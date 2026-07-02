تقرير الوظائف: لحظة حاسمة للدولار

أثار اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير مشاعر قوية. فقد أدى مخطط النقاط، الذي يُمثل توقعات أعضاء اللجنة لأسعار الفائدة، إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الدولار. ونتيجة لذلك، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وأشار نصف صناع السياسة النقدية إلى احتمال رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، معربين عن قلقهم إزاء الوضع التضخمي، ومؤكدين ثقتهم في قوة سوق العمل. وسيمثل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية اليوم، والمقرر في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، اختبارًا هامًا لهذه التوقعات.

الشكل 1: مخطط النقاط للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (2026 - 2028+)

Source: FOMC, 02.07.2026

ماذا نعرف بالفعل عن سوق العمل الأمريكي؟

آخر قراءة لبيانات الوظائف غير الزراعية

في مايو، ارتفع عدد الوظائف في سوق العمل الأمريكي بمقدار 172 ألف وظيفة. لم تكن هذه النتيجة أفضل من التوقعات فحسب (86 ألف وظيفة)، بل تجاوزت بشكل ملحوظ حتى أكثر التوقعات تفاؤلاً (125 ألف وظيفة). كما تم تعديل بيانات الشهرين السابقين (مارس وأبريل) بالزيادة. ونظرًا لأن مكتب إحصاءات العمل اعتاد على إجراء تعديلات كبيرة بالانخفاض، فقد شكل هذا مفاجأة كبيرة للغاية. في الوقت نفسه، ظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%.

الشكل 2: التغير في الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة في الولايات المتحدة (2023-2026)

المصدر: أبحاث XTB، 2 يوليو 2026

ADP

على الرغم من أن البيانات المنشورة أمس كانت مفاجأة غير سارة للأسواق، إلا أنها أظهرت على الأقل خلقًا جيدًا للوظائف (+98 ألف).

نلاحظ تفاوتًا كبيرًا بين قطاع الخدمات (+96 ألف) والقطاع الصناعي.

يعود هذا التفاوت بشكل كبير إلى قطاعي التعليم والرعاية الصحية (+48 ألف).

كما حقق قطاعا التجارة/اللوجستيات (+15 ألف) والتمويل (+14 ألف) أداءً جيدًا.

ولوحظ ضعفٌ مجددًا في قطاع الترفيه والضيافة (+2 ألف)، على الرغم من إقامة كأس العالم في الولايات المتحدة.

كما أن وضع قطاع التعدين لا يبدو جيدًا (-5 آلاف).

وبلغ نمو الأجور لمن قرروا البقاء مع جهة عملهم الحالية 4.4%، و6.6% لمن غيّروا وظائفهم.

وحصل العاملون في القطاع المالي (5.1%) والقطاع الصناعي (4.9%) على أعلى الزيادات.

لاحظنا تفاوتًا ملحوظًا بين المشاريع الصغيرة جدًا التي توظف أقل من 20 شخصًا (+2.9%) والشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر (+4.7% - 4.8%).

وتتباطأ وتيرة خلق فرص العمل، لكنها تتوافق مع مفهوم "الهبوط التدريجي". في العديد من القطاعات، يستغرق إيجاد عمل وقتًا أطول من السابق (امتد متوسط ​​مدة البطالة إلى 26 أسبوعًا)، لكن هذه ليست الصورة الكاملة. ففي القطاعات الرئيسية، لا يزال أصحاب العمل يواجهون صعوبة في إيجاد الكفاءات المناسبة.

فرص العمل والوظائف الشاغرة (JOLTS)

تجدر الإشارة في البداية إلى أن بيانات مؤشر فرص العمل والوظائف الشاغرة (JOLTS) متأخرة بشهر واحد عن البيانات الأخرى. لذا، فهي لا تعكس بدقة الوضع الراهن للاقتصاد الأمريكي، لا سيما في ظل التغيرات الديناميكية على الصعيد الجيوسياسي وتقلب أسعار سلع الطاقة الرئيسية.

مع ذلك، لا تُثير بيانات شهر مايو قلقًا كبيرًا.

نما عدد الوظائف الشاغرة الجديدة بوتيرة مماثلة لشهر أبريل (حيث سجلنا حينها تحسنًا ملحوظًا، اعتبره الكثيرون مؤقتًا).

بقي عدد حالات ترك العمل عند مستوى منخفض، وإن كان مستقرًا (3.1 مليون). قرر 1.9% فقط من الموظفين الاستقالة طواعية من وظائفهم الحالية، مما يُشير إلى عدم ثقة في إمكانية إيجاد وظيفة شاغرة جديدة بسرعة.

مع ذلك، لا تزال حالات التسريح من العمل عند مستوى منخفض أيضًا، حيث بلغت 1.7 مليون، أي 1.1%.

لا تزال نسبة العاطلين عن العمل الذين يبحثون بنشاط عن وظائف إلى الوظائف الشاغرة الجديدة ثابتة عند حوالي 1، وهو ما لا يثير قلقًا كبيرًا.

تشير البيانات إلى استقرار سوق العمل مع انخفاض معدل دوران الموظفين. ويظهر بوضوح ترددٌ في المخاطرة بالاستقالة من الوظائف الحالية. وفي الوقت نفسه، لا يميل أصحاب العمل إلى تسريح جماعي للعمال.

طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

تُؤكد بيانات طلبات إعانة البطالة المنشورة الأسبوع الماضي هذا الأمر أيضًا. فقد انخفضت إلى 215 ألفًا، لتبقى قريبة من أدنى مستوياتها منذ سنوات.

كما بقي المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع عند مستوى منخفض (224 ألفًا).

ولا تزال طلبات الإعانة المستمرة (1.8 مليون) أقل من متوسطات السنوات الماضية، لكنها تُظهر اتجاهًا تصاعديًا واضحًا.

مؤشرات مديري المشتريات

مؤشر مديري المشتريات الصناعي: لا يزال المكون الفرعي للتوظيف (49.7) يُشير إلى انخفاض في الوظائف الشاغرة في القطاع الصناعي. وذلك على الرغم من زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، مما قد يُشير إلى خفض التكاليف في ظل ارتفاع النفقات. مع ذلك، يتباطأ انخفاض معدل التوظيف بشكل واضح، والاتجاه العام إيجابي.

ستاندرد آند بورز: تبدو الصورة التي ترسمها بيانات ستاندرد آند بورز أقل تفاؤلاً بكثير. تشير البيانات إلى أقوى انخفاض في الوظائف الشاغرة منذ مايو 2020، أي ذروة عمليات الإغلاق بسبب الجائحة. ويُعدّ ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج والمواد الخام عاملاً حاسماً في هذا الصدد.

ما الذي سيركز عليه المستثمرون اليوم؟

إلى جانب القراءة الرئيسية، التي ستُظهر التغير في عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية (التوقعات: 113 ألفاً)، سننظر إلى ما يلي:

مراجعة بيانات الشهرين الماضيين.

معدل البطالة (التوقعات: 4.3%).

نمو الأجور، سنوياً وشهرياً (التوقعات: 3.5%؛ 0.3%).

في ظل تزايد المخاوف التضخمية (التضخم عند 4.2% والمؤشر الأساسي يصل إلى 2.9%)، قد يحظى نمو الأجور باهتمام خاص. يفترض الإجماع قراءةً بنسبة 3.5%، ما يعني انخفاضًا في الأجور بالقيمة الحقيقية.

الشكل 3: معدل التضخم ونمو الأجور في الولايات المتحدة (2007-2026)

المصدر: أبحاث XTB، 2 يوليو 2026

من شأن البيانات الأقل من المتوقع أن تزيد المخاوف بشأن المستهلك الأمريكي، وهي مخاوف قائمة بالفعل. يتم الاستهلاك في الغالب على حساب الادخار (حيث انخفض معدل الادخار إلى 3% فقط)، كما أن نموه غير متوازن. فقد بلغت الزيادة في الاستهلاك بين شريحة الخمس الأعلى دخلاً (20%) في الولايات المتحدة، بعد احتساب التضخم، 3.8% في الربع الأول. أما في الشريحة المتبقية (80%) من المواطنين، فقد ظل الاستهلاك ثابتاً تقريباً (+0.6%).

من جهة أخرى، قد تؤكد الزيادة القوية في التوظيف صحة توجهات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المتشددة بشأن ضرورة رفع أسعار الفائدة. إن الحفاظ على سياسة "انخفاض معدلات التسريح والتوظيف" من شأنه أن يسمح لصناع السياسات بالتركيز بشكل كامل على الضغوط التضخمية، التي لا تزال مرتفعة بشكل مقلق.

الشكل 4: مسار أسعار الفائدة الضمنية في السوق في الولايات المتحدة (2026-2027)

المصدر: بلومبرج، 2 يوليو 2026

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ميشال يوسوياك، محلل الأسواق المالية في XTB