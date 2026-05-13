ترامب وشي: من يمثل قطاع الأعمال وكيف تتفاعل الأسواق؟

انطلقت اليوم في بكين إحدى أهمّ الاجتماعات الجيوسياسية والاقتصادية لهذا العام. ومن المتوقع أن تشمل القمة الدبلوماسية مفاوضات مباشرة بين قادة الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى محادثات بين ممثلين عن قطاع الأعمال الأمريكي والحزب الشيوعي الصيني.

ويتوقع السوق أن يكون الاقتصاد والتكنولوجيا هما المحورين الرئيسيين للمؤتمر. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظلّ "طفرة الذكاء الاصطناعي" المستمرة والارتفاع الكبير في أسهم أشباه الموصلات. ويؤكد دونالد ترامب هذه التوقعات جزئياً من خلال تشكيلة الوفد، إذ يضمّ ممثلين ورؤساء تنفيذيين لأهمّ وأكبر شركات التكنولوجيا والتمويل في الولايات المتحدة.

تشكيلة الوفد:

التكنولوجيا:

إيلون ماسك - تسلا

تيم كوك - آبل

جنسن هوانغ - إنفيديا

كريستيانو آمون - كوالكوم

سانجاي ميهروترا - ميكرون

تشاك روبنز - سيسكو

دينا باول ماكورميك - ميتا

جيم أندرسون - كوهيرنت

جاكوب ثايسن - إلومينا

المالية:

لاري فينك - بلاك روك

ستيفن شوارزمان - بلاكستون

جين فريزر - سيتي

ديفيد سولومون - غولدمان ساكس

مايكل ميباخ - ماستركارد

ريان ماكينيرني - فيزا

الصناعة:

كيلي أورتبرغ - بوينغ

إتش. لورانس كولب - جنرال إلكتريك

برايان سايكس - كارجيل

من الواضح أن السوق يفضل الشركات التي يمثلها ممثلون على طاولة المفاوضات. ويتجلى هذا بوضوح في حالة الشركات الأقل شهرة في المجموعة.

ارتفع سهم كوهيرنت بأكثر من 7%. تشهد أسهم شركتي إنفيديا وتسلا ارتفاعًا يزيد عن 2%.

ويمكن استنتاج الكثير من خلال تشكيل الوفد، ليس فقط من خلال أسماء الرؤساء التنفيذيين. فالتفاعلات بين الدول على هذا المستوى، وخاصةً عندما تكون الصين طرفًا فيها، لا تقل أهميةً عن كونها استعراضية.

ويشير وجود أو غياب اللاعبين الرئيسيين إلى مدى التقارب والتوافق بين قيادة الشركة والإدارة الأمريكية. وقد يدل أيضًا على مكانة كيانات معينة في السياسة الاقتصادية الحالية والمستقبلية، أو عدم وجودها. وهذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للشركات الصغيرة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا قرار شركة ميتا إرسال دينا باول. فمصالح ميتا في الصين محدودة بسبب الرقابة الشديدة. وقد يكون هذا أيضًا إشارة من ميتا أو الحكومة الأمريكية في أعقاب الخطوة الصينية الأخيرة لمنع استحواذها على إحدى شركات الذكاء الاصطناعي الصينية. وتجدر الإشارة إلى أن دينا باول متخصصة في الاستشارات السياسية والتمويل، وليس في مجال التكنولوجيا.

هذه مجرد بداية المفاوضات. وبغض النظر عن النتائج الرسمية، ينبغي على المستثمرين المهتمين متابعة الإشارات والتلميحات غير المباشرة للمشاركين عن كثب.