ثلاثة أسواق يجب مراقبتها في الأسبوع المقبل (10.04.2026)

يبدو في الوقت الراهن أن الاقتصاد العالمي قد تجنب أسوأ السيناريوهات: تصعيد شامل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط. مع ذلك، لا يزال وقف إطلاق النار الحالي هشًا، وقد يتغير الوضع في أي لحظة. بالنسبة للمشاركين في السوق، سيكون الاختبار الحقيقي هو استئناف حركة الملاحة البحرية وناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

بعيدًا عن الجغرافيا السياسية، بدأ موسم إعلان أرباح الربع الأول من عام 2026. لذا، ينبغي على المستثمرين توجيه اهتمامهم هذا الأسبوع نحو ثلاثة أصول رئيسية: خام برنت/غرب تكساس الوسيط (OIL)، وعقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآجلة (US500)، وزوج العملات AUD/USD.

النفط:

تراجعت أسعار النفط الخام بما يصل إلى 20 دولارًا للبرميل عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. مع ذلك، لا يزال السلام هشًا؛ فبينما أعلنت العاصمتان النصر، تشير التقارير إلى أن المحادثات الدبلوماسية متوقفة. ورغم أن الأسعار أقل بكثير من ذروتها في أوائل أبريل، إلا أن التوترات لا تزال حادة. قد يُهدد أي انتعاش محتمل فوق عتبة 100 دولار بعودة التضخم العالمي.

تؤثر ديناميكيات النفط حاليًا على جميع فئات الأصول تقريبًا، ولا سيما الدولار الأمريكي والذهب. يوم الاثنين، سيُحلل السوق تقرير إنتاج أوبك الشهري لشهر مارس، والذي يُتوقع أن يُحدد اتجاهًا متوسط ​​الأجل لمؤشرات الطاقة.

US500

شهدت معنويات المستثمرين في وول ستريت انتعاشًا ملحوظًا، حيث استعادت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 معظم خسائرها التي تكبدتها في مارس. ويتداول عقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاليًا بانخفاض طفيف لا يتجاوز 2.5% عن أعلى مستوياته على الإطلاق. ومع دخول موسم إعلان الأرباح ذروته، يتحول التركيز إلى صحة الشركات.

في هذا الأسبوع الافتتاحي، تتجه الأنظار إلى عمالقة القطاع المصرفي مثل غولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس. ومع ذلك، ستكون نتائج نتفليكس وTSMC بنفس القدر من الأهمية. سيكون تقرير شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) مؤشراً هاماً لقطاع التكنولوجيا بشكل عام، ومن المرجح أن يحدد مسار أداء الشركات التي تضمّ قطاعات التكنولوجيا في كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك.

AUDUSD

على الرغم من أن جدول البيانات الاقتصادية الكلية المحلية في أستراليا خفيف نسبياً هذا الأسبوع - حيث يقتصر على بيانات البطالة الصادرة يوم الخميس واستطلاعات ثقة المستهلكين والشركات الصادرة يوم الثلاثاء - إلا أن الدولار الأسترالي لا يزال محط الأنظار. ويتداول الدولار الأسترالي حالياً في منطقة ذروة الشراء نتيجةً لمضاربات مكثفة، مدعوماً بكون بنك الاحتياطي الأسترالي أول بنك مركزي في مجموعة العشر يعود إلى رفع أسعار الفائدة.

سيتأثر مسار العملة بشكل كبير بالبيانات الصادرة من الصين: بيانات التجارة يوم الثلاثاء، تليها بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي يوم الخميس. ومن المتوقع أن يُفيد أي تهدئة إضافية للتوترات في الشرق الأوسط الاقتصاد الصيني، مما يوفر دعماً إضافياً للأسواق الأسترالية.