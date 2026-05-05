١٧:٠٢ · ٥ مايو ٢٠٢٦

تراجع أسهم شركتي Shopify وEaton 📉 الشركات الأمريكية تُعلن عن أرباحها

تتفاعل الأسهم الأمريكية مع نتائج الأرباح الفصلية، مع تقلبات ملحوظة في أسهم شركات مثل إيتون وشوبيفاي، حيث يهيمن جني الأرباح على الرغم من النتائج المالية القوية.

شوبيفاي - انخفضت أسهمها بأكثر من 6% بعد إعلان الأرباح

  • الإيرادات: 3.17 مليار دولار (أعلى من التوقعات البالغة 3.09 مليار دولار)
  • الدخل التشغيلي: 382 مليون دولار (أعلى من التوقعات البالغة 329.2 مليون دولار)
  • الإيرادات الشهرية المتكررة: 212 مليون دولار (متوافقة مع التوقعات)
  • إجمالي قيمة البضائع المباعة: 100.74 مليار دولار (أعلى من التوقعات البالغة 98.77 مليار دولار)
  • نفقات التشغيل للربع الثاني: 35-36% من الإيرادات

شركة أمريكان إلكتريك باور - ارتفاع طفيف في أسهمها بعد إعلان الأرباح

  • الإيرادات: 6.02 مليار دولار (أعلى من 5.75 مليار دولار)
  • ربحية السهم التشغيلية: 1.64 دولار (أعلى من 1.57 دولار)
  • توقعات عام 2026: دون تغيير
  • ربحية السهم للسنة المالية: 6.15 - 6.45 دولار (مقابل 6.34 دولار وفقًا لتوقعات المحللين)

فايزر

  • ربحية السهم: 0.75 دولار (أعلى من 0.72 دولار)
  • الإيرادات: 14.45 مليار دولار (أعلى من 13.84 مليار دولار)
  • توقعات 2026: ثابتة
  • ربحية السهم للسنة المالية: 2.80 - 3.00 دولار
  • إيرادات السنة المالية: 59.5 - 62.5 مليار دولار (مقابل 61.43 مليار دولار)

شركة بيونتك

  • ربحية السهم: -1.95 دولار أمريكي
  • الإيرادات: 118.1 مليون يورو (أقل من 168.4 مليون يورو)
  • الخسارة التشغيلية: 677.5 مليون يورو (أكبر من التقدير البالغ 658.6 مليون يورو)
  • توقعات الإيرادات للسنة المالية: 2.0 مليار - 2.3 مليار يورو
  • إغلاق المواقع: ألمانيا، سنغافورة، كيورفاك
  • تخفيض القوى العاملة: حوالي 1860 وظيفة
  • توفير التكاليف: يصل إلى 500 مليون يورو سنويًا بحلول عام 2029
  • إعادة شراء الأسهم: تصل إلى مليار دولار أمريكي

ارتفاع طفيف في أسهم شركة ماراثون ديجيتال بعد نتائج قوية

  • ربحية السهم: 1.65 دولار (أعلى من 0.74 دولار)
  • الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 2.76 مليار دولار (أعلى من 2.29 مليار دولار)
  • إعادة شراء الأسهم: +5 مليارات دولار

إيتون

  • ربحية السهم: 2.81 دولار (أعلى من 2.75 دولار)
  • الإيرادات: 7.45 مليار دولار (أعلى من 7.13 مليار دولار)
  • قطاع الكهرباء في الأمريكتين: 3.6 مليار دولار (أعلى من 3.46 مليار دولار)
  • قطاع الطيران: 1.18 مليار دولار (أعلى من 1.11 مليار دولار)
  • قطاع الكهرباء العالمي: 1.95 مليار دولار (أعلى من 1.78 مليار دولار)
  • ربحية السهم للربع الثاني: 3.00 - 3.10 دولار (مقابل 3.14 دولار تقديرية)
  • ربحية السهم للسنة المالية: 13.05 - 13.50 دولار
  • النمو العضوي: 9-11% (الربع الثاني والسنة المالية)

دوبونت

  • ربحية السهم: 0.55 دولار (أعلى من 0.48 دولار)
  • الإيرادات: 1.68 مليار دولار (أعلى من 1.66 مليار دولار)
  • ربحية السهم للربع الثاني: حوالي 0.59 دولار (مقابل 0.58 دولار متوقعة)
  • الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثاني: حوالي 430 مليون دولار (مقابل 439.3 مليون دولار متوقعة)
  • الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية: 1.73 مليار دولار - 1.76 مليار دولار
  • إيرادات السنة المالية: 7.16 مليار دولار - 7.22 مليار دولار
  • ربحية السهم للسنة المالية: 2.35 دولار - 2.40 دولار (ارتفاعًا من 2.25 دولار - 2.30 دولار)

آرتشر دانيلز ميدلاند

  • الإيرادات: 20.49 مليار دولار (أقل من 20.61 مليار دولار)
  • ربحية السهم: 0.71 دولار (أكثر من 0.65 دولار)
  • معالجة البذور الزيتية: 9.30 مليون طن (مقابل 9.31 مليون طن)
  • معالجة الذرة: 4.54 مليون طن (مقابل 4.61 مليون طن)

