تراجع ثقة المستهلكين في ألمانيا وفرنسا وسط ارتفاع أسعار الطاقة

تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة GfK إلى -28 نقطة، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت -27.4 و-24.7 نقطة، مما يشير إلى تدهور في ظروف الشراء لدى الأسر.

من المتوقع أن تتراجع ثقة المستهلك الألماني قبيل شهر أبريل، إذ تتوقع الأسر ارتفاع أسعار الطاقة نتيجةً للحرب في إيران، الأمر الذي قد يزيد التضخم ويؤثر سلبًا على الانتعاش الاقتصادي الهش في ألمانيا.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مؤسسة GfK ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق ( NIM )، بمقدار 3.2 نقطة ليصل إلى -28.0 نقطة في أبريل.

وكان المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضًا أقل، إلى -27.0 نقطة.

وتراجعت توقعات دخل المستهلكين إلى المنطقة السلبية وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم إلى تآكل القدرة الشرائية.

كما تراجعت التوقعات الاقتصادية، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022.

ويشير الاستطلاع إلى أن العديد من المستهلكين يخشون أن يواجه الانتعاش الحذر للاقتصاد الألماني انتكاسة كبيرة، لا سيما إذا استمر الصراع.

بحسب دراسة حديثة أجرتها شركة NIM، يتوقع 60% من الألمان استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز والوقود على المدى الطويل، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين، وفقًا لما ذكره رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في NIM.

وفي فرنسا، استقر مؤشر مناخ الأعمال عند 97 نقطة، مقارنةً بتوقعات بلغت 96 نقطة؛ إلا أنه انخفض في قطاع التصنيع إلى 99 نقطة مقابل 101 نقطة متوقعة و102 نقطة سابقة، بينما تراجعت ثقة المستهلكين إلى 89 نقطة من 91 نقطة سابقة.

المصدر: xStation5