تحليل فني 📈 الذهب يرتفع بنسبة 1.5% وسط ضعف الدولار الأمريكي

يُساهم ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة في دعم انتعاش أسعار الذهب، التي تسعى لكسر سلسلة خسائرها الأخيرة والعودة إلى مستوى أعلى من 4600 دولار للأونصة بشكل مستدام. وبالنظر إلى مستويات تصحيح فيبوناتشي للاتجاه الهبوطي السائد مؤخرًا، يبدو أن منطقة 4440 دولارًا تُشكل دعمًا رئيسيًا، مُتوافقة مع تصحيح 23.6% ومُعززة بتحركات الأسعار الأخيرة. أما على الجانب الصعودي، فيبرز مستوى 4660 دولارًا كمستوى مقاومة قصير الأجل، حيث تراجعت الأسعار بالفعل اليوم، ويتزامن مع تصحيح فيبوناتشي 38.2%. ويُلاحظ مستوى مقاومة آخر حول 4800 دولار للأونصة، حيث يقع حاليًا المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي).
المصدر: xStation5
إذا تكررت المرحلة الحالية في سوق الذهب كما في المرحلة السابقة، فمن المتوقع زيادة في التقلبات خلال الأيام القادمة. ومن المرجح أن تحدد هذه الفترة من التقلبات السعرية الحادة ما إذا كان الاتجاه الهبوطي سيستأنف أم سينعكس، مما قد يمهد الطريق لارتفاع السعر فوق 5000 دولار للأونصة.
