ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (17.07.2026)

خلال الأسبوع الماضي، ظلت الأسواق المالية متأثرة بتصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط. وقد نشرت عدة شركات بياناتها المالية للربع الماضي، ما يُعدّ بمثابة انطلاق غير رسمي لموسم إعلان الأرباح. الآن، سيتجه اهتمام المستثمرين إلى القرارات النهائية للبنوك المركزية قبل فترة توقف طويلة، بالإضافة إلى إعلانات أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة. وستُمثل هذه الإعلانات اختبارًا حقيقيًا للتقييمات المرتفعة التي لا تزال قائمة، على الرغم من الانخفاضات الحادة الأخيرة في أسواق الأسهم. لذا، فإن الأدوات المالية التي تستحق المتابعة عن كثب هذا الأسبوع هي مؤشر ناسداك 100 (US100)، وسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)، وسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD).

(US100) (العقود الآجلة لمؤشر ناسداك):

يدخل مؤشر التكنولوجيا الأمريكي مرحلة اختبار أساسي حاسم. فبعد عمليات البيع الحادة الأخيرة، سيُحلل المستثمرون ما إذا كانت التقارير المالية القادمة من وول ستريت والقرارات الإدارية في واشنطن ستُساهم في تحسين معنويات السوق بشكل عام.

يوم الأربعاء، سنتعرف على النتائج المالية لشركات التكنولوجيا العملاقة من مجموعة Mag7، وهما ألفابت وتسلا، بينما ستُقدم إنتل تقريرها للربع الثاني يوم الخميس. ستؤكد هذه النتائج ما إذا كانت التقييمات المرتفعة للشركات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقطاع السيارات الكهربائية تنعكس فعلاً في بيانات الإيرادات والأرباح الفعلية.

على الرغم من أن الحرب التجارية ليست الحدث الأبرز حالياً، تجدر الإشارة إلى أن التعريفة الجمركية العالمية المؤقتة على الواردات بنسبة 10% في الولايات المتحدة تنتهي يوم الجمعة، ما لم يقرر الكونغرس تمديدها. أي انتهاء محتمل لهذه السياسة أو تعديلها سيؤثر بشكل مباشر على هوامش الربح وتكاليف سلاسل التوريد للشركات الأمريكية.

لطالما أعادت مواسم أرباح عمالقة التكنولوجيا تحديد اتجاهات وول ستريت. على سبيل المثال، خلال اضطرابات السوق بين عامي 2021 و2022، حتى أدنى خيبة أمل في التوقعات المستقبلية لشركة رائدة واحدة في القطاع قد تؤدي إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية للمؤشر بأكمله في جلسة واحدة، مما يتسبب في موجة بيع متتالية.

EURUSD

سيتأثر هذا الزوج باحتمالية توقف البنك المركزي الأوروبي عن سياسة نقدية متشددة، وبسلسلة من المؤشرات الاقتصادية الكلية الهامة. سيُصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع بقاءها دون تغيير. وقد أدى تباطؤ التضخم في يونيو إلى إلغاء الحاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل، لكن تركيز السوق سينصب بالكامل على المؤتمر الصحفي لكريستين لاغارد وأي تلميحات بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

قبل قرار البنك المركزي الأوروبي، سيُنشر مؤشر ZEW الألماني لثقة المستثمرين يوم الثلاثاء. ويوم الجمعة، سيشهد السوق تدفقًا كبيرًا من بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية من فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو بأكملها، وفي وقت لاحق من بعد الظهر، من الولايات المتحدة.

لا تزال أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة وأسعار سلع الطاقة تشكل عائقًا أمام اليورو. وبالإضافة إلى تباين المعنويات الاقتصادية في جميع أنحاء أوروبا، فإن هذا يحد من إمكانية أي تعزيز مستدام للعملة الموحدة.

GBPUSD

يواجه الجنيه الإسترليني مجموعة من الأحداث السياسية والاقتصادية الكلية الهامة، مما يجعله أحد أكثر العملات تقلبًا هذا الأسبوع.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين، أدى آندي بورنهام اليمين الدستورية رسميًا رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة، ليصبح سابع رئيس حكومة منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016. ويُصاحب أي تغيير في قيادة البلاد تقييم سريع من السوق للاستقرار السياسي.

يوم الأربعاء، سيصدر تقرير التضخم لشهر يونيو/حزيران في المملكة المتحدة، والذي يُشير إلى مؤشر أسعار المستهلك. ومن المتوقع أن ينخفض ​​الرقم الرئيسي إلى 2.7% على أساس سنوي، بعد أن كان 2.8%. وقد يُعزز هذا الرقم، إلى جانب بيانات سوق العمل الصادرة يوم الثلاثاء، بما في ذلك عدد طالبي إعانة البطالة ومعدل البطالة، توقعات السوق بأن بنك إنجلترا لن يُسرع في رفع تكاليف الاقتراض، نظرًا للتباطؤ التدريجي في التوظيف.

تجدر الإشارة إلى أن الجنيه الإسترليني قد يتأثر بشدة بالاضطرابات في داونينج ستريت. على الرغم من أن التغيير الحالي لرئيس الوزراء يحدث في ظل ظروف مختلفة، إلا أن تاريخ الأسواق المالية، بما في ذلك الانهيار الذي لا يُنسى للجنيه الإسترليني وأزمة سوق السندات الحكومية البريطانية في أعقاب الإعلان عن الخطط المالية في خريف عام 2022، يُظهر أن الأسواق يمكنها أن تُسعّر بسرعة وبقسوة عدم القدرة على التنبؤ السياسي.