تراجع الأسهم الكورية يضغط على المعنويات العالمية 🚩 ما هو التالي لمؤشر US500؟

صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية الكورية تُصبح متغيرًا جديدًا في السوق

ركز المستثمرون الذين يحاولون تقييم زخم وول ستريت بشكل كبير على أسواق الخيارات الأمريكية، وتدفقات جاما من المتعاملين، وتأثير انتهاء صلاحية الخيارات الفصلية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ومع ذلك، يُشير بنك غولدمان ساكس إلى مصدر جديد محتمل للمخاطر: سوق صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية المتنامية بسرعة في كوريا الجنوبية.

ووفقًا للبنك، بلغت الأصول المُحتفظ بها في صناديق المؤشرات المتداولة الكورية ذات الرافعة المالية رقمًا قياسيًا قدره 40 مليار دولار. والجدير بالذكر أن ما يقرب من نصف هذه الأصول يأتي من صناديق مُدرجة خارج كوريا، مما يزيد من حجم تدفقات إعادة التوازن العابرة للحدود المحتملة.

يظهر الضعف بالفعل اليوم في أسهم شركة سامسونج الكورية العملاقة (SMSN.UK)، ويبدو أن كوريا تُصبح بشكل متزايد مؤشرًا مفيدًا لمخاطر التركيز في الأسواق العالمية. فبدون شركات عملاقة مثل سامسونج للإلكترونيات، وإس كيه هاينكس، وإل جي للإلكترونيات، لكان مؤشر الأسهم الكوري يتداول بشكل شبه ثابت هذا العام. بل على العكس، ارتفع سعر السهم بنسبة تقارب 90% منذ بداية العام، بعد أن بدأ المستثمرون ينظرون إلى شركات التكنولوجيا الكورية باعتبارها المستفيد الأكبر من التوسع العالمي للذكاء الاصطناعي.

ويأتي المحفز الرئيسي التالي غدًا، عندما تُعلن شركة مايكرون تكنولوجي - إحدى أبرز الشركات المستفيدة من ازدهار سوق رقائق الذاكرة - عن أرباحها بعد إغلاق السوق الأمريكية. كما سيتلقى المستثمرون يوم الجمعة أحدث تقرير عن معدل التضخم في الولايات المتحدة.

المصدر: xStation5

يعود التركيز مجدداً على جاما المتداولين

يُظهر تحليل هيكل خيارات مؤشر S&P 500، استناداً إلى بيانات Alphatica، أن المراكز الوقائية قد أُعيد بناؤها بسرعة ملحوظة بعد انتهاء صلاحية خيارات الربع السنوية.

انخفض صافي انكشاف جاما (GEX) بنسبة 44% في جلسة واحدة، متراجعاً من 313 مليون دولار إلى 176 مليون دولار. يشير هذا إلى أن السوق يتمتع حالياً بهامش استقرار جاما أضعف بكثير مما كان عليه قبل أيام قليلة.

في الوقت نفسه، قامت المؤسسات بزيادة انكشافها على خيارات البيع بقوة بالقرب من مستويات المؤشر الحالية:

تراكمت حوالي 46 مليون دولار من جاما الجديدة لخيارات البيع عند سعر التنفيذ 7400.

تراكمت حوالي 39 مليون دولار من جاما الجديدة لخيارات البيع عند سعر التنفيذ 7450.

ارتفعت نسبة حجم خيارات البيع إلى خيارات الشراء إلى 1.53.

يشير هذا إلى أن كبار المستثمرين لا يتحوطون ضد سيناريو أزمة بعيدة، بل ضد مخاطر هبوطية قد تظهر في أي وقت.

لماذا يُعدّ مستوى 7470 بالغ الأهمية؟

وفقًا لتحليل شركة ألفاتيكا، يقع انعكاس جاما لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاليًا بالقرب من 7470، وهو ما يُقارب سعر إغلاق السوق الأخير.

فوق هذا المستوى، يميل جاما الإيجابي للمتداولين إلى تثبيت حركة السعر ودعم التحركات نحو مناطق المقاومة الأعلى:

7575

7600

7700

7800

أما التحرك دون مستوى 7470 فقد يُؤدي إلى عكس ذلك. في هذه الحالة، قد يُضطر المتداولون إلى بيع العقود الآجلة مع انخفاض السوق، مما قد يزيد من التقلبات ويُسرّع من زخم الهبوط ما لم يتدخل المشترون بسرعة. تقع أقوى مناطق تسارع الهبوط حاليًا حول 7450 و7400.

المصدر: Alphatica.io

كوريا قد تُضخّم تحركات السوق

تشير غولدمان ساكس إلى أن الشعبية القياسية لصناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية في كوريا قد تزيد من تقلبات السوق.

ووفقًا لتقديرات البنك، فإن تحركًا بنسبة 5% في السوق قد يُجبر المتعاملين الذين يدعمون صناديق المؤشرات المتداولة الكورية ذات الرافعة المالية على إعادة موازنة ما يقارب 4.7 مليار دولار من انكشافاتهم.

يمثل هذا الرقم حوالي 13% من متوسط ​​حجم التداول اليومي في سوق الأسهم الكورية.

وتصبح الأرقام أكثر وضوحًا على مستوى الأسهم الفردية.

وتُقدّر غولدمان ساكس أن أكبر تدفقات إعادة الموازنة المحتملة ستؤثر على شركات التكنولوجيا الكورية الرائدة:

إس كيه هاينكس: حوالي 2.0 مليار دولار

سامسونج إلكترونيكس: حوالي 1.45 مليار دولار

وتُعادل هذه التدفقات حوالي 25% و21% من متوسط ​​حجم التداول لكل شركة على التوالي.

هذا يعني أنه حتى لو بقيت أساسيات الشركات دون تغيير، فإن الطبيعة الآلية لإعادة توازن صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية قد تُحدث تحركات سعرية كبيرة مؤقتًا.

هل نشهد موجة تقلبات حادة أخرى؟

في الوقت الراهن، لا توجد مؤشرات على خوف شديد في السوق. فقد تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 170 نقطة عن أعلى مستوى له مؤخرًا، وهو تصحيح طفيف نسبيًا بالنظر إلى قوة الارتفاع السابق.

مع ذلك، فإن اجتماع عوامل إعادة بناء التعرض السلبي لمعامل جاما بسرعة في أسواق الخيارات الأمريكية، والتعرض القياسي لصناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية في آسيا، يخلق بيئة قد تكون أكثر حساسية لتحركات السوق الحادة. كما أن انخفاض السيولة خلال فصل الصيف قد يزيد من حدة التقلبات.

حتى العوامل المحفزة العادية نسبيًا - مثل بيانات التضخم الأقل قوة، أو سياسة نقدية أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي، أو أرباح مخيبة للآمال من شركات التكنولوجيا الكبرى - قد تُحفز عمليات تحوط وإعادة توازن تلقائية على جانبي المحيط الهادئ.

لذا، قد تُشكّل الأيام القادمة اختبارًا ليس فقط لمستوى 7470 على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بل أيضًا لقدرة السوق بشكل عام على استيعاب التأثير المتزايد لاستراتيجيات التداول الآلي ومنتجات الاستثمار ذات الرافعة المالية.

تتداول العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بانخفاض قبيل افتتاح السوق الأمريكية، على الرغم من أن أحجام التداول لا تزال منخفضة نسبيًا. ونتيجةً لذلك، قد يكون لما يحدث خلال أول 20-30 دقيقة من التداول في نيويورك أهمية بالغة في تحديد ما إذا كان هذا الضعف الحالي سيتحول إلى حركة سعرية أوسع أم سيبقى مجرد تراجع قصير الأجل.

المصدر: xStation5