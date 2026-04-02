تراجع سعر الذهب بنسبة 2.5% مع تعهد ترامب بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب والفضة مجدداً اليوم عقب خطاب دونالد ترامب أمس، والذي تناول فيه بشكل أساسي الحرب مع إيران. وتُعزز الولايات المتحدة وجودها في الشرق الأوسط، وقد صرّح ترامب بأن الأسابيع المقبلة قد تشهد موجة كبيرة من الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما قد يُلحق ضرراً بالغاً بالبلاد.

وحتى قبل خطاب ترامب، أشارت مصادر استخباراتية أمريكية، نقلتها وسائل الإعلام، إلى أن إيران اتخذت موقفاً رافضاً للدخول في مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار.

وعقب تصريحات الرئيس الأمريكي، صرّحت إيران بأنها ستواصل الحرب حتى تحقيق النصر الكامل، وحتى اللحظة التي "يندم" فيها ترامب على قرار الهجوم.

ونتيجة لذلك، تتزايد مخاوف الأسواق من ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الدولار الأمريكي، الذي يستفيد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف التضخم، مما يُشكل ضغطاً على أسواق الأسهم والمعادن النفيسة.

رسوم بيانية للذهب والفضة (يوم واحد)

انخفض سعر الذهب بنحو 2.5% اليوم، بينما تراجعت الفضة بنحو 5%. لا يزال المعدن أكثر حساسية للظروف الاقتصادية، بما في ذلك التوقعات الصناعية العالمية، والتي تتأثر سلباً بالاضطرابات مثل احتمال إغلاق مضيق هرمز.

المصدر: xStation5



