ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (28.11.2025)

نحن على وشك بدء الشهر الأخير من تداولات الأسواق المالية العالمية في عام 2025. هذا الأسبوع، سيركز المستثمرون بشكل رئيسي على أحدث البيانات الرئيسية من الولايات المتحدة قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمحادثات الإضافية حول خطة السلام الأوكرانية الروسية، وتعليقات أويدا من بنك اليابان، والتي ستحدد ما إذا كانت أسعار الفائدة ستُرفع في اليابان في ديسمبر. لهذا السبب، يُنصح بمراقبة مؤشر US2000، ومؤشر النفط الخام غرب تكساس الوسيط، ومؤشر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.

US2000

في الأيام المقبلة، سيعتمد مؤشر US2000 بشكل كبير على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، والذي سيُنشر في 5 ديسمبر، قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 9 و10 ديسمبر. الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر حساسية لظروف الائتمان ومسارات أسعار الفائدة من الشركات الكبيرة، لذا قد تزيد بيانات التضخم المرتفعة من ضغط العرض بعد الانتعاش الأخير. السوق حاليًا في فترة تجميد من 29 نوفمبر إلى 11 ديسمبر، مما يعني أن صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يُعلقوا علنًا على السياسة النقدية. في غياب إشارات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، سيعتمد مؤشر US2000 بشكل شبه حصري على "البيانات الملموسة"، ولذلك سيولي السوق أكبر قدر من الاهتمام لهذه القراءة من ناحية النشر.

النفط: خام غرب تكساس الوسيط

سيعتمد النفط الخام بشكل كبير على اجتماع أوبك+ يوم الأحد 30 نوفمبر، لكن يبقى المتغير الرئيسي هو مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، والتي قد تُغير مسار سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل جذري. يحوم سعر خام غرب تكساس الوسيط حاليًا حول 58-59 دولارًا للبرميل، متراجعًا تحت ضغط توقعات فائض كبير في الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 (توقعات وكالة الطاقة الدولية: +4 ملايين برميل يوميًا). هناك فرصة للتصديق رسميًا على قرار أوبك+ باحتمال وقف المزيد من نمو الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 بعد التعليقات الأخيرة التي تُشير إلى توقف مؤقت، لكن السوق متشككة بشأن هذا الإنجاز نظرًا لفائض العرض الأساسي الذي حفّزته دول خارج الكارتل.

USDJPY

أكد معدل التضخم في طوكيو، الذي بلغ 2.8% على أساس سنوي في نوفمبر، تزايد ضغوط الأسعار في اليابان، مما يعزز احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر أو يناير 2026. وتشير سوق المبادلات إلى أن السوق تتوقع احتمالًا يزيد عن 50% لقرار بنك اليابان في ديسمبر، واحتمالًا بنسبة 80% (قيمة تراكمية) بنهاية يناير. ومع ذلك، يبقى الحدث الرئيسي للين الياباني هو خطاب المحافظ كازو أويدا يوم الاثنين في ناغويا، والذي قد يحدد بوضوح اتجاه السياسة النقدية قبل اجتماع بنك اليابان يومي 18 و19 ديسمبر. ويُثير التضارب بين السياسة النقدية المتشددة لبنك اليابان والتوجهات الحمائمية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تُفضل زيادة التحفيز الاقتصادي، حالة من عدم اليقين بشأن التزام بنك اليابان النهائي بتشديد السياسة النقدية.