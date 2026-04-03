ثلاثة أسواق يجب مراقبتها في الأسبوع المقبل (03.04.2026)

بعد عطلة عيد الفصح، تستعد وول ستريت للعودة إلى نشاطها الكامل، مع التنويه إلى أن يوم الاثنين المقبل، 6 أبريل، سيظل عطلة رسمية في العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. وبينما سيشهد الأسبوع الأول من أبريل صدور بيانات اقتصادية كلية هامة، لا تزال معنويات السوق مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة. ومع استقرار أسعار النفط الخام فوق مستوى 100 دولار، وتراجع أسعار الذهب والأسهم، سينصب تركيز المستثمرين في الأيام المقبلة على ثلاثة أدوات رئيسية: النفط، وزوج اليورو/الدولار الأمريكي، ومؤشر US500

النفط

لم ينجح خطاب الرئيس دونالد ترامب الأخير للأمة في تهدئة مخاوف السوق، بل زاد من حدة التوتر الجيوسياسي. ويبدو أن الموعد النهائي للتوصل إلى حل دبلوماسي - الذي تم تمديده مرارًا وتكرارًا وتحديده في 6 يناير - قد أصبح لاغيًا. ويأتي هذا في أعقاب تحذير الرئيس من حملة قصف "واسعة النطاق" مُخطط لها ضد إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، بهدف إجبارها على الاستسلام التام. في غضون ذلك، لا يزال مضيق هرمز مغلقًا، وتواصل طهران غاراتها على أهداف برية وناقلات نفط. يتفاقم الوضع يومًا بعد يوم؛ وسيكون الأسبوع المقبل بمثابة اختبار حاسم للمخاطر العالمية، فإذا لم تُستأنف الصادرات عبر المضيق جزئيًا على الأقل، فقد يواجه العالم أخطر أزمة طاقة في التاريخ.

يورو/دولار أمريكي

سيُحدد الأسبوع المقبل ببيانات اقتصادية كلية هامة من الولايات المتحدة. يوم الخميس، سنشهد بيانات تاريخية إلى حد ما: معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، وقراءة مُعدّلة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025. مع ذلك، سيكون الاختبار الحقيقي للأسواق هو صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس يوم الجمعة. تشير التوقعات الأولية إلى أن التضخم الرئيسي قد يرتفع بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة مقارنة بشهر فبراير، كنتيجة مباشرة للارتفاعات الحادة في أسعار الوقود. سيراقب المستثمرون عن كثب ردة فعل الدولار؛ إذ يستفيد الدولار حاليًا من الإقبال على السيولة النقدية وهشاشة الاقتصاد الأوروبي تحت وطأة تكاليف الطاقة. أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل قد يُرسّخ الاتجاه الهبوطي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، بينما قد تُؤدي أي مؤشرات على انفراجة سلمية إلى موجة بيع حادة للدولار.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500)

ستدخل العقود الآجلة الأسبوع الجديد وهي أقل بنحو 6% من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهو أداء قوي بالنظر إلى حصار مضيق هرمز والصراع في إيران. مع ذلك، أشار وارن بافيت إلى أن التصحيح الحالي ليس عميقًا بما يكفي لتبرير عمليات شراء كبيرة. في الأيام المقبلة، سينصب تركيز أسواق الأسهم على تقييم ما إذا كانت الصدمة التضخمية الحالية هيكلية. علاوة على ذلك، ستبدأ الأسواق في اتخاذ مراكزها استعدادًا لموسم إعلان الأرباح الوشيك. في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، قد يُؤدي الفشل في إثبات جدوى الإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي إلى موجة بيع في أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة. قد يلجأ المستثمرون بدلًا من ذلك إلى قطاعات أكثر مرونة في مواجهة الأزمة، مثل الطاقة والمصارف، والتي من المتوقع أن تستفيد بشكل مباشر من تقلبات السوق وارتفاع أسعار السلع.