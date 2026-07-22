تراجعت أسعار الكاكاو بنسبة 5% وسط ارتفاع المخزونات في بورصة إنتركونتيننتال (ICE).

لا تزال أسعار العقود الآجلة للكاكاو (COCOA) في بورصة ICE تحت ضغط، حيث انخفضت بنحو 5% لتصل إلى 5300 دولار للطن، مع استمرار تأثير قوة الدولار الأمريكي وارتفاع مخزونات ICE على السوق. في الوقت نفسه، يُقيّم المستثمرون ما إذا كان تحسن الطلب العالمي والمخاطر المرتبطة بالطقس في غرب إفريقيا كافيين لتعويض مؤشرات زيادة المعروض من الكاكاو في الأشهر المقبلة.

أهم الحقائق:

لا تزال أسعار الكاكاو تحت ضغط بعد أن ارتفعت مخزونات الكاكاو في بورصة ICE إلى أعلى مستوى لها في عامين، لتصل إلى 3.28 مليون كيس.

أظهرت بيانات طحن الكاكاو صورة متباينة للطلب: فقد سجلت أوروبا انخفاضًا بنسبة 4.6% على أساس سنوي، بينما حققت أمريكا الشمالية (+7.7%) وآسيا (+25%) نموًا أقوى من المتوقع.

يأتي ضغط إضافي من تحسن ظروف العرض، بما في ذلك زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي في صادرات الكاكاو النيجيرية في يونيو/حزيران، وزيادة الواردات من ساحل العاج.

على المدى المتوسط، تستمر الأسعار في تلقي الدعم من مخاطر الطقس المرتبطة بظاهرة النينيو، والتي قد تُفاقم ظروف الزراعة في غرب أفريقيا وتُقلل من المحاصيل المستقبلية.

لا يزال الطلب متذبذبًا، لكن القطاع بدأ بالتعافي.

في الأسبوع الماضي، كان رد فعل السوق سلبيًا بعد أن أفادت الرابطة الأوروبية للكاكاو بانخفاض إنتاج الكاكاو المطحون في أوروبا بنسبة 4.6% على أساس سنوي، مسجلًا أضعف قراءة للربع الثاني في ست سنوات. ومع ذلك، خفت حدة المخاوف بشأن الطلب العالمي جزئيًا بفضل بيانات أقوى بكثير من أمريكا الشمالية وآسيا.

ارتفع إنتاج الكاكاو المطحون في أمريكا الشمالية بنسبة 7.7% على أساس سنوي، على الرغم من توقعات السوق بانخفاضه، بينما قفز إنتاج الكاكاو المطحون في آسيا بنسبة 25% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات بشكل ملحوظ. وجاءت إشارة إيجابية أخرى من شركة باري كاليبو، أكبر مُصنِّع للكاكاو في العالم، والتي أعلنت عن نمو سنوي في المبيعات بنسبة 5.7% في الربع الثالث من سنتها المالية، وهو أول ارتفاع سنوي للشركة منذ أكثر من عامين.

تحسن العرض يُؤثر على الأسعار على الرغم من المخاوف المناخية طويلة الأجل.

في الأسابيع الأخيرة، تلقى السوق عدة إشارات تُشير إلى تحسن ظروف العرض. ارتفعت صادرات الكاكاو النيجيرية بنسبة 30% على أساس سنوي في يونيو، بينما زادت كميات الكاكاو الواردة إلى ساحل العاج بنسبة 21% منذ بداية موسم التسويق الحالي مقارنةً بالعام الماضي. في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات الكاكاو التي ترصدها بورصة ساحل العاج (ICE) إلى أعلى مستوى لها في عامين، مما زاد الضغط على الأسعار نحو الانخفاض.

ومع ذلك، لا تزال التوقعات بشأن المحاصيل المستقبلية غير مؤكدة. تشير الدراسات الأولية إلى أن محصول الكاكاو الرئيسي في ساحل العاج لموسم 2026/2027 قد يبلغ حوالي 1.8 مليون طن، أي أقل بنحو 18% من الموسم السابق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد مركز التنبؤات المناخية الأمريكي أن ظاهرة النينيو هذا العام قد تصبح من أقوى الظواهر منذ أكثر من 75 عامًا، مما يزيد من خطر الجفاف في جميع أنحاء غرب إفريقيا ويقلل من إنتاجية الكاكاو في المستقبل. ونتيجةً لذلك، وعلى الرغم من الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن ارتفاع المخزونات وقوة الدولار، فإن العوامل الأساسية لسوق الكاكاو على المدى المتوسط ​​لا تزال داعمة نسبيًا.

الكاكاو (الرسم البياني D1)

انخفضت أسعار الكاكاو بأكثر من 15% عن أعلى مستوياتها المحلية الأخيرة، مما دفع السوق إلى 6650 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ خريف عام 2025.