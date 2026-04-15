تراجعت أسهم هيرميس بنسبة 13% في ذكرى كارثة سفينة تيتانيك ⚓

يصادف اليوم، 15 أبريل، الذكرى السنوية الـ 114 لغرق سفينة آر إم إس تايتانيك، ومن الصعب تجاهل التشابه الملحوظ: ففي اليوم نفسه، تعرضت أسهم شركة هيرميس إنترناشونال، المدرجة تحت الرمز RMS، لضغوط شديدة في بورصة باريس. وشهدت أسهم هيرميس إنترناشونال، المدرجة في بورصة يورونكست تحت الرمز RMS، أحد أسوأ أيامها في تاريخ سوق الأسهم، حيث خسرت ما بين 13 و14% عند افتتاح جلسة التداول في باريس. وبذلك، انخفض السهم إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومنذ بداية العام، انخفض سعره بنسبة تقارب 28%.

📊 نتائج الربع الأول من عام 2026 - التقرير مقابل التوقعات

بلغت إيرادات الربع الأول 4.07 مليار يورو، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي وفقًا لأسعار الصرف الحالية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التأثير السلبي لتقلبات العملة بقيمة 290 مليون يورو. وكان السوق قد توقع ما بين 4.13 و4.16 مليار يورو. بلغ نمو المبيعات العضوية بأسعار صرف ثابتة 5.6%، بينما توقع محللو Visible Alpha نموًا بنسبة 7.1%، وهو ما يُعدّ خيبة أمل كبيرة بالنظر إلى التسارع المتوقع بعد أداء قوي في الربع الرابع من عام 2025 (9.8%). مع ذلك، يجدر تسليط الضوء على نقطة مهمة: تبدو نتائج القطاعات بالعملات المُعلنة مُبالغًا فيها (انخفاض الساعات بنسبة 10%، والملابس بنسبة 6%)، ولكن بعد استبعاد تأثير العملة، يصبح الوضع أكثر اعتدالًا، حيث انخفضت مبيعات الساعات بنسبة 3.7% فقط، بينما استقرت مبيعات الملابس تقريبًا عند 0.4%.

🌍 النتائج الجغرافية (أسعار صرف ثابتة)

الأمريكتان: 17.2% - ربع استثنائي، مع نمو متوازن في جميع القطاعات في الولايات المتحدة وكندا وأمريكا الجنوبية؛ وهو أبرز ما جاء في التقرير.

اليابان: 9.6% - ولاء قوي من العملاء المحليين. في مارس، تم توسيع وتجديد متجر أوميدا هانكيو في أوساكا.

أوروبا (باستثناء فرنسا): +9.7% - نمو قوي مدفوع بالطلب المحلي.

فرنسا: -2.8% - انخفاض ملحوظ في حركة السياحة، خاصة في مارس، مرتبط بالوضع في الشرق الأوسط.

آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان): +2.2% (مقابل توقعات +5.7%) - تباطؤ من +8% في الربع الرابع؛ الصين تحافظ على نمو طفيف، وكوريا الجنوبية قوية، وبقية المنطقة أضعف؛ أثرت اضطرابات الرحلات الجوية على سنغافورة وتايلاند.

الشرق الأوسط (باستثناء دول أخرى): -5.9% - منذ مارس، كان للحرب تأثير كبير؛ انخفضت المبيعات في مراكز التسوق الفاخرة في الإمارات والكويت وقطر والبحرين بشكل حاد؛ وانخفضت مبيعات مراكز التسوق في دبي بنسبة 40% في مارس. كانت هذه المنطقة أسرع أسواق هيرميس نموًا طوال عام ٢٠٢٥.

📦 نتائج القطاعات (بأسعار صرف ثابتة)

🤤 المنتجات الجلدية والسروج: +٩.٤٪ (١,٨٤٩ مليون يورو) - طلب قوي على المجموعات ونمو متزايد في الطاقة الإنتاجية؛ من أبرز منتجات الموسم حقيبة فوبورغ إكسبريس وقلادة كولييه داتيلاج؛ وفي أبريل، تم افتتاح ورشة الجلود الخامسة والعشرين في لوب (جيروند).

👗 الملابس والإكسسوارات: +٠.٤٪ (١,٠٧٦ مليون يورو) - نمو عضوي ثابت؛ لاقى عرض مجموعة خريف/شتاء ٢٠٢٦ النسائية في الحرس الجمهوري استحسانًا كبيرًا.

🧣 الحرير والمنسوجات: +٧.٨٪ (٢٥٧ مليون يورو) - نمو قوي مدفوع بالإبداع المتجدد باستمرار. يبرز وشاح L'esprit s'envole

🏺 قطاعات هيرميس الأخرى (المجوهرات، الأدوات المنزلية): +6.8% (540 مليون يورو) - استمرار الزخم؛ أقيم حدث Double Tour للمجوهرات الراقية لأول مرة في طوكيو.

💄 العطور ومستحضرات التجميل: +0.2% (127 مليون يورو) - استقرار المبيعات؛ إصدارات جديدة: Musc Pallida من مجموعة Hermessence ، و Un Jardin sous la mer ، وأول كريم أساس Plein Air بـ 34 درجة لونية.

⌚ الساعات: -3.7% (135 مليون يورو) - بيئة مليئة بالتحديات، لكن هيرميس توسع تشكيلتها؛ تم الكشف عن ساعة H08 ذات الحركة الهيكلية المصنوعة من التيتانيوم وساعة Arceau Samarcande ذات آلية تكرار الدقائق في معرض Watches & Wonders في جنيف. توسيع المصنع في لو نوارمونت بحلول عام ٢٠٢٨.

📦 منتجات أخرى: +٣.٦٪ (٨٦ مليون يورو) - تصنيع لعلامات تجارية أخرى، جون لوب، سان لويس، بويفوركا.

المصدر: علاقات المستثمرين في هيرميس

على الرغم من هذه التحديات، حافظت هيرميس على أهداف نموها طويلة الأجل بافتراض استقرار أسعار الصرف، وفي الوقت نفسه، أعادت شراء أكثر من 31 ألف سهم من أسهمها بقيمة 60 مليون يورو في الربع الأول. وعلق أكسل دوماس، الرئيس التنفيذي، على النتائج بأسلوبه المعهود قائلاً: "في ظل بيئة جيوسياسية متوترة، تواصل هيرميس مسيرتها، ملتزمة باستراتيجيتها طويلة الأجل". وتحافظ الشركة على هامش ربح تشغيلي يتجاوز 41%، وهي نتيجة لا تستطيع أي شركة أخرى في قطاع المنتجات الفاخرة تحقيقها. ويُعدّ 29 يوليو 2026 الموعد الرئيسي التالي في جدول أعمال الشركة، وهو موعد إعلان نتائج النصف الأول من العام.

يُظهر الرسم البياني لسهم هيرميس (يورونكست باريس) اتجاهًا صعوديًا قويًا منذ عام 2023، تسارع في عام 2024 وبلغ ذروته فوق 3100 يورو في أوائل عام 2025، تلاه انخفاض حاد في السعر بأكثر من 11.85% في الأسابيع الأخيرة. وقد مثّل المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط البرتقالي) دعمًا قويًا في معظم الأوقات منذ عام 2023، ولكن منذ أوائل عام 2025، انخفض السعر دونه وهو حاليًا أقل بكثير من هذا المتوسط ​​(تبلغ قيمة المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم الحالية 2059.72). ويُظهر مخطط حجم التداول (على اليسار) منطقة نشاط عالية واضحة بين 1800 و2300 يورو تقريبًا، مع أعلى تركيز لحجم التداول حول 2000-2100 يورو، والتي تعمل حاليًا كمنطقة دعم/مقاومة قوية بعد الانخفاض. منذ بلوغه ذروته في عام 2025، استقر السعر حول مستوى متوسط ​​السعر المرجح بالحجم (الخط الأفقي الأسود)، والذي شكّل نقطة توازن السوق في معظم الأوقات؛ أما الآن، فالسعر أدنى من هذا الخط، مما يؤكد سيطرة البائعين في الفترة الأخيرة.

المصدر: xStation