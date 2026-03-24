تحول في مؤشرات مديري المشتريات في أوروبا - قوة قطاع التصنيع، وتراجع قطاع الخدمات

24/03/2026 - ملخص مؤشرات مديري المشتريات في أوروبا (مارس)

فرنسا:

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 50.2 (المتوقع: 49.5؛ السابق: 50.1)

مؤشر مديري المشتريات الخدمي: 48.3 (المتوقع: 49.0؛ السابق: 49.6)

ألمانيا:

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 51.7 (المتوقع: 49.4؛ السابق: 50.9)

مؤشر مديري المشتريات الخدمي: 51.2 (المتوقع: 52.0؛ السابق: 53.5)

منطقة اليورو:

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 51.4 (المتوقع: 49.4؛ السابق: 50.8)

مؤشر مديري المشتريات الخدمي: 50.1 (المتوقع: 50.9؛ السابق: 51.9)

بناءً على البيانات المنشورة، يمكن ملاحظة انعكاس واضح للاتجاه السائد في الأشهر الأخيرة. لوحظ أنه في النصف الثاني من عام 2025، كانت قراءات مؤشر مديري المشتريات للخدمات، والتي غالبًا ما فاقت التوقعات، هي السائدة. في الوقت نفسه، أشارت قراءات قطاع التصنيع إلى ركود معتدل ولكنه مستمر في هذا القطاع.

قد يكون لهذا التحول في الاتجاهات عدة تفسيرات محتملة. قد يكون تحسن قطاع التصنيع ناتجًا عن تدفق الطلبات من قطاعي الدفاع والبنية التحتية. في الفصول الأخيرة، أولى الاتحاد الأوروبي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع القوات المسلحة وتجديد/توسيع البنية التحتية. هذه مبادرات صناعية بحتة، وهو ما ينعكس في المؤشرات.

من ناحية أخرى، لا يمكن إنكار أن البطالة لا تزال مرتفعة مقارنة بالسنوات الأخيرة. لا تزال معدلات البطالة معتدلة، لكن ضعف سوق العمل قد بدأ يؤثر سلبًا على الاستهلاك. مع ذلك، فإن ما قد يكون، وربما يكون بالفعل، عاملًا سلبيًا أكثر أهمية لقطاع الخدمات هو الوضع الصعب الذي تواجهه شركات الطيران. فارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن الصراع في إيران يؤدي إلى زيادة حادة في أسعار تذاكر الطيران، مما سيكون له تأثير ملموس، وإن كان يصعب قياسه بدقة، على السياحة والخدمات.