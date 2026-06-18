تراجع الفرنك السويسري بعد أن أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة دون تغيير.

قرر البنك الوطني السويسري الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه في يونيو/حزيران. وقد ظل سعر الفائدة ثابتاً منذ يونيو/حزيران من العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن قرارات أسعار الفائدة في سويسرا تُتخذ كل ثلاثة أشهر. ولا يزال سعر الفائدة عند صفر بالمئة، ونظراً لارتفاع التضخم بشكل طفيف حالياً، لا يُتوقع أي ضغوط لخفضه، ولكنه في الوقت نفسه لا يزال بعيداً عن الحد الأعلى لهدف التضخم.

على الرغم من أن الحرب في إيران تسببت في ارتفاع مؤقت لأسعار الطاقة المستوردة، ودفعت معدل التضخم في مايو إلى 0.6%، إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين السويسري لا يزال ضمن النطاق الأدنى لهدف التضخم (0-2%).

وتُظهر سويسرا اعتمادًا أقل بكثير على سلع الطاقة من الشرق الأوسط بفضل تطور الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، مما يحمي اقتصادها المحلي من صدمات الأسعار العالمية بشكل أقوى من منطقة اليورو. ويظل التركيز الرئيسي لصناع السياسات على سعر صرف الفرنك السويسري، ومخاطر ارتفاع قيمته بشكل مفرط في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

التوقعات الاقتصادية الكلية

أجرى البنك الوطني السويسري تعديلًا طفيفًا بالزيادة على توقعاته للتضخم على المدى القصير والمتوسط:

التضخم: يتوقع البنك الآن أن يبلغ متوسط ​​التضخم 0.6% في عام 2026 (ارتفاعًا من 0.5% في توقعات مارس)، و0.6% في عام 2027 (ارتفاعًا أيضًا من 0.5%). من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.7% في عام 2028 (مقارنةً بـ 0.6% سابقًا)، وأن يصل إلى 0.8% في الربع الأول من عام 2029.

نمو الناتج المحلي الإجمالي: لم يطرأ أي تغيير على التوقعات الاقتصادية. ويتوقع البنك الوطني السويسري أن ينمو الاقتصاد السويسري بنحو 1.0% في عام 2026 و1.5% في عام 2027.

تصريحات المصرفيين في مؤتمر البنك الوطني السويسري

أرسل أعضاء بارزون في مجلس إدارة البنك الوطني السويسري إشارات واضحة خلال مؤتمر اليوم:

مارتن شليغل (رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري):

"نُبدي استعدادًا متزايدًا للتدخل في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة. وبهذه الطريقة، نتصدى لأي ارتفاع سريع ومفرط في قيمة الفرنك السويسري، والذي من شأنه أن يُهدد استقرار الأسعار في سويسرا".

ارتفع التضخم في الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، فإن الضغط التضخمي على المدى المتوسط ​​لم يتغير تقريبًا مقارنةً بآخر تقييم للسياسة النقدية. "كل ما بين 0 و2% يُعتبر جيدًا فيما يتعلق بالتضخم"، و"لا أفضلية لموقع التضخم ضمن هذا النطاق".

وأشار أيضًا إلى أن الأوضاع النقدية أضعف مما كانت عليه في مارس، وأن البنك لا يتوقع حاليًا أي آثار سلبية في سويسرا.

أنطوان مارتن (عضو مجلس إدارة البنك الوطني السويسري):

أشار إلى أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال هشًا، مضيفًا أنه من المتوقع أن يبقى التضخم العالمي عند مستوى مرتفع.

أتيليو تشودين (عضو مجلس إدارة البنك الوطني السويسري):

أشار إلى أن المؤشرات المحلية تُظهر انتعاشًا اقتصاديًا قويًا، لكن الخطر الرئيسي على آفاق سويسرا يكمن في حالة الاقتصاد العالمي.

ماذا نتوقع لزوجي اليورو والفرنك السويسري (EURCHF) والدولار الأمريكي والفرنك السويسري (USDCHF)؟

زوجي اليورو والفرنك السويسري (EURCHF):

مباشرةً بعد إعلان القرار، انخفض الفرنك السويسري انخفاضًا طفيفًا مقابل اليورو، بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3% ليصل إلى مستوى حوالي 0.9215 لكل يورو. منذ الارتفاع المفاجئ لقيمة الفرنك السويسري في مطلع فبراير ومارس (مع اندلاع الحرب في إيران)، أدى الإعلان الواضح من البنك الوطني السويسري عن استعداده للتدخل إلى انخفاض سعر صرف الفرنك السويسري بشكل منهجي. وتُعتبر منطقة العرض القوية لهذا الزوج من العملات بين 0.9220 و0.9250.

زوج العملات USDCHF

يُعدّ توقيع اتفاقية السلام في فرساي بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الأربعاء، من قِبل الرئيس ترامب والرئيس الإيراني، عاملاً هاماً في تخفيف حدة التوترات في أسواق الطاقة. وهذا يعني انخفاض الطلب على الفرنك السويسري كملاذ آمن، ما يُفترض أن يُسهم في انتعاش واستقرار سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري (EURCHF) والدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (USDCHF).

مع ذلك، ونظراً لتصريح مارتن شليغل بـ"زيادة الاستعداد للتدخل" في حال حدوث أي اضطرابات، يجب على المستثمرين مراعاة أن البنك الوطني السويسري يُقيّد بشكل مصطنع إمكانية ارتفاع قيمة الفرنك. ومن المرجح أن تُقابل أي محاولات مفاجئة لرفع قيمة الفرنك السويسري ببيع مكثف للعملة من قِبل البنك المركزي السويسري، ما يُرسي حداً أدنى قوياً طويل الأجل لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري (EURCHF) والدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (USDCHF).