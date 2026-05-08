🔴 ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل: EURUSD، والسيولة النقدية (50 سنتًا)، والنفط (08.05.2026)

موسم إعلان أرباح الشركات في وول ستريت على وشك الانتهاء، بينما يتجاهل المستثمرون الأمريكيون إلى حد كبير الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. ولا تزال تقلبات سوق النفط مرتفعة بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت المنطقة تقترب من السلام أم تشهد تصعيدًا جديدًا للأعمال العدائية.

من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع مثيرًا للاهتمام بشكل خاص بالنسبة للأسواق. فمن جهة، سيصدر تقرير التضخم الأمريكي، وهو أمر بالغ الأهمية لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن جهة أخرى، تنتهي رسميًا ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، ستراقب الأسواق عن كثب اجتماع دونالد ترامب وشي جين بينغ في الصين. ومن أهم الأسواق التي يجب مراقبتها في الأيام المقبلة: زوج اليورو/الدولار الأمريكي، ومؤشر أسعار النفط الصيني A50، وخام برنت.

EURUSD:

لا تزال أسعار الطاقة تُؤثر سلبًا على العملة الأوروبية، بينما يركز المستثمرون على إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام سريع في الشرق الأوسط. وبمجرد انحسار التوترات الجيوسياسية، من المتوقع أن يعود التركيز إلى السياسة النقدية.

من المقرر أن يُصادق مجلس الشيوخ يوم الاثنين على تعيين كيفن وارش رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما يُصادف يوم الجمعة آخر يوم لجيروم باول في منصبه، مع أنه من المتوقع أن يبقى عضوًا في مجلس المحافظين. وسيكون التركيز الرئيسي للأسواق على تقرير التضخم الأمريكي لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل، والمتوقع أن يبلغ حوالي 3.7%، أي ما يقارب ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى الرغم من ارتفاع مستويات التضخم، لا يزال المستثمرون لا يتوقعون أن يعود الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جديدة، إلى رفع أسعار الفائدة.

CH50cash (China A50)

سيشهد هذا الأسبوع أيضًا صدور بيانات اقتصادية كلية هامة من الصين، بما في ذلك أرقام التضخم لمؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين يوم الاثنين. ومع ذلك، سينصبّ التركيز الرئيسي للأسواق على الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتتوقع الأسواق تمديدًا محتملاً للاتفاقية التجارية الموقعة في الخريف الماضي. ومن المرجح أن يضغط ترامب لزيادة مشتريات الصين من السلع الأمريكية مثل فول الصويا والغاز والفحم وطائرات بوينغ. وفي المقابل، من المتوقع أن تسعى الصين إلى تخفيف القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا، لا سيما في قطاع أشباه الموصلات.

إذا أسفر الاجتماع عن مؤشرات إيجابية، فقد يواصل مؤشر CH50cash (مؤشر الصين 50)، الذي تداول مؤخرًا قرب أعلى مستوياته منذ عام 2022، مكاسبه، وربما يقترب من المستويات التي شهدها آخر مرة في عام 2020.

النفط

شهدت أول عطلة نهاية أسبوع كاملة في مايو تقلبات كبيرة في سوق النفط، حيث بلغت تقلبات الأسعار حوالي 20 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وفي نهاية المطاف، تراجعت الأسعار إلى ما دون 100 دولار أمريكي لخام غرب تكساس الوسيط، وإلى ما فوق 100 دولار أمريكي بقليل لخام برنت.

على الرغم من التصعيد الطفيف في التوترات في الشرق الأوسط، لا يبدو أن دونالد ترامب يسعى إلى صراع شامل قبل زيارته للصين. ومن منظور البيانات، ينبغي على المتداولين متابعة تقرير مخزونات وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، بالإضافة إلى التحديثات الشهرية من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية بشأن سوق النفط.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الولايات المتحدة سجلت مؤخرًا مستويات قياسية في صادرات النفط، مما قد يساهم في مزيد من الانخفاض في المخزونات مستقبلًا.