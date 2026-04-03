تراجع سعر البيتكوين مجدداً 📉 التحليل الفني (03.04.2026)

تراجع سعر البيتكوين إلى حوالي 66,000 دولار أمريكي، ولم يتمكن في الأيام الأخيرة من استعادة خسائره، على الرغم من محاولة مؤشرات الأسهم التعافي. وتتعرض العملات الرقمية لضغوط نتيجة قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يؤدي إلى استنزاف السيولة من الأصول عالية المخاطر.
- انخفض سعر البيتكوين من حوالي 76,000 دولار أمريكي في مارس إلى 66,000 دولار أمريكي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 15% تقريباً. ولم يُوفر تحسن نشاط السوق الفورية والتدفقات الإيجابية الحذرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة دعماً كافياً.
- بعد الانخفاض من حوالي 94,000 دولار أمريكي في يناير، شكلت منطقة 74,000-76,000 دولار أمريكي مقاومة مرتين، ولا تزال هذه المنطقة تمثل الحاجز الفني الرئيسي.
- في الوقت نفسه، شهد البيتكوين انخفاضات مرتين قرب مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للاندفاع الهبوطي الأخير، والذي يقع حول 74,000 دولار أمريكي.
- يتداول السعر حاليًا ضمن النطاق الأدنى لقناة سعرية صاعدة، مع استمرار تشكّل قيعان أعلى. قد يشير كسر مستوى 66,000 دولار إلى ضعف كبير وزيادة في ضغط البيع، ما يُعرف باختراق هبوطي.
- يشبه النمط الحالي نمط العلم، وهو عادةً ما يُشير إلى استمرار الاتجاه الهابط، وفي هذه الحالة، يُشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.
قد يُمهد الانخفاض نحو 65,000 دولار الطريق أمام دافع بيع أقوى، بينما قد يُمهد الصعود فوق 70,000 دولار (مستوى المقاومة النفسية الأول، والذي تعززه حركة السعر) الطريق نحو 74,000 دولار واختراق صعودي محتمل من القناة الصاعدة، الأمر الذي يتطلب تجاوز منطقة 77,000-78,000 دولار.
بيتكوين (إطار زمني ساعة واحدة)
المصدر: xStation5
ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2% وسط ضعف الدولار الأمريكي 📈
تقلبات سوق الفوركس المرتبطة بالحرب: انخفاض حاد في الدولار الأمريكي 💥؛ انتعاش الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والفرنك السويسري 🚀
NZDUSD: قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتشدد وتداولات شركة تاكو تدعم الدولار النيوزيلندي 🚀
انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% 📉