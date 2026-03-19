تراجعت الفضة 7.5% 🚩 ويتجه الذهب نحو أسوأ إغلاق أسبوعي منذ عام 1983

شهد سوق المعادن النفيسة انخفاضًا حادًا غير مسبوق في الأيام الأخيرة. فقد تراجع سعر الذهب بنحو 10% أسبوعيًا، متجهًا نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 1983، بينما انخفض سعر الفضة بأكثر من 10% اليوم قبل أن ينتعش بعد أن لامس مستوى دعم رئيسيًا قرب متوسطه المتحرك لـ 200 يوم.

يحدث هذا الانخفاض وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد ومخاطر الركود التضخمي المتصاعدة، والتي من شأنها عادةً أن تدعم الطلب على أصول الملاذ الآمن، وخاصة الذهب. لكن بدلًا من ذلك، تتصرف المعادن النفيسة بشكل أقرب إلى أصول الزخم، حيث تتراجع جنبًا إلى جنب مع السندات ومؤشرات الأسهم.

يمكن ربط هذه الديناميكية بتغير التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي. فقد تأجلت توقعات خفض أسعار الفائدة إلى الخريف، مما أفاد كلًا من الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة. في الوقت نفسه، يعزز ارتفاع أسعار النفط الرأي القائل بأن البنوك المركزية، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي، ستظل حذرة بشأن تخفيف السياسة النقدية نظرًا لاستمرار مخاطر التضخم.

رسوم بيانية للفضة والذهب (D1)

توقفت الفضة عن الانخفاض بعد وصولها إلى المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، حيث أظهرت شمعة اليوم ذيلًا سفليًا أطول بشكل متزايد، مما يشير إلى وجود طلب عند هذه المستويات. ومع ذلك، ونظرًا لاستخدامها الصناعي الكبير، قد تظل الفضة أكثر حساسية لصدمة محتملة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، والتي قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبالتالي انخفاض الطلب الصناعي.

المصدر: xStation5

بالنظر إلى الذهب، فقد تفاعل السعر مع مستوى الدعم عند كل من المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر) ومنطقة الانخفاض السابقة التي شهدها أواخر يناير وأوائل فبراير (حوالي 4500 دولار للأونصة). قد يؤدي الارتداد من المستويات الحالية إلى اختبار مستوى 5000 دولار للأونصة، بينما قد يؤدي تصحيح أعمق إلى تقريب الأسعار من 4000 دولار، حيث لوحظت ردود فعل سعرية قوية في خريف 2025.

المصدر: xStation5