تراجعت أسهم شركة أورلين، أكبر شركة مدرجة في أوروبا الوسطى والشرقية، مع انخفاض سعر النفط إلى ما دون 80 دولارًا.

تراجعت أسهم شركة أورلين البولندية (PKN.PL)، أكبر شركة في منطقة أوروبا الوسطى، بنحو 15% عن أعلى مستوياتها الأخيرة، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز، حيث يُتوقع تخفيف قيود الملاحة فيه خلال الأيام القادمة.

يصعب تحديد أي عامل رئيسي وراء هذا التراجع باستثناء الارتفاع الحاد في أسعار النفط، والذي يؤثر بشكل كبير على هوامش ربحية أورلين. كما يُبرز تحرك الأسعار الأخير مدى اعتماد الشركة على تطورات أسواق الطاقة العالمية.

تشير التوقعات النفطية المُحدثة بعد الاتفاق الإيراني عمومًا إلى انخفاض الأسعار مقارنةً بالمستويات التي سُجلت في وقت سابق من هذا الربيع. ومن بين أكبر المؤسسات المالية، لا يزال البنك الدولي وحده يُبقي على توقعاته لسعر خام برنت فوق 90 ​​دولارًا للبرميل. حتى الآن، انخفض سعر خام برنت إلى حوالي 78.6 دولارًا للبرميل، بعد أن كان يقارب 120 دولارًا للبرميل في 9 مارس 2026.

وتقوم المؤسسات بمراجعة توقعاتها في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني. إذ تتوقع غولدمان ساكس الآن أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت حوالي 80 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من عام 2026، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة 90 دولارًا للبرميل. كما خفضت مورغان ستانلي توقعاتها، متوقعةً أن يبلغ سعر برنت حوالي 90 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من عام 2026، و80 دولارًا للبرميل في الربع الأخير. أما سيتي، فهي أكثر تشاؤمًا، إذ تتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر برنت حوالي 75 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من عام 2026، قبل أن ينخفض ​​أكثر إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام. وتُعد التوقعات لعام 2027 أكثر انخفاضًا. إذ تتوقع غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط ​​سعر برنت حوالي 75 دولارًا للبرميل، بينما تتوقع سيتي انخفاضه إلى حوالي 65 دولارًا للبرميل.

تُشير التوقعات لعام 2027 إلى انخفاض أكبر. إذ تتوقع غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط ​​سعر برنت حوالي 75 دولارًا للبرميل، بينما تتوقع سيتي انخفاضه إلى حوالي 65 دولارًا للبرميل. مع ذلك، لا تشارك جميع المؤسسات هذا التشاؤم. لا يزال البنك الدولي يتوقع أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط حوالي 94 دولارًا للبرميل في عام 2026، عازيًا ذلك إلى استمرار مخاطر جانب العرض والغموض الجيوسياسي. في الوقت نفسه، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا تدريجيًا في أسعار خام برنت خلال النصف الثاني من العام، ليصل سعره إلى حوالي 79 دولارًا للبرميل بحلول نهاية عام 2026.

يبقى النفط المحرك الرئيسي لشركة أورلين.

يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح العلاقة القوية بين سعر سهم أورلين وأسعار النفط الخام. على الرغم من أن أورلين أصبحت مجموعة طاقة متنوعة ذات نشاط كبير في التكرير والبتروكيماويات وتوليد الطاقة والغاز وعمليات البيع بالتجزئة، إلا أن المستثمرين ما زالوا ينظرون إلى الشركة كمؤشر لأوضاع سوق الطاقة.

عادةً ما يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض توقعات الأرباح، لا سيما عندما يصاحبه انخفاض في هوامش التكرير وبيئة اقتصادية كلية أقل دعمًا.

في الوقت نفسه، قد يشير التصحيح الأخير إلى أن المستثمرين بدأوا في تسعير فترة طويلة من انخفاض أسعار السلع الأساسية في أعقاب تخفيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

المصدر: أبحاث XTB، بلومبيرغ فاينانس إل بي

أورلين (PKN.PL)، الإطار الزمني D1

يعكس الانخفاض الأخير في أسهم أورلين كلاً من التصحيح الحاد في أسعار النفط الخام وتزايد التوقعات بأن خام برنت قد يبقى أدنى بكثير من أعلى مستوياته التي بلغها في وقت سابق من هذا العام. ما لم تشهد أسواق الطاقة صدمة عرض جديدة أو تتصاعد التوترات الجيوسياسية مجدداً، فمن المرجح أن تستمر أسعار النفط المنخفضة في التأثير سلباً على معنويات المستثمرين تجاه السهم في الأشهر المقبلة.

المصدر: xStation5