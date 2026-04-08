تقلبات سوق الفوركس المرتبطة بالحرب: انخفاض حاد في الدولار الأمريكي 💥؛ انتعاش الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والفرنك السويسري 🚀

أدى تعليق العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران لمدة أسبوعين إلى اضطراب حاد في سوق الصرف الأجنبي اليوم، مما عكس معظم التحركات التي شهدها السوق في الأسابيع الأخيرة. وعلى نطاق واسع من العملات، تُعد العملات الدورية الأكثر إقبالاً على الشراء، حيث يتصدر الدولار النيوزيلندي والكرونة السويدية والراند الجنوب أفريقي قائمة العملات الأكثر شراءً، بينما يحتل الدولار الأمريكي والدولار الكندي أدنى مستويات القوة. وتشهد أزواج العملات مثل الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي، والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي انتعاشاً حاداً، مستفيدةً من الارتفاع المتزامن في العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والانخفاض الحاد في أسعار النفط عقب أكبر انخفاض يومي في أسعار الخام منذ سنوات. ويتراجع مؤشر الدولار بنحو 0.9%، وهو ما يُضعف الطلب على أصول الملاذ الآمن، في ظل الانتعاش الحاد في شهية المخاطرة في أسواق الأسهم، ويدفع بالمراكز الدفاعية في الدولار الأمريكي - وإلى حد ما في الين الياباني - إلى التهميش.

يأتي رد الفعل اليوم متوافقًا مع النمط الذي شُوهد في الأسابيع الأخيرة، حيث تُترجم التغيرات في حدة الصراع مع إيران بسرعة إلى تحركات في أسعار الدولار والين والنفط والذهب، مما يزيد من تقلبات أزواج العملات الرئيسية. يُظهر الرسم البياني أعلاه تقلبات سوق الصرف الأجنبي. المصدر: xStation

مع ذلك، يبقى الدولار النيوزيلندي (NZD/USD) المستفيد الأكبر من مزيج اليوم بين سياسة البنك المركزي المتشددة وتهدئة التوترات العالمية: فبعد قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي، ارتفع سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZD/USD) مؤقتًا بنسبة تصل إلى 2% ليصل إلى حوالي 0.5844، ويحافظ حاليًا على مكاسب بنحو 1.7% عند سعر صرف يقارب 0.5824. فسّر المستثمرون بيان البنك على أنه "توقف مؤقت" - حيث أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بوضوح إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بسرعة إذا امتد التضخم إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة وبدأ يؤثر على الأجور وتوقعات الأسعار. في الوقت نفسه، أكد البنك أن صدمة العرض المرتبطة بالارتفاع السابق في أسعار النفط مؤقتة، وأن ضعف الطلب المحلي وارتفاع الطاقة الإنتاجية الفائضة يحدّان من خطر موجة تضخم ثانية. في هذا السياق، يستفيد الدولار النيوزيلندي من جانبين: كونه عملة ذات علاوة سعر فائدة مرتفعة نسبيًا، وكونه ممثلًا كلاسيكيًا لسلة العملات ذات المخاطر العالية، والتي تعود الآن إلى الواجهة بعد تعليق الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران. إذا لم تُغلق نافذة محادثات السلام في إسلام آباد فجأة، فقد يحافظ الدولار النيوزيلندي على تفوقه الحالي على الدولار الأمريكي، على الرغم من أن استمرار عدم الاستقرار في المنطقة وخطر التصعيد المفاجئ يستدعيان الحذر عند توسيع المراكز.

اختبر زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي اليوم نقطة تحكم مهمة طويلة الأجل، وهي المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم. وقد ثبت عدم نجاح إعادة الاختبار حتى الآن.

