسسي على البيتكوين، وساهمت أيضًا في حدوث ضغط جزئي على مراكز البيع المكشوف، مما زاد من نشاط التداول ودعم الارتفاع. إذا استمر زخم الشراء، فإن الأهداف الرئيسية التالية للارتفاع تقع في نطاق 73,000 إلى 77,000 دولار، بينما لا يزال بعض المحللين على المدى الطويل يشيرون إلى احتمال وصول السعر إلى 200,000 دولار خلال السنوات القادمة. مع ذلك، لا تزال توقعات البيتكوين تعتمد بشكل كبير على الظروف الاقتصادية الكلية، بما في ذلك سياسة الاحتياطي الفيدرالي، واتجاهات التضخم، ومستوى تقبّل المخاطر بشكل عام. في الوقت نفسه، خفضت سيتي غروب أمس هدفها السعري للبيتكوين خلال 12 شهرًا إلى 82,000 دولار، مما يعني ارتفاعًا محتملاً بنسبة 35% تقريبًا عن المستويات الحالية.

أهم النقاط

خفضت سيتي توقعاتها لسعر البيتكوين خلال 12 شهرًا من 112,000 دولار إلى 82,000 دولار، بينما خفضت توقعاتها لسعر الإيثيريوم من 3,175 دولارًا إلى 2,240 دولارًا.

وأشار البنك إلى ضعف طلب المستثمرين، واستمرار خروج رؤوس الأموال من صناديق المؤشرات المتداولة، وبطء وتيرة تشريعات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، كأسباب رئيسية لتوقعاتها الأكثر حذرًا.

لا يزال سعر البيتكوين أقل بنحو 50% من أعلى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر 2025، ويستمر تداوله دون متوسطاته المتحركة طويلة الأجل.

تتوقع سيتي الآن انعدام صافي التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة خلال العام المقبل، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة 10 مليارات دولار.

في سيناريو الركود الاقتصادي، تتوقع سيتي انخفاض سعر البيتكوين إلى 53,000 دولار، ما يعني انخفاضًا بنسبة 15% تقريبًا عن الأسعار الحالية.

بيتكوين (يوم واحد)

شهدت عملة البيتكوين ثلاث موجات هبوطية رئيسية منذ خريف عام 2025. في كلتا الموجتين السابقتين، تعافى السعر في نهاية المطاف فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، وهو ما يشير في الدورة الحالية إلى ارتداد نحو حوالي 67,000 دولار. أما مستويات المقاومة الرئيسية فهي الآن مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% قرب 73,000 دولار، والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200)، الموضح بالخط الأحمر، والذي يقع حاليًا حول 77,000 دولار. يبقى الدعم الأولي في نطاق 57,000-58,000 دولار، حيث دخل المشترون السوق في مطلع يونيو ويوليو. وقد وفر تقرير التوظيف الأمريكي الأضعف من المتوقع اليوم، والذي أظهر زيادة في عدد الوظائف بأقل من 60,000 وظيفة مقابل توقعات بأكثر من 100,000 وظيفة، حافزًا إضافيًا قصير الأجل لارتفاع سعر البيتكوين.

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