تراجع أسعار الأسهم في وول ستريت مع تعثر محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قبيل إنذار ترامب 📉

تشهد العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تصحيحًا لمكاسب الأمس، وهو ما ينعكس بوضوح في مؤشر ناسداك 100 (US100) الآجل، الذي انخفض بأكثر من 0.5% اليوم. وقد أكد دونالد ترامب مجددًا أمس أن الموعد النهائي الحاسم لرد إيران هو الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء. دخل الصراع مرحلة تصعيد عسكري علني، حيث يشن كلا الجانبين ضربات متزامنة. أكملت إسرائيل سلسلة من الهجمات واسعة النطاق على أهداف إيرانية، بينما تواصل إيران موجات الرد، بما في ذلك ضربات على البنية التحتية والأصول المرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها. إذا لم يتم التوصل إلى أي انفراجة بحلول المساء، فإن احتمالية خفض التصعيد ستتضاءل بشكل كبير، مما يزيد من احتمالية تنفيذ ترامب لتهديداته بتدمير واسع النطاق للبنية التحتية الإيرانية.
- تشير الضربات الأمريكية على جزيرة خارك - وهي المحطة الرئيسية لتصدير النفط الإيراني - بالإضافة إلى رد طهران على منشآت البتروكيماويات السعودية في الجبيل، إلى أن الصراع يتوسع ليشمل قطاع النفط والغاز، مما يوحي بوصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
- تُشير إيران إلى تحوّل نحو موقف أكثر عدوانية. فقد أعلن الحرس الثوري أن "ضبط النفس قد انتهى" وحذّر من شنّ ضربات تتجاوز حدود المنطقة، مما يزيد من خطر تصعيد دولي أوسع.
- تتزايد المؤشرات على وجود تهديدات مباشرة للبنية التحتية الأمريكية والحليفة. وتُشير التصريحات الإيرانية إلى احتمال استهداف قواعد عسكرية وأصول طاقة، وحتى مجموعات حاملات طائرات.
- وتتأثر منطقة الخليج بشكل متزايد بالصراع. وقد فعّلت الإمارات العربية المتحدة أنظمة الدفاع الجوي ردًا على التهديدات الصاروخية، مما يُشير إلى اتساع النطاق الجغرافي.
- تتعرض الخدمات اللوجستية الداخلية في إيران لضغوط متزايدة. وتُشير الهجمات على البنية التحتية للسكك الحديدية وتعطيل خدمات القطارات إلى إجهاد أنظمة النقل والتنقل المحلية.
- ولا يزال مضيق هرمز بؤرة التوتر الرئيسية. وتؤدي الحوادث البحرية ومخاطر التعطيل إلى ارتفاع أسعار النفط وتأجيج المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.
- تتفاعل الأسواق فورًا مع التصعيد. إذ ترتفع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، بينما تنخفض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، مما يعكس تحولًا نحو عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
- لا تزال القنوات الدبلوماسية محدودة وغير فعّالة. رفضت إيران مقترح وقف إطلاق النار المؤقت، مُصرّةً على موقفها المتشدد، بينما تتواصل جهود الوساطة دون إحراز تقدم ملموس.
- تستعد الاقتصادات العالمية لصدمات محتملة في قطاع الطاقة. ويعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعات تنسيقية، بينما تعمل اليابان على تأمين إمداداتها النفطية، مما يُبرز المخاوف المتزايدة من اضطرابات طويلة الأمد.
- الأهم من ذلك، أن إيران ردّت على خطة الولايات المتحدة المكونة من 15 نقطة بمقترحها الخاص المكون من 10 نقاط، والذي يبدو غير مقبول إلى حد كبير لواشنطن. ويتضمن هذا المقترح مطالب مثل رفع جميع العقوبات، وضمانات أمنية طويلة الأجل، وانسحاب إسرائيل من لبنان، وفرض رسوم عبور قدرها مليوني دولار أمريكي على كل سفينة تعبر مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران، وهو ما يعني ضمناً السيطرة الفعلية على المضيق.
US500 (الإطار الزمني D1)
المصدر: xStation5
