تراجع طفيف في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة خلال الربع الأول من 2026 رغم نمو التدفقات الداخلة

شهدت المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2026 انخفاضًا محدودًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في وقت واصلت فيه التدفقات الاستثمارية الواردة تسجيل نمو سنوي، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية، رغم التغيرات التي طرأت على حجم التدفقات الخارجة.

انخفاض صافي التدفقات بنسبة 2.4% على أساس سنوي

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 23.1 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، مسجلًا تراجعًا بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. ويعكس هذا الانخفاض توازنًا مختلفًا بين الاستثمارات الداخلة والخارجة خلال الفترة، دون أن يشير بالضرورة إلى تراجع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

هبوط ملحوظ مقارنة بالربع السابق

وعند مقارنة النتائج بالربع الرابع من عام 2025، يتضح أن صافي التدفقات شهد انخفاضًا كبيرًا بلغت نسبته 51.9%، وهو تراجع فصلي لافت يعكس تغيرًا في وتيرة حركة رؤوس الأموال الأجنبية بين الفترتين، سواء من حيث حجم الاستثمارات الجديدة أو قيمة التدفقات الخارجة.

نمو الاستثمارات الداخلة إلى الاقتصاد السعودي

رغم انخفاض صافي التدفقات، فإن التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة واصلت تحقيق أداء إيجابي، حيث بلغت 26.6 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويشير ذلك إلى استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، بما يعزز جهود التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في دعم النمو.

ارتفاع ملحوظ في التدفقات الخارجة

في المقابل، ارتفعت التدفقات الاستثمارية الأجنبية الخارجة إلى 3.5 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، محققة زيادة سنوية بلغت 50.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وأسهم هذا الارتفاع في تقليص صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم التحسن المسجل في قيمة التدفقات الداخلة.

شمول مختلف الأنشطة الاقتصادية

ويغطي مسح الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تنفذه الهيئة جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، بما يوفر مؤشرات دقيقة حول حركة الاستثمارات الأجنبية واتجاهاتها داخل الاقتصاد السعودي، ويساعد صناع القرار والمستثمرين على متابعة تطورات المشهد الاستثماري بصورة أكثر شمولًا.