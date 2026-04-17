ثلاثة أسواق تستحق المتابعة (17/04/2026)

يأمل المستثمرون في جميع الأسواق أن يثبت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران استدامته، وأن يسمح أخيرًا بإعادة فتح مضيق هرمز. ورغم انخفاض أسعار النفط، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة. وتتجلى حالة من التفاؤل بشكل خاص في أسواق الأسهم، حيث نشهد تقييمات قياسية. سيشهد الأسبوع المقبل صدور العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية الهامة؛ ومع ذلك، سيظل التركيز العالمي منصبًا بشكل كبير على الشرق الأوسط. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن موسم إعلان أرباح وول ستريت قد بدأ بالفعل، مما قد يؤثر بشكل كبير على استدامة أسعار المؤشرات عند مستوياتها التاريخية. وبالتالي، من المهم خلال الأسبوع المقبل إيلاء اهتمام خاص لأدوات مالية مثل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، والذهب، ومؤشر US500.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

سيكون عدد المؤشرات الاقتصادية الكلية لكل من الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي كبيرًا في الأيام المقبلة. ففي يوم الثلاثاء، سنشهد بيانات التوظيف في المملكة المتحدة وأرقام مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. أما يوم الأربعاء، فسيصدر تقرير التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) في المملكة المتحدة، والذي قد يكون حاسمًا في تحديد توقعات أسعار الفائدة في البلاد. حالياً، لا يتوقع السوق سوى احتمال بنسبة 40% لرفع سعر الفائدة مرة واحدة بحلول منتصف العام، بينما كانت الاحتمالات في نهاية مارس/آذار تُشير إلى احتمال رفعين تقريباً. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، ستكون جلسة استماع كيفن وارش أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي حاسمة. وقد تُشير تصريحاته إلى التوجه الذي سيتخذه الاحتياطي الفيدرالي بعد رحيل جيروم باول. إضافةً إلى ذلك، سنشهد يوم الخميس قراءات أولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاعات الصناعية في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

الذهب

لا تزال أسعار الذهب تعتمد بشكل كبير على الحالة النفسية السائدة في الشرق الأوسط. ومن المفارقات، أن تصعيد الصراع قد يُؤدي إلى ضغط هبوطي على سعر الذهب بسبب خطر ارتفاع التضخم مستقبلاً وما يتبعه من إجراءات تقييدية من جانب البنوك المركزية. في المقابل، يُساهم تحسن الحالة النفسية في دعم أسعار الذهب مع انحسار مخاطر التضخم، مما يُقلل من احتمالات العودة إلى رفع أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، ستكون جلسة استماع كيفن وارش يوم الثلاثاء بالغة الأهمية لسوق الذهب. ينبغي التذكير أيضاً بأنه مع ظهور بوادر السلام من الشرق الأوسط، سيتجه اهتمام المستثمرين نحو عوامل مخاطر أخرى من شأنها دعم المعدن النفيس. ويُعدّ ارتفاع الدين العالمي والتقدم في خفض الاعتماد على الدولار من العوامل الأساسية التي قد تدفع استمرار السوق الصاعدة، شريطة ألا يوقفها احتمال العودة إلى سياسة نقدية متشددة.

مؤشر US500

تمكنت مؤشرات وول ستريت من الصعود إلى مستويات قياسية جديدة رغم استمرار إغلاق مضيق هرمز. ويبدو أن المستثمرين الأمريكيين يعتبرون هذه المسألة شبه محسومة. وإذا ما استمر هذا التفاؤل، فسيركز السوق بشكل كامل على التقارير المالية للشركات. وحتى الآن، قدمت معظم الشركات الكبرى نتائج قوية، على الرغم من تباين ردود فعل السوق. وفي الأيام المقبلة، سنشهد تقارير من شركات مثل تسلا، وآي بي إم، وإيه تي آند تي، وبوينغ (الأربعاء)، بالإضافة إلى كاتربيلر وإنتل (الخميس). كما من المقرر يوم الخميس إجراء تصويت بشأن عرض الاندماج بين Warner Bros. Discovery و Paramount Skydance، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في قطاع الإعلام.