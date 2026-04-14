🚩 تقرير الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في الولايات المتحدة أضعف بكثير من المتوقع

تراجع تفاؤل الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في مارس، مما يشير إلى تدهور في الأسس الجوهرية للدورة الاقتصادية. وكان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو التدهور الحاد في الربحية المتوقعة وتوقعات ظروف العمل المستقبلية. في الوقت نفسه، يؤثر تزايد حالة عدم اليقين وضغوط التكاليف - لا سيما المتعلقة بالطاقة - بشكل متزايد على قرارات الاستثمار والتسعير. ويكتسب تقرير الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أهمية خاصة، حيث توظف الشركات الصغيرة في عيّنته حوالي 40% من القوى العاملة في الولايات المتحدة.

ملخص بيانات الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لشهر مارس

مؤشر التفاؤل الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة: انخفض 3 نقاط إلى 95.8 (أقل من المتوسط ​​التاريخي البالغ 98)، مقابل 97.9 متوقعة و98.8 سابقًا.

مؤشر عدم اليقين: ارتفع إلى 92 (أعلى بكثير من المعدل التاريخي البالغ 68).

ربحية الأعمال: تراجع حاد - انخفض الرصيد 11 نقطة إلى -25%.

توقعات الأعمال: انخفاض للثالث على التوالي، إلى 11% (الأدنى منذ أكتوبر 2024).

سوق العمل:

انخفض مؤشر التوظيف إلى 101.6 (لا يزال أعلى من المتوسطات التاريخية).

ضغوط الأجور تخف (عدد أقل من الشركات ترفع الأجور أو تخطط لزيادات).

الاستثمار والنشاط:

خطط الإنفاق الرأسمالي: 16% من الشركات (الأدنى منذ 2009).

المبيعات: انخفض الرصيد إلى -5% (منهيًا بذلك اتجاه التحسن الذي استمر أربعة أشهر).

المخزونات: انخفاض في خطط الاستثمار (أيضًا -5%).

التكاليف والأسعار:

ارتفاع أسعار النفط ← ضغوط على هوامش الربح وانتقال التكاليف

ترتفع الأسعار الفعلية بنسبة 25%، بينما تتراجع الزيادات المخطط لها، مما يشير إلى ضعف الطلب.

سلاسل التوريد:

أبلغت 62% من الشركات عن اضطرابات (زيادة شهرية).

تتسم هذه الاضطرابات في الغالب بالاعتدال والبساطة.

تقييم أوضاع الأعمال:

انخفاض في تصنيفات "الجيد"، وارتفاع في تصنيفات "المقبول"، مما يؤدي إلى تراجع جودة النمو.

تشير بيانات الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB) إلى أن الاقتصاد يدخل مرحلة تباطؤ مدفوعة بالتكاليف. ويشير ضعف الاستثمار والتوقعات إلى مخاطر سلبية على النمو في الفصول القادمة، بما يتماشى مع الانخفاض الأخير في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. لا يزال سوق العمل مستقرًا نسبيًا في الوقت الحالي، لكن المؤشرات الرئيسية بدأت بالتدهور.