ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (24.07.2026)

شهد الأسبوع الماضي عودة أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية مع انتهاء عقود سبتمبر، واستمرار موجة بيع الأسهم. وعادت الجغرافيا السياسية لتكون المحرك الرئيسي للمستثمرين، مدفوعةً ليس فقط بالوضع في الشرق الأوسط، بل أيضاً بالتعريفات الأمريكية الجديدة واسعة النطاق. وقدّمت نتائج أرباح الشركات في وول ستريت أداءً قوياً، إلا أنها لم تكن كافية لرفع معنويات المستثمرين. وقد تُغيّر موجة جديدة من التقارير من عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وآبل هذا الوضع. علاوة على ذلك، يقترب موعد اتخاذ قرار حاسم من قبل بنكين مركزيين رئيسيين، وهما الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان. ونظراً لهذا الكمّ من الأحداث المؤثرة، تستحق ثلاثة أسواق اهتماماً دقيقاً في الأيام المقبلة: زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، والذهب، ومؤشر US100.

USDJPY

عانى الين الياباني مؤخراً، حيث تميّز الأسبوع الماضي بتزايد الضغوط التضخمية في اليابان، مدفوعة جزئياً بارتفاع تكاليف الطاقة العالمية. ويشهد هذا الأسبوع مواجهة مباشرة بين بنكين مركزيين رئيسيين. يوم الأربعاء، ستعلن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قرارها بشأن السياسة النقدية، يليه المؤتمر الصحفي الثاني لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش. يوم الجمعة، سيُعلن بنك اليابان عن موقفه من أسعار الفائدة، ويسبق ذلك صباحًا إصدار مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو.

يتوقع المحللون أن يُبقي كلٌ من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يبلغ سعر الفائدة الرئيسي لبنك اليابان حاليًا 1.0%. سيركز المستثمرون بشكل كبير على التوجيهات المحتملة بشأن تشديد السياسة النقدية مستقبلًا، لا سيما مع تداول الين قرب أدنى مستوياته في 40 عامًا بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الاستيراد. تُظهر التدخلات التاريخية في سوق العملات اليابانية أن الضغط اللفظي وحده، في غياب إجراءات حاسمة من بنك اليابان، لا يُقدم سوى دعم مؤقت للين. علاوة على ذلك، يبقى توجه البنك المركزي الأمريكي هو المحرك الرئيسي لاتجاهات زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. في حال حافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقفه المتشدد بينما يمتنع بنك اليابان عن إصدار إشارات قوية بسبب تزايد المخاوف، فقد يستأنف زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مساره الصعودي نحو مستوى 165. في المقابل، قد يؤدي أي تشديد مفاجئ من بنك اليابان، مدعومًا بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو وتعديل توقعات التضخم بالزيادة، إلى ارتفاع حاد في الين، ما قد يُجبر المستثمرين على تصفية سريعة لمراكز البيع المكشوفة الضخمة.

الذهب

بينما تأثر الأسبوع الماضي بتقلبات المزاج العام حول التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأسعار النفط، يُمثل هذا الأسبوع اختبارًا مباشرًا لسوق الذهب من خلال السياسة النقدية الأمريكية والبيانات الاقتصادية الواردة.

سيكون قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء هو المحفز الرئيسي للتقلبات، يليه يوم الخميس بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ومؤشر التضخم لشهر يونيو، والذي لا يزال المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي. ولا يزال الذهب يُظهر حساسية عالية لأسعار الفائدة الحقيقية ومسار عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتُوضح المكاسب التاريخية للذهب خلال الفترات التي تم فيها توقع خفض أسعار الفائدة هذه العلاقة بوضوح: فمع انخفاض العوائد الحقيقية، يتحول رأس المال بسلاسة إلى الأصول غير المدرة للدخل. إذا أشار تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر يوم الخميس إلى استمرار الضغوط التضخمية، وألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى ضرورة إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فقد يبقى الذهب تحت ضغط، لا سيما إذا عاد سعر النفط الخام إلى ما يقارب 100 دولار للبرميل. في المقابل، وفي حال انخفاض قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وتراجع المخاطر الجيوسياسية، سيكتسب المعدن النفيس زخمًا قويًا للخروج من اتجاهه الهبوطي الأخير.

US100 (العقود الآجلة)

شهد الأسبوع الماضي موجة بيع جديدة في قطاعي أشباه الموصلات وذاكرة الذكاء الاصطناعي العالميين. ويشهد هذا الأسبوع الإعلان عن نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى الفصلية في وول ستريت، بالتزامن مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يوم الأربعاء، ستعلن مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز عن نتائجهما الفصلية، تليها أبل وأمازون يوم الخميس. وتتزامن هذه الإعلانات مع قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وإصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ونفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس.

سيركز المستثمرون ليس فقط على نمو الإيرادات الإجمالية، بل بشكل أساسي على العائد على الإنفاق الرأسمالي المخصص للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. تُتيح التقييمات المبالغ فيها لشركات التكنولوجيا الكبرى هامش خطأ ضيقًا للغاية. وتُظهر ديناميكيات السوق التي شُوهدت خلال تصحيحات قطاع التكنولوجيا السابقة أن حتى أدنى خيبة أمل بشأن توقعات هوامش الربح المستقبلية قد تُؤدي إلى عمليات بيع واسعة النطاق في المؤشر، بغض النظر عن قوة الأرباح الحالية. وقد تُوفر التقارير القوية من الشركات الرائدة في السوق، إلى جانب تعليقات متزنة من الاحتياطي الفيدرالي، الزخم اللازم لمؤشر US100 للتعافي من تراجعاته الأخيرة. في المقابل، تُهدد التوقعات المستقبلية المخيبة للآمال، إلى جانب الخطاب المتشدد من كيفن وارش، بتعميق التصحيح الحالي.