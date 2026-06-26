ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل: EURUSD، الذهب، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (26.06.2026)

شهد الأسبوع الماضي هدوءًا مؤقتًا من التوترات الجيوسياسية، مدفوعًا جزئيًا بمؤشرات محادثات السلام ووقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى عودة أسعار النفط الخام إلى مستويات ما قبل الحرب. ويبدو أن الأسبوع المقبل سيكون من أكثر الفترات حرجًا للأسواق العالمية في الذاكرة الحديثة. يواجه المستثمرون مجموعة من العوامل المؤثرة: المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا، البرتغال، وبيانات التضخم الحاسمة لمنطقة اليورو، وتقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي المرتقب بشدة، والذي تم تقديمه بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة. وسط هذا الجدول الزمني المزدحم بالأحداث الاقتصادية الكلية، ينبغي إيلاء اهتمام خاص EURUSD ، والذهب، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآجل (US500).

EURUSD

سيجد زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم نفسه هذا الأسبوع في خضم صراع مباشر بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. يتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي نحو مستوى 1.14 مع تضاؤل ​​التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. ما الذي سيراقبه المستثمرون؟

من الاثنين إلى الأربعاء، ستتجه أنظار الأسواق نحو المنتدى الاقتصادي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا، حيث من المقرر أن تُلقي رئيسة البنك، كريستين لاغارد، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المُعيّن حديثًا، كيفن وارش، كلمتين. وسيُراقب المتداولون تصريحاتهما بحثًا عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية في المستقبل، في ظل سعي البنكين المركزيين لمواجهة التضخم المرتفع. ستُلقي لاغارد كلمتها في وقت مبكر من يوم الاثنين، بينما ستُعقد جلسة نقاشية تضم وارش ومسؤولين بارزين آخرين في البنوك المركزية يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو.

من المتوقع أن تُؤثر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، الصادرة يومي الثلاثاء والأربعاء، على تقلبات سوق الأسهم بشكل كبير. وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم الرئيسي المنسق إلى 3% على أساس سنوي، بعد أن كان 3.2% في مايو، إلى جانب احتمال انخفاض التضخم الأساسي. وبينما تتراجع ضغوط الأسعار نتيجة انخفاض تكاليف الوقود، إلا أن هذه المستويات لا تزال أعلى من الهدف المُحدد، مما يُجبر البنك المركزي الأوروبي على توخي الحذر.

سيُمثل تقرير الوظائف غير الزراعية، المقرر صدوره يوم الخميس، الاختبار الحقيقي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. يتوقع السوق قراءة قوية أخرى، وإن كانت أضعف من الأداء المتميز لشهر مايو، مع توقعات باستقرار معدل البطالة عند 4.3%. من شأن تقرير وظائف قوي آخر أن يُنعش بشكل كبير التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

الذهب

انخفض سعر الذهب إلى ما دون 4000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، متأثرًا بشكل أساسي باستمرار التوقعات بسياسة نقدية أمريكية تقييدية. ورغم استقرار المعدن النفيس بعد اختبار هذا المستوى، إلا أن تأجيل البيانات الأمريكية المرتقب يُنذر باستمرار تقلبات السوق الحادة.

لا تزال أسعار الذهب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوضع في الشرق الأوسط ومدى استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. ويُهيمن على هذا السوق حاليًا مفارقة واضحة: فأي تصعيد جديد في الصراع الجيوسياسي قد يُؤدي، على نحوٍ مُفارِق، إلى ضغط هبوطي على المعدن، مدفوعًا بمخاوف من أن ارتفاع التضخم سيُحفز البنوك المركزية على تشديد سياستها النقدية. في المقابل، تُقلل المؤشرات الملموسة للسلام من مخاطر رفع أسعار الفائدة، مما يدعم أسعار الذهب، حتى مع رأي بعض المحللين بأنها تُخفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة به.

سيُشكل خطاب كيفن وارش في سينترا، إلى جانب مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM) وتقرير الوظائف الأمريكية، عوامل محفزة حاسمة لسوق الذهب. ومن الأهمية بمكان أن يُصدر تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، نظرًا لإغلاق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة استعدادًا لعيد الاستقلال يوم السبت 4 يوليو.

S&P 500الآجل (US500)

يواجه مؤشر وول ستريت الرئيسي أسبوع تداول مكثفًا، وإن كان قصيرًا. ونظرًا لعطلة عيد الاستقلال يوم الجمعة، سيُغلق سوق السندات مبكرًا يوم الخميس. أما يوم الجمعة، فستبقى أسواق الأسهم النقدية مغلقة تمامًا، ولن يبقى سوى تداول العقود الآجلة للمؤشر في جلسة مختصرة.

سيُحلل المستثمرون مجموعة كاملة من بيانات سوق العمل بشكل مكثف. يُصدر يوم الثلاثاء تقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS)، والذي يُتوقع أن يُظهر انخفاضًا في الشواغر، مما يُشير إلى تباطؤ طفيف في الطلب على العمالة لدى الشركات الكبرى. ويلي ذلك تقرير ADP عن رواتب القطاع الخاص يوم الأربعاء، ثم تقرير الرواتب الرسمي للقطاعات غير الزراعية يوم الخميس. وعلى الصعيد المحلي، تتلقى أرقام الوظائف في الولايات المتحدة دفعة قوية من بطولة كأس العالم لكرة القدم الجارية، والتي قد تُؤثر على الأرقام الرئيسية؛ إذ يُتوقع ارتفاع كبير في التوظيف في قطاعي الضيافة والترفيه.

وبالمثل، بدأ موسم إعلان أرباح الشركات. فبعد إغلاق جلسة التداول يوم الثلاثاء، ستُعلن شركتا نايكي وكونستليشن براندز عن نتائجهما، مما يُتيح للسوق فرصة للاطلاع على وضع المستهلك الأمريكي. علاوة على ذلك، سيُراقب المستثمرون، بدءًا من يوم الاثنين، قرارات المحكمة العليا الأمريكية في قضايا بارزة تتعلق بدونالد ترامب، بالإضافة إلى احتمال إقالة ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد يُؤثر مؤقتًا على معنويات وول ستريت.