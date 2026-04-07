تراجعت أسعار الكاكاو 7% وسط ارتفاع الدولار الأمريكي وضعف الطلب 📉

انخفضت أسعار العقود الآجلة للكاكاو في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بنسبة تقارب 7% اليوم، متراجعةً إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل مارس، أي دون 3000 دولار. ويتم تداول السلعة حاليًا عند حوالي 3000 دولار للطن، وهو ما يقل بأكثر من 3.5 أضعاف عن سعرها قبل عام، وبنحو أربعة أضعاف عن ذروتها التي بلغتها في ديسمبر 2024. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى محاصيل فاقت التوقعات في غرب إفريقيا، المنطقة الرئيسية المنتجة للكاكاو. وقد أجبر تحسن ظروف العرض المحللين على مراجعة توقعاتهم السابقة للعجز في موسم 2025/2026، مما زاد الضغط على الأسعار، وخاصة العقود الآجلة.

كما تتأثر الأسعار سلبًا بضعف الطلب من مصنعي الأغذية. فخلال فترة ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، خفضت العديد من الشركات نسبة الكاكاو في منتجاتها وعدّلت تركيباتها لخفض التكاليف. ولا تزال آثار هذه التغييرات واضحة حتى اليوم.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار المواد الخام، لم تنخفض أسعار الشوكولاتة في المتاجر بعد. يعود هذا في معظمه إلى العقود طويلة الأجل الموقعة بأسعار أعلى بكثير، فضلاً عن تردد المصنّعين في العودة سريعاً إلى التركيبات السابقة، لما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية.

ونتيجةً لذلك، لا يزال السوق في مرحلة انتقال الأسعار المتأخرة المعتادة، حيث لا ينعكس انخفاض أسعار المواد الخام مباشرةً على انخفاض أسعار المنتجات النهائية. لذا، من غير المرجح حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الشوكولاتة للمستهلكين على المدى القريب.

لا تزال الظروف الجوية في ساحل العاج غير مواتية لموسم حصاد الكاكاو المتوسط. ففي معظم مناطق الزراعة، لم تُسجّل أي أمطار الأسبوع الماضي، ويشير المزارعون إلى ازدياد حاجتهم إلى الرطوبة لدعم نمو المحصول المتوسط، الذي يمتد من مارس إلى أغسطس.

ورغم دخول البلاد رسمياً موسم الأمطار، إلا أن كمية الأمطار لا تزال أقل من توقعات السوق. عملياً، يُشكّل هذا خطراً على تباطؤ نمو القرون خلال الأشهر الرئيسية من مايو إلى أغسطس، على الرغم من وجود العديد من القرون بأحجام متفاوتة على الأشجار.

سُجّلت أكبر حالات نقص الأمطار في العديد من مناطق الإنتاج الرئيسية، بما في ذلك سوبري، وأغبوفيل، وديفو، وأبينغورو، ودالوا، وبونغوانو، وياموسوكرو. وفي بعض هذه المناطق، كانت كميات الأمطار أقل بكثير من متوسط ​​الخمس سنوات، مما زاد الضغط على ظروف المزارع.

كما يُشير المزارعون إلى تدهور رطوبة التربة، لا سيما في المناطق الوسطى والغربية الوسطى من البلاد. ويُعدّ هذا مؤشراً هاماً للسوق، إذ لا تزال ساحل العاج أكبر منتج للكاكاو في العالم، ويمكن أن تُؤثر مشاكل الطقس المحلية بسرعة على توقعات العرض العالمي.

لا ​​تزال المحاصيل متواضعة في الوقت الحالي، لكن يتوقع المزارعون تحسناً بدءاً من شهر مايو. ويفترض السيناريو الأساسي زيادة العرض في الأسابيع المقبلة، على الرغم من أن هذا سيعتمد بشكل كبير على عودة هطول الأمطار بشكل منتظم.