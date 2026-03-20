ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (20/03/2026)

ستدخل الأسواق الأسبوع المقبل أمام معضلة اقتصادية كلية رئيسية: إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز دون تصعيد إضافي للنزاع. في حال استعادة خطوط الملاحة، من المتوقع انخفاض التقلبات وعودة التركيز إلى البيانات الاقتصادية الكلية "القياسية". مع ذلك، إذا اشتد النزاع - لا سيما من خلال المزيد من الهجمات على البنية التحتية للطاقة - فقد تمتد صدمة الطاقة لتؤثر على توقعات التضخم في الولايات المتحدة، مما يدفع العائدات إلى الارتفاع ويجبر الأسواق على إعادة تقييم الوضع. يدعو قادة الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة والمياه، ويؤكدون على أهمية حرية الملاحة في هرمز. في الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد بدأوا عمليات تهدف إلى إعادة فتح المضيق، على الرغم من أن ذلك قد يستغرق أسابيع.

النفط

لا يزال النفط المؤشر الرئيسي للتوترات. لم يعد السؤال الأساسي هو مستوى الأسعار فحسب، بل ما إذا كان النزاع يتحول إلى مرحلة من الاضطرابات المادية الحقيقية (أضرار في البنية التحتية، تغيير مسارات النقل، اختناقات مرورية)، بدلاً من مجرد علاوة مخاطرة. تشير التقارير إلى تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج، وتأثيرها المتسلسل على سلاسل التوريد العالمية، لا سيما في آسيا. في الوقت نفسه، يشير ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى أن صدمة الطاقة بدأت بالفعل في التأثير على الاقتصاد وتوقعات التضخم.

إذا ظهرت مؤشرات موثوقة على إعادة فتح مضيق هرمز، فقد تشهد أسعار النفط تصحيحًا سريعًا، حيث يبدأ السوق في استيعاب المخاطر الأقل حدة. مع ذلك، إذا اتسعت رقعة الهجمات أو استمر تعطل النقل، فإن التفاوت يبقى لصالح الارتفاع، إذ أن كل جولة إضافية من التعطيل تزيد من خطر حدوث موجة تضخم ثانية.

مؤشر US500

تتأثر الأسهم الأمريكية بثلاثة عوامل رئيسية: خطر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، وحساسية المستهلكين لأسعار الوقود، والمرونة النسبية للاقتصاد الحقيقي. يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى رفع توقعات التضخم والعوائد الحقيقية، وتشديد الأوضاع المالية، والضغط على القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة (بما في ذلك قطاع التكنولوجيا).

مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX)

يعمل الدولار حاليًا كمؤشر على مدى توتر السوق. عادةً ما تدفع الاضطرابات المطولة في مضيق هرمز رؤوس الأموال نحو الدولار الأمريكي، لا سيما إذا أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة عائدات السندات الأمريكية، ما يدفع السوق إلى تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

من جهة أخرى، إذا ظهرت بوادر انفراجة واضحة وانخفضت أسعار الطاقة، فقد يتراجع الدولار قليلاً عن مكانته كملاذ آمن، بالتزامن مع تحسن المعنويات.